Xã Hữu Bằng (Thạch Thất – Hà Nội): Xe “Ba gác” đã thành phương tiện cứu hỏa

Làng nghề Hữu Bằng (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) có hơn 4.000 hộ làm nghề gỗ, chiếm 75% tổng số hộ trong xã. Do có đặc điểm làng nghề chế tác đồ gỗ nên nguyên liệu chủ yếu là những vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và lây lan rất nhanh. Khi không may xảy ra hoả hoạn, việc cơ động, kịp thời dập lửa ban đầu, khoanh vùng tránh lây lan có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc dập lửa.Trung bình mỗi năm tại đây xảy ra từ 5 - 10 sự cố cháy nổ. Có những vụ cháy lan, thiêu rụi nhiều nhà xưởng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Bởi vậy, việc triển khai mô hình cải tiến xe ba gác chở hàng thành xe "cứu hỏa" mini để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy được coi là sáng kiến "độc đáo" phù hợp với thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực tại làng nghề. Do được cải tiến từ xe chở hàng nên việc vận hành xe ba gác cứu hỏa khá đơn giản, người dân chỉ qua một buổi tập huấn là có thể sử dụng để tham gia chữa cháy. Bên cạnh đó, với lợi thế là kích thước nhỏ, gọn; chiều rộng chỉ 1,3 mét, chiều dài gần 4 mét, "cứu hỏa" mini khá nhỏ gọn, phù hợp để có thể đi sâu vào hiện trường nhanh nhất, sát nhất, phát huy tối đa hiệu quả chữa cháy ban đầu. Được biết, hiện tại xã Hữu Bằng có 4 xe ba gác chở hàng được nâng cấp, trang bị thêm téc nước (khoảng 1 khối), máy bơm cao áp, thiết bị cứu hộ trở thành xe chuyên chữa cháy. Chi phí mỗi chiếc cứu hoả mini này khoảng 100 triệu đồng, được đầu tư từ nguồn xã hội hoá, do doanh nghiệp và người dân đóng góp. Thực tế đã chứng minh được tính cơ động, hiệu quả của loại xe này. Triển khai tham gia cứu hỏa từ tháng 11/2021 đến nay số vụ hỏa hoạn đã giảm đáng kể, đặc biệt là giảm mạnh về thiệt hại do cháy xảy ra trên địa bàn xã. Hiện tại, mô hình chữa cháy này đang được áp dụng tại nhiều làng nghề huyện Thạch Thất. Tuy nhiên mô hình này vẫn đang ở trạng thái tự phát, để nhân rộng và phát huy tối đa tính năng của loại phương tiện này, rất cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng để hoàn thiện và phát triển thêm; sớm đáp ứng được phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ.