Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

13:02 23/02/2026
Ngày 15/3, cử tri cả nước bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong bối cảnh nhiều điểm mới của Luật Bầu cử được triển khai đồng bộ.
1-1771826525.png

Cán bộ thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn (Tuyên Quang) chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Nhà văn hóa thôn. (Nguồn: TTXVN)

Chủ Nhật, ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu thể hiện quyền làm chủ, ý chí và khát vọng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã đi qua nhiều mốc pháp lý then chốt, được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và đúng quy định.

Công bố danh sách 864 người ứng cử

Ngày 14/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, chính thức công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội. Việc công bố danh sách đánh dấu bước chuyển quan trọng từ công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự sang giai đoạn vận động bầu cử và chuẩn bị tổ chức bỏ phiếu.

Ngay sau khi danh sách được công bố, các cơ quan, tổ chức có người ứng cử chủ động thông báo, tạo điều kiện để ứng cử viên về địa phương nơi mình ra tranh cử, tham gia tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố. Hoạt động vận động bầu cử được thực hiện theo đúng khuôn khổ pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các ứng cử viên.

Song song với đó, các mốc thời gian quan trọng của quy trình bầu cử cũng đang được thực hiện nghiêm túc. Danh sách chính thức người ứng cử được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu theo đúng hạn định; công tác in ấn, phân phối tài liệu, phiếu bầu được triển khai chặt chẽ; việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử và danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng. Tất cả nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu được thực hiện trên nền tảng pháp lý vững chắc.

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa, cử tri cả nước sẽ bước vào ngày hội non sông. Không khí chuẩn bị đang lan tỏa từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo.

Linh hoạt tổ chức bỏ phiếu sớm tại địa bàn đặc thù

Tại thành phố Hồ Chí Minh, để bảo đảm quyền công dân cho những lực lượng thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, Ủy ban bầu cử thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức bỏ phiếu sớm tại một số khu vực đặc thù. Hơn 4.000 cử tri thuộc các địa bàn như Phước Thắng, Tam Thắng và Long Sơn sẽ thực hiện quyền bầu cử trước ngày toàn quốc bỏ phiếu.

Những cử tri này đang làm nhiệm vụ trên tàu, giàn khoan, công trình biển hoặc thực hiện lịch tuần tra, giám sát theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị. Việc cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm, thậm chí kéo dài thời gian bỏ phiếu ở một số khu vực, thể hiện tinh thần linh hoạt, đặt quyền lợi chính đáng của cử tri lên hàng đầu, đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc, quy định của pháp luật.

Tại Nghệ An, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, biên giới. Đây là những địa bàn giao thông khó khăn, dân cư phân tán, việc di chuyển phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và địa hình.

Quyết định này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri vùng sâu, vùng xa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đồng bộ, an toàn trên phạm vi cả nước.

Nhiều điểm mới sau khi sửa đổi Luật Bầu cử

2-1771826534.jpg

Cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch (Quảng Trị) niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Nguồn: TTXVN)

Cuộc bầu cử năm nay có nhiều điểm mới quan trọng sau khi Luật Bầu cử được sửa đổi, bổ sung. Trên cơ sở Nghị quyết số 199/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV về việc rút ngắn nhiệm kỳ và ấn định ngày bầu cử sớm hơn thông lệ, các quy định pháp luật đã được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo tinh thần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc phân cấp rõ hơn thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu. Ủy ban nhân dân cấp xã được trao quyền chủ động quyết định và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thay vì phải qua thêm tầng nấc phê chuẩn như trước đây. Quy định này góp phần rút ngắn quy trình, tăng tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đồng thời vẫn bảo đảm sự giám sát cần thiết ở cấp tỉnh.

Cùng với đó, hệ thống các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được kiện toàn theo hướng phù hợp với mô hình quản lý mới. Thành phần tham dự các hội nghị hiệp thương cũng được điều chỉnh, tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, bảo đảm sự gắn kết trực tiếp, gần gũi hơn với cử tri.

Đáng chú ý, thời gian thực hiện nhiều bước trong quy trình bầu cử được rút ngắn đáng kể. Khoảng thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày xuống còn 42 ngày. Việc điều chỉnh này đòi hỏi sự chủ động, khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan liên quan, nhưng đồng thời cũng phản ánh nỗ lực cải cách thủ tục, nâng cao hiệu quả tổ chức.

Bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng luật

Trên phạm vi cả nước, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, giám sát đang được triển khai nghiêm túc. Mỗi khâu, mỗi bước đều hướng tới mục tiêu chung là tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Khi ngày 15/3 đang đến gần, không chỉ là những con số hay mốc thời gian được hoàn tất, mà quan trọng hơn là sự sẵn sàng của cả hệ thống chính trị và niềm tin của cử tri vào một cuộc bầu cử minh bạch, trách nhiệm, thể hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo baoquocte.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baoquocte.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031-san-sang-cho-ngay-hoi-lon-cua-toan-dan-361893.html

