Hành trình 30 năm tiên phong xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, phát triển công nghệ vì khách hàng của MobiFone

30 năm tiên phong xây dựng, phát triển, nâng tầm chất lượng vì quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng

Từ những thời điểm đầu, dù nền kinh tế xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với vị thế là nhà mạng viễn thông di động duy nhất trên thị trường, sự xuất hiện của MobiFone đã nhanh chóng thổi một luồng gió mới, với phương châm hoạt động "mọi lúc, mọi nơi", trở thành kim chỉ nam thúc đẩy phát triển nhiều doanh nghiệp trong nước.

MobiFone luôn đặt quyền lợi, trải nghiệm của khách hàng ở vị trí trung tâm. Không dừng ở việc cung cấp chất lượng dịch vụ tối ưu, gia tăng ưu đãi cho khách hàng mà còn nằm ở những giá trị đi đầu, đem đến những trải nghiệm di động mới mẻ và tiên tiến nhất. MobiFone là nhà mạng đầu tiên tiếp cận tới khái niệm chăm sóc khách hàng, tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho người dùng dựa trên kinh nghiệm được học hỏi và phát huy từ đối tác, bạn bè quốc tế.

Năm 2006, chương trình “Kết nối dài lâu” giúp MobiFone khởi động kỷ nguyên các doanh nghiệp chạy đua bằng ưu đãi, nâng cao quyền lợi khách hàng. Liên tiếp trong nhiều năm (2005-2010), MobiFone được bình chọn là "Mạng di động có dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất" và "Mạng di động được ưa chuộng nhất".

Luôn đồng hành cùng xu hướng phát triển công nghệ và sử dụng điện thoại thông minh của khách hàng, MobiFone luôn nỗ lực không ngừng để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng truyền thống như tổng đài trả lời cuộc gọi, gọi ra chăm sóc khách hàng, chăm sóc khách hàng thì ngày càng nhiều các hình thức chăm sóc khách hàng số hóa đã được MobiFone đưa vào phục vụ khách hàng.

2021 là năm ghi dấu những nỗ lực của MobiFone khi được vinh danh ở các giải thưởng uy tín tại Việt Nam và quốc tế. MobiFone đã vinh dự nhận Giải thưởng quốc tế Stevie Award – Giải đồng với đề cử Số hóa chương trình Kết nối dài lâu thuộc hạng mục Giải thưởng Đổi mới trong dịch vụ khách hàng ngành viễn thông và giải thưởng "Nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về chất lượng chăm sóc khách hàng băng thông rộng di động" do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV), Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA). Đồng thời, công ty cũng tự hào khi có hai sản phẩm lọt vào danh sách Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu cho Giải pháp ngăn chặn cuộc gọi rác (MobiFone Spam Call Prevention) và ứng dụng di động My MobiFone.

My MobiFone là giải pháp chăm sóc trực tuyến, toàn diện của MobiFone với khách hàng. My MobiFone có thể đăng nhập dễ dàng qua nhiều phương tiện như OTP SMS, 3G/4G MobiFone và tài khoản mạng xã hội Facebook/Google. Với My MobiFone, khách hàng quản lý số dư tài khoản trực quan, thanh toán nhanh chóng bằng tài khoản ngân hàng, hoặc đăng ký Autopay để tự nạp tiền vào tài khoản, tự thanh toán cước tháng cho thuê bao trả sau, đảm bảo liên lạc thông suốt. Đặc biệt, mỗi khách hàng có thể chọn lựa và tạo gói cước linh hoạt theo nhu cầu sử dụng của cá nhân.

