MB nhận giải thưởng “Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững”

Tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2024, Hệ thống Y tế Vinmec đã được vinh danh cùng lúc hai giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - Best Companies to work for in ASIA” và “Doanh nghiệp có chính sách và hoạt động vì chất lượng sức khoẻ, hạnh phúc toàn diện của nhân viên - Most Caring Company Award”. Cú đúp giải thưởng về nhân sự tiếp tục khẳng định sự vượt trội về môi trường làm việc cũng như môi trường phát triển chuyên môn của Vinmec.

1 ngày trước Thông tin cần biết