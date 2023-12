Vietcombank được Visa vinh danh 12 hạng mục giải thưởng quan trọng trong hoạt động thẻ năm 2023

Trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2023 (Visa Vietnam Client Forum 2023) được tổ chức ngày 30/11/2023 tại Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam), Visa đã vinh danh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tại 12 giải thưởng trong hoạt động thẻ. Theo đó, Vietcombank là ngân hàng có nhiều giải thưởng nhất của Visa tại Việt Nam. “Các giải thưởng danh giá từ Visa một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu thị trường thẻ của Vietcombank tại Việt Nam. Đồng thời, đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngân hàng trong việc nghiên cứu, phát triển những giải pháp thanh toán hiện đại nhất và niềm tin của khách hàng khi lựa chọn, tin dùng sản phẩm thẻ của Vietcombank”, đại diện Vietcombank cho biết.

Ông Hồ Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái) nhận giải thưởng

Tiên phong về công nghệ và khẳng định vị trí hàng đầu thị trường thanh toán thẻ

Là ngân hàng đầu tiên cho ra đời thẻ thanh toán, sau hơn 30 năm, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường thanh toán thẻ tại Việt Nam. Năm 2023, Vietcombank tiếp tục được Visa vinh danh là “Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2023”, bên cạnh đó, Vietcombank còn dẫn đầu trong các lĩnh vực thẻ trọng yếu như: Tần suất giao dịch qua Ví điện tử, Doanh số giao dịch trên Thẻ ghi nợ, Tốc độ tăng trưởng kích hoạt Thẻ ghi nợ, Tốc độ tăng trưởng kích hoạt Thẻ Cao cấp, Doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ, Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán trực tuyến, Mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ.

Bà Trần Thị Hạnh – Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm Bán lẻ Vietcombank (bên trái) nhận giải thưởng

Suốt chiều dài phát triển thị trường thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam, Vietcombank không chỉ tiên phong về mặt kỹ thuật - công nghệ, mà còn đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thị trường. Giờ đây, giới hạn trong lĩnh vực thanh toán đã được bứt phá khi điện thoại di động, đồng hồ thông minh trở thành thẻ của khách hàng. Vietcombank triển khai công nghệ tokenization kết hợp cùng các giải pháp bảo mật tiên tiến của thiết bị di động, giúp khách hàng không lo quên thẻ, mất thẻ, lộ thông tin thẻ để tự do tận hưởng những tiện ích và ưu đãi từ thanh toán thẻ mang lại.

Tại Việt Nam, Vietcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động, đồng hồ thông minh trên các hệ điều hành Android và iOS, mang lại các trải nghiệm chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng. Nhờ nỗ lực bền bỉ và tư duy đổi mới sáng tạo, sản phẩm thẻ của Vietcombank được khách hàng hưởng ứng mạnh mẽ, đặc biệt là nhóm khách hàng ưa thích công nghệ.

Giải pháp tối ưu cho nhóm khách hàng doanh nghiệp

Tháng 11/2021, Vietcombank ra mắt bộ đôi sản phẩm thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business với các tính năng và ưu đãi hướng đến lợi ích cho khách hàng theo chuỗi 03 giá trị cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm: (i) tiết kiệm chi phí vận hành, (ii) tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp, và (iii) