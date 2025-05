Hôm nay 23/5, Quốc hội thảo luận về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xuất sắc được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam – Best FX Bank in Vietnam” tại lễ trao giải Transaction Banking Awards 2025 diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Đây là lần thứ tư trong vòng chín năm và năm thứ hai liên tiếp MB nhận giải thưởng này, khẳng định năng lực vượt trội và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngoại hối, sản phẩm phái sinh và thanh toán quốc tế.

1 giờ trước Thông tin kinh doanh