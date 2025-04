Hội Luật gia Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành cùng Đất nước trong kỷ nguyên mới

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được suốt 70 năm qua. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp hơn nữa góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

TIẾP TỤC PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA HƠN 100 NGHÌN HỘI VIÊN

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 – 4/4/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt Đảng uỷ, Đoàn Chủ tịch Ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Hội Luật gia Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp lớn. Trong những năm qua, Hội đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp.

Có thể nói rằng, hội viên Hội Luật gia Việt Nam và tổ chức Hội đã phát huy những kiến thức, kinh nghiệm từng trải của mình trong quá trình công tác để đóng góp, thúc đẩy vào nhiều công việc quan trọng của Đảng và Nhà nước, là một thành viên rất tích cực, có trách nhiệm của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Với những đóng góp vào sự phát triển đất nước trong suốt chặng đường dài đã qua, Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp tục bày tỏ tin tưởng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hội Luật gia Việt Nam sẽ đoàn kết, trách nhiệm, đồng lòng cùng với cả nước, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua mọi khó khăn thách thức. Tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung, nhất là hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật, góp phần đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với hơn 100 nghìn hội viên, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục cống hiến xứng đáng, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc," Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định.

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA HỘI NGÀY CÀNG LỚN MẠNH

Chia sẻ với Người Đưa Tin về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong 70 năm qua, Đồng chí Trần Quốc Vượng – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đánh giá, xuyên suốt 70 năm ra đời và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò ngày càng lớn mạnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đổi mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền, vai trò của Hội ngày càng được khẳng định qua các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong những năm qua, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước.

Theo Đồng chí Trần Quốc Vượng, những thành tích đáng chú ý đầu tiên của Hội Luật gia Việt Nam là đóng góp vào quá trình xây dựng pháp luật để hình thành khuôn khổ pháp lý của thời kỳ đổi mới. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều luật phục vụ cho sự phát triển của đất nước, đồng thời xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có những ý kiến đóng góp xây dựng, sửa đổi chính sách luật pháp được Hội Luật gia Việt Nam đưa ra rất tích cực.

Tiếp theo, Hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, giúp các hội viên thấm nhuần tư tưởng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước. Qua đó, mỗi hội viên đã quán triệt và vận dụng hiệu quả trong hoạt động của cá nhân và tổ chức Hội. Nhờ vậy, tổ chức của Hội ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh từ Trung ương đến địa phương. “Qua theo dõi, nắm bắt chúng tôi thấy Hội Luật gia Việt Nam đã hoạt động thực sự hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực”, Đồng chí Trần Quốc Vượng nói.

Cùng với đó, Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đánh gia cao hoạt động đối ngoại của Hội cũng có đóng góp nổi bật, cụ thể, Hội Luật gia Việt Nam đã tích cực tham gia vào việc tuyên truyền cho các giới luật gia dân chủ quốc tế để nhận được sự ủng hộ trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nói chung và ủng hộ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng.

“Hội Luật gia Việt Nam đã khẳng định được vai trò của mình trong hệ thống chính trị của Việt Nam và đóng góp vào công cuộc đổi mới của đất nước”, Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

MANG TIẾNG NÓI CỦA GIỚI LUẬT GIA VÀO CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Nhân sự kiện trọng đại của giới Luật gia, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhìn nhận, trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và phổ biến giáo dục pháp luật,...

“Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò tích cực, những đóng góp thiết thực của Hội Luật gia Việt Nam”, Đồng chí Nguyễn Hải Ninh đánh giá về chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong công tác xây dựng pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ trì, xây dựng những dự thảo luật rất khó và được Quốc hội thông qua như Luật Trọng tài thương mại được Quốc hội khóa XII thông qua hay Luật Trưng cầu ý dân được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Bên cạnh đó, Tư lệnh ngành Tư pháp đánh giá, Hội Luật gia Việt Nam cũng đã chủ động, tích cực tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế. Qua đó, có nhiều đóng góp giá trị, cung cấp những sáng kiến pháp luật, chính sách mới để các cơ quan có thẩm quyền tham khảo trong quá trình xây dựng pháp luật. Hội Luật gia trên cả nước không chỉ đóng góp vào xây dựng pháp luật mà còn góp phần quan trọng đưa pháp luật vào cuộc sống. Đây là những đóng góp thiết thực, ý nghĩa của Hội Luật gia Việt Nam.

Cùng với đó, Đồng chí Nguyễn Hải Ninh nhìn nhận, Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác cải cách tư pháp. Hội đã mang tiếng nói của giới luật gia cả nước tham gia vào những đề án cải cách tư pháp, giúp những đề án có tính thực tiễn cao. Hội Luật gia Việt Nam cũng đã được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng những đề án quan trọng như Đề án đánh giá sự đo lường của người dân, sự hài lòng của người dân đối với công tác tư pháp.

Ngoài ra, Hội Luật gia Việt Nam còn là thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia, là thành viên trong Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên của VKSND Tối cao và Hội đồng án lệ của TAND tối cao. Tất cả những sự tham gia này của Hội được đánh giá rất thiết thực và ý nghĩa.

Trong thời gian qua, Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia rất tốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Với mạng lưới hội viên rộng lớn, có trình độ, có kỹ năng trong công tác pháp luật, sự tham gia của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật là rất quan trọng.

“Thời gian qua, chúng tôi thấy Hội Luật gia Việt Nam có nhiều đổi mới với những hình thức phong phú, đa dạng hơn. Việc này góp phần giúp người dân biết nhiều hơn tới pháp luật và sẽ tuân thủ pháp luật tốt hơn”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp bày tỏ sự ghi nhận.

Trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030", theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để có thể phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì vậy sẽ có nhiều tác động rất lớn đến hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số để tháo gỡ rào cản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điều đó đòi hỏi pháp luật phải là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước.

“Do đó, đòi hỏi chúng ta phải có một tư duy hoàn toàn mới, một cách tiếp cận mới, cách làm mới để có thể góp phần đạt được mục tiêu mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Đồng chí Tổng Bí thư đề ra trong bước đường phát triển trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi rất mong Hội Luật gia Việt Nam đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động để thực chất hơn, hướng về cơ sở, để những hoạt động của Hội thực sự đóng góp, đồng hành với các cơ quan Nhà nước để hoàn thiện hệ thống pháp luật”, ông Nguyễn Hải Ninh bày tỏ.

LUÔN BÁM SÁT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Trung tá Đào Anh Tới - Chi hội Phó Chi Hội Luật gia Bộ Công An chia sẻ, trải qua hơn 30 năm hoạt động, Chi hội luôn được củng cố, kiện toàn ngày càng lớn mạnh, gặt hái nhiều kết quả, góp phần vào thành tích chung của Bộ Công an và Hội Luật gia Việt Nam.

Để có được kết quả đó, trước hết Chi Hội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị. Từ đó, phát huy sức mạnh của Chi Hội theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Trung tá Đào Anh Tới cho hay, Chi Hội luôn bám sát mục tiêu, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Chi hội phối hợp với công an các đơn vị, địa phương, các bộ, ban, ngành có liên quan chủ động tham gia vào các hoạt động hoàn thiện thể chế, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Đi đôi với việc tham gia xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cũng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, hợp tác quốc tế,.... được các Tổ hội chú trọng, đã kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp cụ thể, góp phần khắc phục những vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật.

Từ đó, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ pháp luật về an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội ổn định, thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong thời gian tới, theo Trung tá Đào Anh Tới - Chi hội Phó Chi Hội Luật gia Bộ Công An, Chi Hội Luật gia Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các Tổ hội thuộc các đơn vị chức năng làm tốt công tác phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam trong việc tăng cường hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù theo quy định của pháp luật, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai bên.

