Dòng tiền “chuyển hướng”, tăng tốc chảy vào thị trường bất động sản

“Cú hích” từ loạt chính sách trợ lực

Thị trường BĐS đã bắt đầu có sự chuyển động nhanh hơn, đón dòng tiền trở lại. Trong 2 tháng đầu năm 2024, đây là một trong hai lĩnh vực duy nhất đạt tăng trưởng tín dụng dương (cùng với chứng khoán). So với cuối năm 2023, mức tăng mới khiêm tốn (khoảng 0,23%), theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại cuộc họp triển khai chính sách điều hành tiền tệ vừa được tổ chức 14/3 vừa qua. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2022, con số này lên tới 6%, đủ cho thấy niềm tin vào thị trường càng ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Cuối năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate đã tiến hành khảo sát 1.400 người về nhu cầu mua BĐS ở Hà Nội. Kết quả cho thấy, 63% số người được hỏi phản hồi có nhu cầu và có thể cân nhắc mua, trong đó, có tới 72% khách hàng có dự định mua nhà vào 1 - 2 năm tới. Sự chuyển hướng của khách hàng vào kênh đầu tư BĐS cũng có thể được nhìn thấy từ Báo cáo về chỉ số tâm lý người tiêu dùng do chuyên trang Batdongsan.com.vn công bố, với chỉ số tâm lý thị trường nửa đầu năm 2024 tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023.

Những tín hiệu tích cực này có được là hệ quả tất yếu của loạt chính sách giải quyết khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững mà Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã triển khai trong 2 năm qua. Tác động trực diện nhất là động thái giảm lãi suất ngân hàng, giúp cả doanh nghiệp và người dân đều được tiếp cận với nguồn vốn dễ hơn. Đặc biệt, với khách hàng vay mua nhà, nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất từ 1 - 2% so với hồi cuối năm 2023, xuống khoảng 5,9 - 6,5%/năm. Hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất cho vay mua nhà thả nổi ở ngưỡng 9 -11%/năm.

Tại cuộc họp hàng ngày 14/3, Thủ tướng đưa ra yêu cầu “5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc, bứt phá” với ngành ngân hàng. Trong đó, ưu tiên 5 giảm gồm: giảm lãi suất cho vay; giảm chi phí giao dịch, hoạt động; giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm tiêu cực, lợi ích nhóm, “sân sau”… Đây sẽ là căn cứ để lãi suất cho vay tiếp tục “hạ nhiệt” trong thời gian tới.

Ở một diễn biến song song, lãi suất huy động của ngân hàng cũng đã giảm mạnh từ cuối năm ngoái. Điều này cũng đồng nghĩa lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn nữa, một lượng lớn tiền gửi ngân hàng sẽ “chảy” ra các kênh đầu tư khác tiềm năng hơn, đặc biệt là bất động sản. Dòng chảy tài chính này càng được nhận diện rõ nét hơn vào trước và sau Tết nguyên đán - thời điểm có một lượng lớn tiền gửi đáo hạn.

Một nguồn lực quan trọng khác là lượng kiều hối được chuyển về hàng năm, ước tính khoảng từ 17 - 18 tỷ USD/năm. Theo thống kê, khoảng 25% số tiền này được gửi gắm vào nhà đất.

Thêm nhiều động thái kích thích cung – cầu của chủ đầu tư

Sở dĩ dòng tiền chảy vào thị trường BĐS mạnh mẽ hơn, ngoài “đòn bẩy” từ ngành ngân hàng và dòng kiều hối, không thể không nói tới động lực được tạo ra khi 3 luật quan trọng vừa được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản, giúp tháo gỡ “điểm nghẽn” về pháp lý cho hàng loạt dự án. Cùng với đó là vai trò khuấy động của các chủ đầu tư, chủ động tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi, điều chỉnh mô hình kinh doanh, từ đó, gián tiếp tạo ra mảng sáng cho bức tranh của thị trường.

Triển khai cùng lúc “3 mũi giáp công”, việc tiêu thụ “giỏ hàng” của Vinhomes ngay lập tức đã ghi nhân những con số đột biến

Điển hình nhất là Vinhomes – nhà kiến tạo bất động sản hàng đầu Việt Nam, ngay từ đầu năm 2024, đã triển khai đợt tuyển dụng lớn nhất kể từ đại dịch Covid-19. Chiến dịch này nằm trong định hướng xây dựng khối kinh doanh bán lẻ trực tiếp các sản phẩm BĐS cho khách hàng (tự doanh) mà đơn vị này đang hướng tới. Ngay lập tức, hàng nghìn nhân viên kinh doanh dày dạn kinh nghiệm được “kéo” trở lại thị trường bất động sản. Đây chính là những người trực tiếp tạo ra “sinh khí” cho thị trường, thúc đẩy các giao dịch.

“Vừa chân ướt chân ráo quay trở lại thị trường sau 1 năm tạm nghỉ mà tôi đã phải “chạy hết hơi” vì khách gọi liên tục. Lượng khách quan tâm tăng gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái, giao dịch cũng sôi động hơn. Rõ ràng, việc thành lập đội ngũ tự doanh của Vinhomes không chỉ mang ý nghĩa về mặt an sinh xã hội khi hàng nghìn việc làm mới được tạo ra, mà còn là lực đẩy cần thiết cho thị trường thời điểm này”, anh Văn Toản, nhân viên kinh doanh tự doanh của Vinhomes, cho hay.

Song song cùng lực lượng tự doanh, hệ thống đại lý tinh nhuệ của Vinhomes khắp “trong Nam – ngoài Bắc” cũng “chiêu binh, mãi mã” mạnh mẽ trở lại. Vinhomes sẽ tiếp tục có nhiều chính sách thúc đẩy các đại lý phát triển đồng thời, nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác, bao gồm cả việc đầu tư vào các công ty đại lý. Bên cạnh đó, các đại lý cũng được tiếp cận các thông tin từ chủ đầu tư và hưởng các quyền lợi, chính sách ngang bằng với khối tự doanh.

Tạo nên thế “kiềng ba chân” vững chắc cho mô hình kinh doanh của Vinhomes còn có kênh bán hàng trực tuyến Vinhomes Market, nơi khách hàng, cư dân, nhà đầu tư có thể “Thuận mua vừa bán – Thuận tiện trải nghiệm – Thuận lợi đầu tư”. Trong năm 2024, Vinhomes sẽ nỗ lực hoàn thiện kênh phân phối này với các tiêu chí: văn minh, hiện đại, dễ sử dụng, dễ tra cứu, dễ giao dịch. Triển khai cùng lúc “3 mũi giáp công”, việc tiêu thụ “giỏ hàng” của Vinhomes ngay lập tức đã ghi nhân những con số đột biến.

Khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp, nhất là những “đầu tàu” như Vinhomes, cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và triển vọng từ kinh tế vĩ mô sẽ giúp thị trường bất động sản bứt tốc trong năm nay.