Giáo trình “Học gôn như Nhà vô địch” và Chiến lược đào tạo gôn thực tế trên sân gôn chuẩn thi đấu quốc tế

Trong thế giới của gôn, sự khác biệt nằm ở những chi tiết tinh tế và sự tận tâm đến từng phương diện của bộ môn này. Học viện Gôn Jack Nicklaus duy nhất và độc quyền vận hành bởi BRG Golf tại Việt Nam đang khẳng định mình là một trung tâm đào tạo với tầm nhìn chiến lược Đào tạo gôn chuẩn trên sân gôn thực “Real Golf on Real Course”. Với hệ thống cơ sở đào tạo chuẩn quốc tế và đội ngũ huấn luyện viên hàng đầu, Học viện Gôn Jack Nicklaus sẽ mang đến không gian lý tưởng để phát triển tài năng gôn từ cơ bản đến chuyên sâu với trải nghiệm của một gôn thủ chuyên nghiệp.

Với sứ mệnh không ngừng sáng tạo, phát triển và nâng tầm gôn Việt, Học viện Golf Jack Nicklaus duy nhất và độc quyền vận hành bởi BRG Golf tại Việt Nam đang có những bước đột phá mới khi triển khai giáo trình chuẩn quốc tế do ông Eugene Marais, Giám đốc Đào tạo Học viện Gôn triển khai cùng chiến lược mới Đào tạo gôn chuẩn trên sân gôn thực “Real Golf on Real Course” nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn của các học viên khi tiếp cận môn thể thao tinh hoa này, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời khác biệt dành cho những người đam mê gôn.

Giáo trình đào tạo cá nhân hóa được hướng dẫn bởi huấn luyện viên top đầu thế giới

Sự thành công của một học viên không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân mà còn phụ thuộc lớn vào sự hướng dẫn chuyên nghiệp từ các huấn luyện viên tài giỏi. Học viện Gôn Jack Nicklaus với đội ngũ huấn luyện viên đẳng cấp thuộc top đầu ngành gôn quốc tế và được vận hành bởi Giám đốc Đào tạo Eugene Marais - Top 50 HLV xuất sắc US Kids Golf trên toàn thế giới, người đã có đóng góp to lớn trong đào tạo gôn trẻ em trên toàn thế giới.

Ông Eugene Marais Giám đốc Đào tạo Học viện Gôn Jack Nicklaus (áo xanh) đang hướng dẫn học viên

Một trong những điểm khác biệt tiếp theo tại Học viện Gôn Jack Nicklaus là giáo trình đào tạo được thiết kế cá nhân hóa. Dù là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm, mỗi học viên đều được tư vấn lộ trình đào tạo phù hợp để phát triển sở thích và khả năng cá nhân. Hai chương trình đào tạo gôn uy tín toàn cầu được “nhập khẩu” tại Học viện gồm "Giáo trình Golden Bear" và "Player Pathway USKG" là những minh chứng rõ ràng cho sự cam kết này.

Giáo trình Golden Bear, với mục tiêu biến người mới chơi thành gôn thủ thành thạo chỉ trong 3 tháng với hiểu biết toàn diện về môn thể thao này. Không chỉ bao gồm các nguyên tắc kỹ thuật về gôn, chương trình còn mang đến những bài huấn luyện thể lực gôn và thực hành quy tắc ứng xử chơi thực tế trên sân. Golden Bear sẽ trao cho các học viên khả năng tiếp nhận và trải nghiệm trọn vẹn các các giá trị mà gôn mang lại, từ đó phát triển kỹ năng và thúc đẩy ý thức cộng đồng mê gôn.

Trong khi đó, Player Pathway USKG là chương trình huấn luyện dành cho trẻ em hàng đầu Việt Nam. Chương trình hướng đến một môi trường học tập tích cực và tương tác nhóm, mang đến một khởi đầu lý tưởng với bộ môn gôn cho trẻ em đồng thời bồi dưỡng những phẩm chất cần thiết thông qua các bài học có hệ thống và hấp dẫn, giúp các em thiếu niên phát triển từng bước một với môi trường học tập an toàn và thú vị.

Chiến lược đầu tư cùng cơ sở vật chất xứng tầm đảm bảo chất lượng đào tạo cho các học viên

Với trang thiết bị và tiện nghi hiện đại, từ các phòng tập gôn trong nhà đến các khu vực huấn luyện ngoài trời được thiết kế đặc biệt, học viên có môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ thuật và khả năng thi đấu. Học viện sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất về đào tạo gôn như Trackman, K Coach, SAM Putt Lab, Swing Catalyst Pressure Mat, Swing Catalyst Software...

Sân gôn Legend Hill Country Club (Sóc Sơn, Hà Nội) sẽ là cơ sở đào tạo của Học viện Gôn Jack Nicklaus theo chiến lược “Real Golf on Real Course”

Kết hợp với đó là chiến lược mới Đào tạo gôn chuẩn trên sân gôn thực “Real Golf on Real Course” khi Học viện Gôn Jack Nicklaus sẽ sử dụng các sân gôn được thiết kế tiêu chuẩn thi đấu đẳng cấp quốc tế làm nơi huấn luyện học viên để có trải nghiệm đích thực của một gôn thủ chuyên nghiệp, mang lại một phương tiện học thực tế và lý tưởng cho các học viên thực hành những gì họ học được từ lý thuyết cùng những phân tích từ các thiết bị công nghệ. Dự kiến sân gôn đầu tiên mà Học viện Gôn Jack Nicklaus triển khai sẽ là sân gôn Legend Hill Country Club, sân gôn được Tạp chí Asia Pacific Golf bình chọn là Sân gôn tốt nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Việc lựa chọn Học viện Gôn Jack Nicklaus không chỉ đơn thuần là việc học gôn mà hơn thế, học viên sẽ được tiếp cận với bộ môn thể thao tinh hoa gần 600 năm tuổi của thế giới này một cách bài bản, toàn diện với những trải nghiệm thực tế trên sân gôn chuẩn thi đấu quốc tế. Những đặc quyền riêng này không chỉ giúp học viên tiến bộ nhanh chóng mà còn khơi gợi niềm đam mê với gôn, xây dựng nền tảng vững chắc cho cộng đồng những gôn thủ nghiệp dư hay những tài năng muốn theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong tương lai./.