My MobiFone cho phép quản lý nhiều số điện thoại trên một ứng dụng, an toàn & bảo mật với tính năng xác thực bằng vân tay/khuôn mặt khi tra cước hoặc thanh toán trực tuyến…. Khách hàng có thể tự cập nhật thông tin thuê bao, tương tác 24/7 với sự hỗ trợ của phần mềm trả lời tự động, có thể trực tiếp đo tốc độ mạng MobiFone khi cần phản ánh về chất lượng mạng. My MobiFone cho phép đổi eSIM trực tiếp trên ứng dụng, trong đó tính năng đổi eSIM trực tiếp trên iPhone bản quốc tế có eSIM là tính năng riêng có của app chăm sóc khách hàng My MobiFone tại thị trường viễn thông trong nước.

Bên cạnh đó, My MobiFone mang đến một môi trường nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp khi có thể quảng bá các dịch vụ theo từng sự kiện, chương trình khuyến mãi và tác động trực tiếp đến các thuê bao mạng MobiFone và tích hợp dịch vụ mà doanh nghiệp đó phát triển. Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận gần hơn với tệp thuê bao rộng lớn của MobiFone đi kèm với nhiều ưu đãi lớn.

Ưu đãi đặc biệt dành riêng khách hàng sử dụng My MobiFone nhân dịp kỷ 30 năm ngày thành lập

Thành công mà MobiFone có được chính là sự đồng hành và tin tưởng của khách hàng. Đáp lại sự tin tưởng đó, MobiFone luôn nỗ lực và bền bỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện các sản phẩm và đem tới cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Mừng sinh nhật 30 năm đổi mới, MobiFone tri ân các khách hàng thân thiết với chương trình nhận quà may mắn trên ứng dụng My MobiFone, khách hàng thực hiện tích điểm để mở quà và có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 1 tỷ đồng.

Chương trình “Tích điểm – Nhận quà cùng MobiFone 30 năm” diễn ra từ từ ngày 03/4/2023 đến ngày 15/5/2023 với nhiều giải thưởng hấp dẫn như đồng hồ thông minh, pin sạc dự phòng, tai nghe bluetooth, củ sạc và cáp sạc đa năng, bình giữ nhiệt và hàng trăm thẻ mua hàng VinID.

Theo đó, các thuê bao (TB) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: TB trả trước và trả sau hoạt động hai chiều trên mạng; Doanh thu tài khoản chính (đối với TB trả trước) hoặc Cước phát sinh (sau khi trừ Khuyến mại, không bao gồm cước TB) đối với TB trả sau trung bình trong 3 tháng gần nhất ≥ 75.000 đồng (các tháng n-1, n-2 và n-3, với n là tháng triển khai chương trình) sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình. Các thuê bao tham gia chương trình trên ứng dụng My MobiFone theo 02 giai đoạn: Giai đoạn Tích điểm và Giai đoạn Nhận quà.

Giai đoạn tích điểm diễn ra từ 0h00 ngày 03/4/2023 đến 23h59 ngày 16/4/2023, các TB thực hiện tích điểm trên ứng dụng My MobiFone để được nhận ưu đãi. Các hình thức tích điểm trên ứng dụng My MobiFone bao gồm Điểm danh hàng ngày; Giới thiệu bạn bè sử dụng ứng dụng My MobiFone; thực hiện Thanh toán trực tuyến; Đăng ký gói cước.

Giai đoạn nhận quà diễn ra từ ngày 18/4/2023 đến ngày 15/5/2023, được chia làm 3 nhóm: 30 thuê bao có tổng điểm tích lũy cao nhất sẽ nhận được Đồng hồ thông minh hoặc Thẻ mua hàng VinID; 300 thuê bao có tổng điểm tích lũy cao tiếp theo sẽ nhận được Pin sạc dự phòng hoặc thẻ mua hàng VinID; 6000 thuê bao có tổng điểm tích lũy cao tiếp theo sẽ nhận được tai nghe Bluetooth hoặc củ sạc và cáp sạc đa năng hoặc Bình giữ nhiệt. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 9090.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng đầu, MobiFone đang từng bước chuyển dịch thành một doanh nghiệp viễn thông – công nghệ số với đa dạng các loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong nước. Đồng thời, tiếp tục sứ mệnh trở thành hạt nhân quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam.