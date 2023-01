Xuất hành đầu năm, đông đảo du khách đến Bà Nà dự Lễ hội Vạn sắc hoa xuân

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: Lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã cố gắng, nỗ lực trong nắm tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.