Khách hàng trải nghiệm VF 5 Plus: “Lái êm, mượt và yên tĩnh, khác hẳn xe xăng, dầu”

Roadshow lái thử ô tô điện VinFast diễn ra từ ngày 12/10 đến ngày 03/11 tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước là cơ hội để những vị khách quan tâm tới VF 5 Plus được tự kiểm chứng những điểm vượt trội của mẫu SUV điện của VinFast.

4 lý do VF 5 Plus phù hợp với khách hàng Việt

Anh Nguyễn Thành Khang, sống tại TP.HCM, cùng bạn tới showroom VinFast để tìm hiểu mẫu xe VF 5 Plus. Sau khi trực tiếp lái thử, anh Khang nhận xét VF 5 Plus rất phù hợp với bản thân vì 4 lý do. Thứ nhất là mức giá dễ chịu. Thứ hai, anh Khang nhận xét nội thất VF 5 Plus rộng rãi, thoải mái. Thứ ba, xe điện lái êm, mượt, yên tĩnh. Cuối cùng, anh nhấn mạnh chi phí sử dụng xe điện thấp hơn xe động cơ xăng, dầu.

Anh Nguyễn Thành Khang (TP.HCM) nhận định VF 5 Plus rất phù hợp là chiếc xe đầu tiên

“Nhu cầu đi lại của mình chủ yếu là trong nội thành TP.HCM, thỉnh thoảng đi tỉnh, du lịch trong khu vực miền Nam thôi, nên VinFast VF 5 Plus rất phù hợp”, anh Khang nói.

Là người trẻ, anh Khang thích những tính năng như núm xoay chuyển số và phanh tái sinh. Anh đánh giá các tiện ích và trải nghiệm trên VF 5 Plus tốt so với tầm giá và phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Anh Nguyễn Đăng Ngôn (Long An) hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm lái VF 5 Plus

Giống anh Khang, anh Nguyễn Đăng Ngôn, sống tại Long An, cũng chọn VinFast VF 5 Plus cho lần mua ô tô đầu tiên trong đời. Anh đã đặt cọc một chiếc màu đỏ, đại lý dự kiến bàn giao xe cho anh trong 1-2 ngày tới.

Đến sự kiện lái thử ô tô điện của VinFast, anh muốn kiểm chứng lại khả năng vận hành của VinFast VF 5 Plus và kết quả vẫn làm anh hài lòng.

“Hôm nay lái thử một lần nữa, tôi đã được kiểm chứng về độ êm ái, yên tĩnh của xe điện. Tôi đã lái rất nhiều mẫu xe xăng, dầu và điều tôi thích nhất về trải nghiệm lái là khi tăng tốc, xe điện mượt mà và không giật như xe xăng, dầu. Nhìn chung, trải nghiệm lái của xe điện hấp dẫn hơn”, anh Ngôn khẳng định.

Bớt gánh nặng chi phí “nuôi” ô tô hàng tháng

Một trong những lý do khiến anh Ngôn đưa ra quyết định mua VF 5 Plus giai đoạn này là những ưu đãi mà VinFast đang áp dụng với tổng trị giá gần 18 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá bán thực tế của VinFast VF 5 Plus chỉ còn từ 442 triệu đồng. Chương trình áp dụng từ nay đến hết 30/11.

Người mua cũng có thể lựa chọn nhận quà với loạt ưu đãi thiết thực gồm 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub; 1 năm miễn phí sạc (đến 1/7/2025), 2 năm miễn phí gửi xe tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup (đến 1/7/2026).

VF 5 Plus đang có chính sách ưu đãi rất tốt, giá bán chỉ từ 442 triệu đồng

Không chỉ vậy, chi phí sử dụng xe điện tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng, dầu cũng là lý do anh Ngôn “chốt đơn” mẫu A-SUV nhà VinFast.

“Nhu cầu đi lại của tôi khá đa dạng. Tôi thường xuyên di chuyển nội tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây. Do đó, việc dùng xe điện giúp gia đình bớt đáng kể chi phí “nuôi xe” hàng tháng. Nhiều người dùng cũng nhận xét tiền bảo dưỡng của xe điện cũng rẻ hơn rất nhiều so với xe xăng, dầu”, anh Ngôn nói.

Anh cho biết thêm, sau khi tìm hiểu về độ phủ của hạ tầng trạm sạc cho xe VinFast, anh cũng thấy yên tâm về việc tiếp năng lượng. “Hiện tại, tôi rất mong chờ nhận xe để được trải nghiệm”, anh Ngôn chia sẻ.

VF 5 Plus được nhiều khách hàng mua xe lần đầu quan tâm

Theo ghi nhận, trong 2 ngày 12-13/10, rất nhiều khách hàng đã đặt cọc mua xe VinFast VF 5 Plus tại 2 điểm lái thử ở Hà Nội và TP.HCM. Một tư vấn bán hàng VinFast cho biết, khách hàng mua VF 5 Plus đa phần là mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ vì ưu điểm tiết kiệm chi phí, vận hành ấn tượng, nhiều tiện nghi, nhiều công nghệ an toàn và nội thất rộng rãi cho 5 người ngồi.

Hơn nữa, đa số khách hàng đến lái thử đều đã có trải nghiệm và ấn tượng tốt về VF 5 Plus thông qua dịch vụ Xanh SM, cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ trong xu hướng dùng xe của người tiêu dùng Việt.