“Cha đẻ” chỉ số GII cùng VinUni xây dựng chỉ số đổi mới sáng tạo ngành

(Pháp lý) - Ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự. Nhiều bạn đọc quan tâm muốn tìm hiểu về dấu hiệu pháp lý của tội danh này so với tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 BLHS năm 2015 có gì khác nhau.