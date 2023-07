Vietcombank tổ chức hội thảo “Nắm bắt cơ hội đầu tư ở Việt Nam trong bối cảnh mới” tại Singapore

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Mai Phước Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Singapore; đại diện Bộ Công thương, Cơ quan quản lý thị trường năng lượng, Hiệp hội năng lượng bền vững, Liên đoàn sản xuất Singapore... cùng 250 đại biểu lãnh đạo cấp cao đại diện các bộ, ngành Việt Nam như Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ngoại giao, các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu về đầu tư của hai nước.

Đại diện các bộ, ngành Việt Nam tham gia đối thoại với các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore tại hội thảo

Về phía Vietcombank có ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo một số phòng/ban tại Trụ sở chính, Trưởng Văn phòng đại diện tại Singapore và đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF).

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các diễn giả từ các bộ ngành của Việt Nam: ông Đỗ Văn Sử - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Phạm Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, Bộ Công thương và ông Nguyễn Thắng - Kinh tế trưởng của Vietcombank.

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại hội thảo

Khai mạc hội thảo, ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đề cập đến mối quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Singapore trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà đầu tư Singapore trong chiến lược chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững của Việt Nam thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi hội thảo, các khách mời và đại biểu đã được nghe trao đổi của các diễn giả về ba chủ đề: (i) Việt Nam hướng tới 2030 và xa hơn: Các xu hướng lớn tạo ra cơ hội mới; (ii) Thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng để thực hiện các mục tiêu chiến lược của Việt Nam và (iii) Định hướng phát triển và cơ hội đầu tư trong ngành năng lượng tái tạo Việt Nam.

Sau phần trình bày của các diễn giả, các đại biểu tham dự, đặc biệt là các tập đoàn tài chính, doanh nghiệp và quỹ đầu tư Singapore đã đặt nhiều câu hỏi nhằm trao đổi và làm rõ những chính sách của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài, những cơ hội, thách thức khi tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và những giải pháp được các bộ ngành, địa phương dự kiến triển khai trong thời gian tới để đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước.

Tổng kết hội thảo, ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank khẳng định, Vietcombank luôn tin tưởng và chào đón các đối tác đến từ Singapore bởi đây là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng, bất động sản công nghiệp và có thể đóng góp tích cực giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với lịch sử 60 năm hoạt động, Vietcombank cam kết sẽ luôn đồng hành và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp đối tác tại thị trường Singapore và Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các dòng vốn cũng như hoạt động thương mại toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ dưới tác động của các yếu tố địa chính trị, Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với các nhà đầu tư nước ngoài. Thông qua hội thảo “Seizing Investment Opportunities in Vietnam in Response to New Changes/ Nắm bắt cơ hội đầu tư ở Việt Nam trong bối cảnh mới”, các đơn vị tổ chức mong muốn giúp các nhà đầu tư hiểu thêm về cơ hội và môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.