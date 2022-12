Vietjet sẽ tổ chức bay miễn phí đưa người lao động về quê ăn Tết

Hành khách làm thủ tục bay với Vietjet trong dịp cuối năm (ảnh: T.H)

Chỉ còn 1 tháng nữa, hàng triệu người con xa quê sẽ lên đường trở về quê, đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Nhưng cũng như mọi năm, nhu cầu đi lại tăng cao so hơn rất nhiều so với năng lực phục vụ của ngành hàng không nên việc người dân, đặc biệt là những người lao động thu nhập thấp, sở hữu một tấm vé máy bay là điều không dễ dàng.

Chị Ninh Thị Hương, 35 tuổi, đã rời làng ở huyện vùng núi Tương Dương, Nghệ An để vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân hơn 10 năm nay. Bao nhiêu tiền kiếm được chị đều gửi về quê để nuôi mẹ già và 2 cô con gái 4 và 6 tuổi, chỉ giữ lại một chút để vừa đủ sống trên thành phố. Mấy năm dịch vừa qua, cạn kiệt tiền bạc, chị Hương không còn tiền để về quê dù rất nhớ các con.

Anh Trần Lê Hoàng, quê ở một huyện miền núi Thanh Hóa, vào làm công nhân tại khu công nghiệp Bình Dương, cũng bày tỏ lo lắng vì với anh, để về đến quê, anh không chỉ phải mua vé máy bay bay từ TP HCM ra Thanh Hóa, mà còn phải mua vé ô tô đi tiếp một chặng đường nữa từ Thanh Hóa về quê. “Tiền tàu xe về quê không ít, nhưng mấy năm rồi không về thăm bố mẹ nên tôi cũng phải tìm mọi cách vay mượn bạn bè để có đủ tiền về quê dịp tết này”.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thanh Hà chúc Tết hành khách trong chuyến bay dịp tết 2022 (ảnh: T.H)

Tuy nhiên, cả chị Hương và anh Hoàng đều vui mừng khi nghe tin Hãng hàng không Vietjet sẽ tổ chức các chuyến bay miễn phí đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. “Nghe nhà máy thông báo có chuyến bay miễn phí của Vietjet về Nghệ An, tôi mừng lắm, đi đăng ký ngay. Hi vọng sẽ may mắn được chọn vào danh sách,” chị Hương háo hức nói.

Anh Hoàng cho biết nếu được bay miễn phí theo chương trình của Vietjet, anh sẽ đỡ được một khoản tiền tết rất lớn. “Nếu được bay miễn phí, tôi sẽ không phải vay tiền của bạn bè nữa. Số tiền tiết kiệm trong cả năm qua tôi sẽ làm quà biếu bố mẹ ăn Tết”, anh Hoàng nói.

Theo dự kiến, Vietjet và HD Saison sẽ phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức các chuyến bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Đây được coi là biện pháp để giảm bớt áp lực tài chính cho người lao động vào dịp cuối năm, giúp những người con xa xứ có cơ hội trở về nhà sum họp cùng gia đình trong dịp lễ quan trọng nhất trong năm.

Chị Đặng Thị Hiền Anh, trưởng đại diện của Vietjet tại sân bay Vinh (Nghệ An), cho biết: “Bản thân tôi là người Nghệ An nên tôi cũng vui cùng bà con xứ Nghệ xa quê được trở về trên các chuyến bay từ thiện của hãng. Sân bay Vinh sẽ là một trong những sân bay đón bà con trên các chuyến bay miễn phí này nên tôi và các nhân viên Vietjet đều sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình thật tốt, hướng tới mục tiêu chung là phục vụ tốt mọi chuyến bay để đón những người con Nghệ An xa xứ trở về”.

Giám đốc điều hành Đinh Việt Phương chúc Tết hành khách bay trong dịp Tết 2022 (ảnh: T.H)

Ngoài các chuyến bay miễn phí dành cho người lao động khó khăn, từ Tết năm ngoái và tết năm nay, Vietjet phối hợp cùng MOVI và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai chương trình “Bay trước, trả sau”, hỗ trợ vé máy bay trả góp cho người lao động. Đây là một trong các hoạt động tiêu biểu thuộc chuỗi chương trình Tết sum vầy mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng tổ chức công đoàn các cấp đã và đang triển khai.

Sản phẩm “Bay trước, trả sau” đã được Tạp chí danh tiếng The Global Economics Times Anh quốc trao giải Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 - Best New Fintech Product nhằm tôn vinh một sản phẩm ra đời trong bối cảnh đại dịch Covid-19, không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn mang ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội, đời sống của người dân.

Chị Ninh Thị Hương cho rằng chương trình hỗ trợ người lao động về quê ăn Tết do Vietjet, HD Saison phối hợp cùng Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng như nhiều chương trình thiện nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp khác đã tiếp thêm niềm vui và là món quà ý nghĩa của người lao động cả nước trong những ngày xuân.