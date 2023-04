Ngành Giáo dục- Đào tạo quận Cầu Giấy: Hiệu quả từ “Chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà trường”- Mô hình cần nhân rộng

Thực tế cho thấy, thời gian qua, ngành Giáo dục- Đào tạo quận Cầu Giấy đã thực hiện hiệu quả chủ đề của toàn ngành "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo". Thúc đẩy thực hiện đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nề nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các nhà trường. Bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng, có tác động lớn đến việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, ngành giáo dục quận đã cụ thể hóa các mục tiêu đổi mới giáo dục, chất lượng giáo dục, đánh giá hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc áp dụng phương pháp dạy học thông minh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu, phát triển kho học liệu mở, nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, tạo tiền đề để triển khai thành công chuyển đổi số trong quản lí trường học trên địa bàn quận.

Đến nay, 100% giáo viên các cơ sở giáo dục được tập huấn sử dụng công nghệ thông tin trong công việc, mỗi giáo viên có một không gian riêng để lưu trữ, số hóa hồ sơ giáo viên như: Kế hoạch bài dạy, sổ theo dõi học sinh, lưu đề kiểm tra, phiếu bài tập...Mỗi lớp học có một không gian riêng để tương tác giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh, lưu trữ tài liệu của lớp mình; Mỗi tổ chuyên môn cũng có không gian lưu trữ, có thể lưu các cuộc họp chuyên môn. Nhà trường có phòng hội đồng sư phạm để tổ chức các hoạt động trực tuyến. Mỗi nhà trường có không gian lưu trữ hồ sơ theo cây thư mục Phòng GD&ĐT hướng dẫn. Với mô hình chuyển đổi số, việc quản lí của các nhà trường được tiến hành thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả. Trên nền tảng các mô hình đồng bộ của các nhà trường, Phòng GD&ĐT dễ dàng triển khai các hoạt động quản lý. Công tác kiểm tra chuyên đề với chuyên đề tập trung vào việc xây dựng mô hình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến... được triển khai dễ dàng. Năm học qua, Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo các nhà trường quyết liệt triển khai mô hình thi đua, tham mưu UBND quận đầu tư cơ sở vật chất cho những trường khó khăn, tổ chức tập huấn tới 100% nhà trường về việc xây dựng mô hình “Chuyển đổi số trong công tác quản lý trường học”.

Ghi nhận tại trường Tiểu học Nghĩa Tân, nhà trường đã xây dựng sơ đồ số hóa hồ sơ toàn trường trên nền tảng Driver. Hồ sơ số hóa được sắp xếp khoa học, được tạo mã QR code cho từng tài khoản cá nhân và từng thư mục số hóa, dễ khai thác và sử dụng. Hồ sơ được cập nhật định kì đảm bảo tiến độ thời gian và có sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo phân cấp, phân quyền. Nội dung số hóa đảm bảo toàn diện, đa dạng trong các lĩnh vực: dạy học, quản lý, truyền thông, hoạt động phong trào, tư vấn học đường, …Tổng số học liệu trong Kho tư liệu của nhà trường gồm: 37 bài giảng e-learning, 2.476 bài giảng power point, 505 tư liệu tham khảo, 26 video giáo dục đạo đức, giới thiệu 07 gương người tốt việc tốt, 112 sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho CB-GV-NV của trường. 100% các lớp học dạy trực tuyến bằng phần mềm zoommeting trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch. 100% GV ứng dụng CNTT vào dạy học để HS được trải nghiệm trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai, tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý bằng cách ứng dụng CNTT, chuyển đổi hình thức tư vấn nhằm tăng khả năng tương tác, giúp tư vấn kịp thời, tích cực cho HS, cha mẹ HS, CB, GV, NV của trường. Triển khai thực hiện truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chủ trương, hướng dẫn của ngành, của trường; các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hoạt động đoàn thể, …trên nhiều nền tảng công nghệ như: Driver, Zoommeeting, Google, mạng xã hội Zalo, Fanpage, trên cổng thông tin điện tử của nhà trường, trên các báo điện tử. Ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm đẩy mạnh hiệu quả và tác dụng của truyền thông nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật, Nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục qua các phương tiện truyền thông đại chúng, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi…; chú trọng tuyên truyền các nội dung thiết thực đối với học sinh: Phòng chống bạo lực học đường; Mô hình cổng trường an toàn văn minh; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Phòng chống cháy nổ và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ; Phòng chống lừa đảo qua mạng; …

Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống TNTT, xây dựng trường học an toàn vào trong nội dung giáo dục kĩ năng, giáo dục về đạo đức trong các tiết học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa. Phối hợp với Trung tâm giáo dục kĩ năng sống TVK education và New World để giáo dục cho HS các kĩ năng: Phòng chống bị bắt cóc; phòng chống xâm hại; Phòng chống lừa đảo qua mạng; Phòng chống tai nạn thương tích khi sử dụng các thiết bị điện, hỏa hoạn, hóc dị vật Với cách làm hiệu quả này, “Mô hình chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà trường” của nhà trường đã nhận được đạt giải Nhì cấp quận trong năm học 2021-2022; Nhà trường được công nhân trường học an toàn năm học 2021-2022. Thành tích này của nhà trường đã phần nào đánh giá hiệu quả của chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục, qua đó góp phần đóng góp thêm cho ngành GD&ĐT Cầu Giấy tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích năm thứ 14 dẫn đầu thi vào lớp 10 THPT, xếp thứ nhất thành phố về thi Học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9, hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu thi đua của Sở GD&ĐT Hà Nội.