CTCP Quản lý Quỹ PVI và SonKim Capital thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phát triển dòng sản phẩm đầu tư bất động sản riêng cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (High Net Worth Investors – HNWIs)

Quan hệ hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy các giải pháp đầu tư bất động sản chuyên biệt, mở rộng cơ hội đầu tư trong thị trường bất động sản đầy năng động tại Việt Nam. Bằng cách tận dụng chuyên môn của hai bên, PVI AM và SK Capital hướng đến việc cung cấp các sản phẩm đầu tư được cấu trúc nhằm tối ưu hóa lợi nhuận theo khẩu vị rủi ro và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

**CTCP Quản lý Quỹ PVI** – Một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam, đơn vị thuộc PVI Holdings - công ty bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. PVI AM sở hữu năng lực chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản lý tài sản và vận hành quỹ đầu tư, với tổng tài sản quản lý và tư vấn đầu tư vượt 16 nghìn tỷ đồng. PVI AM cam kết quản lý tài sản minh bạch, triển khai chiến lược đầu tư linh hoạt, đa dạng hóa danh mục đầu tư và nỗ lực đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp và bền vững.

**SonKim Group** – Một tập đoàn phát triển bất động sản chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với các dự án cao cấp như The Metropole Thủ Thiêm, The 9 Stellars, Serenity Sky Villas, Gateway Thảo Điền, Nassim, JW Marriott Cam Ranh, … **. Bên cạnh mảng bất động sản, SonKim Group còn sở hữu và điều hành các doanh nghiệp bán lẻ bao gồm GS25 – một hệ thống cửa hàng tiện lợi hiện đại, các thương hiệu thời trang như Vera và Jockey, và nền tảng thương mại điện tử ON25. Tận dụng thế mạnh quy mô trong phát triển bất động sản và quản lý tài sản, SonKim Group hiện đang mở rộng sang phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư phù hợp với thị trường rộng lớn hơn.

** SonKim Capital** - Một đơn vị kinh doanh trực thuộc SonKim Group, chuyên về huy động vốn và phát triển các sản phẩm đầu tư đa lĩnh vực. SonKim Capital tận dụng thế mạnh sẵn có của SonKim Group trong phát triển bất động sản, bán lẻ và quản lý bất động sản và mở rộng những năng lực này ra thị trường rộng lớn hơn.

Thông qua sự hợp tác này, PVI AM và SK Capital sẽ giới thiệu **các sản phẩm đầu tư mới**, bao gồm **Quỹ đầu tư bất động sản (REIT), chứng khoán bất động sản và các cấu trúc đầu tư linh hoạt khác**, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội **tăng trưởng tài sản ổn định và lâu dài** trên thị trường bất động sản năng động của Việt Nam.

** Tuyên bố của Ban Điều hành**

**Bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng Giám đốc của PVI AM**, chia sẻ: "Mối quan hệ hợp tác chiến lược với SonKim Capital chứng minh cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến các giải pháp đầu tư sáng tạo và chất lượng. Sự kết hợp giữa chuyên môn của PVI AM trong quản lý tài sản và thành tích của SonKim Group trong phát triển bất động sản sẽ tạo ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Chúng tôi kỳ vọng những cơ hội này sẽ tạo ra các sản phẩm không chỉ bền vững, minh bạch mà còn tạo ra giá trị dài hạn cho các nhà đầu tư."

**Ông James Kershek, Giám đốc điều hành của SonKim Capital**, cho biết thêm: “SonKim Capital rất vui mừng khi tham gia vào quan hệ hợp tác này với PVI AM. SonKim Group từ lâu đã khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam đồng thời mang lại lợi nhuận ấn tượng cho các nhà đầu tư. Giờ đây, đã đến lúc chúng tôi mở rộng các dịch vụ này ra thị trường rộng lớn hơn, thông qua sự hợp tác này để giới thiệu các giải pháp đầu tư mới và sáng tạo tới thị trường. "

