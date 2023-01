Huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến phát triển bền vững

Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các sở, ban ngành của Tỉnh Hòa Bình và sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân trong huyện nên Lương Sơn đã vượt qua được những tác động khó khăn của tình hình kinh tế có nhiều biến động; nền kinh tế của huyện vẫn ổn định và có nhiều điểm sáng. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện Lương Sơn theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, tập trung khai thác tiềm nămg, thế mạnh và phát huy mọi nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện. Đặc biệt, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự thích ứng, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện, sự nỗ lực của các phòng, ban, ngành, chính quyền các địa phương, năm 2022 huyện cơ bản hoàn thành 11/13 chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,9 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 1.022,886 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 48,2%; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện tăng 4 bậc so với năm 2021. Phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì và phát triển rộng khắp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 81,69%...Huyện cũng đang trú trọng tới công tác lập quy hoạch và quản lí quy hoạch. Theo đó, Lương Sơn có nhiều lợi thế về địa lí, đất đai, lao động, nên việc quy hoạch huyện Lương Sơn là vùng phù trợ quan trọng của tỉnh Hòa Bình và cả vùng Tây Bắc, đóng vai trò quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp của tỉnh, đồng thời là nơi giao thoa bảo tồn giá trị văn hóa của vùng Tây Bắc. Bởi vậy phát triển đô thị Lương Sơn phải đảm bảo các yếu tố “độc đáo, hiện đại, thiên nhiên, sinh thái, nhân văn và truyền thống”. Bên cạnh đó, Lương Sơn cần phát triển đô thị theo các trục giao thông chính đi vào địa bàn; phát triển mạnh dịch vụ nhà ở xanh thân thiện với môi trường. Huyện cũng cần xem xét đến quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị, khu xử lí rác thải, xây dựng nghĩa trang nhân dân và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng quy mô phát triển dân số sau này. Huyên nên hạn chế phát triển các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, dành quỹ đất để tạo hành lang xanh giữa các khu vực phát triển công nghiệp với các khu nhà ở đô thị; lựa chọn thu hút thêm các dự án đầu tư ngoài ngân sách có tiềm lực để phát triển hạ tầng đô thị…Được biết, hiện nay huyện Lương Sơn đang thực hiện lập 41 đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, gồm: 01 quy hoạch chung đô thị toàn huyện; 10 đồ án quy hoạch phân khu ( trong đó có 06 quy hoạch phân khu đơn vị hành chính dự kiến lên phường; 03 quy hoạch phân khu chức năng tổng diện tích trên 500 ha và 01 quy hoạch phân khu chức năng thành phố thể thao diện tích 2.216 ha); 05 quy hoạch chung xây dựng xã và lập 29 quy hoạch chi tiết các khu nhà ở, khu đấu giá quyền sử dụng đất với tổng số 349,5 ha ( trong đó đã phê duyệt 08 đồ án quy hoạch và đang lập 21 đồ án). Triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện thời kỳ 2021-2030; lập xong kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) năm 2022; tiến hành lập kế hoạch SDĐ năm 2023; lập điều chỉnh phương án SDĐ nông, lâm trường…Đối với quy hoạch tỉnh, huyện Lương Sơn đã đề xuất tích hợp quy hoạch vùng vào quy hoạch tỉnh, theo đó, huyện Lương Sơn sẽ phân thành 3 vùng không gian phát triển: Vùng 1, gồm 5 xã phụ cận ( khu vực đô thị loại IV hiện tại) và xã Cao Sơn là vùng trung tâm và định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, sân golf, nhà ở và phát triển công nghiệp trong các khu CN, cụm CN; vùng 2, gồm các xã Liên Sơn, Thanh Cao, định hướng là phát triển CN, nông lâm nghiệp, đô thị, sinh thái; vùng 3, gồm các xã: Thanh Sơn, Cao Dương là vùng CT229 tập trung phát triển CN (khai thác đá), nông, lâm nghiệp gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, năm 2023 này, UBND huyện đã đề ra 15 nhiệm vụ xuyên suốt trong năm và nhiều nhiệm vụ cụ thể cho từng quý được giao cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của huyện; thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện; thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; phát triển công nghiệp, triển khai lập Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; tập trung cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn huyện (CPI). Thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý nhà nước về đô thị; triển khai thực hiện các Đề án phát triển đơn vị hành chính cấp phường, Đề án nâng cấp đô thị loại IV, phấn đấu huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp Thị xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, sử dụng hiệu quả tài nguyên, môi trường. Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh..; thời gian tới, huyện cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo. Với những bước phát triển hiệu quả, bền vững như vậy, tin rằng Lương Sơn sớm trở thành thị xã văn minh, giàu đẹp và hiện đại.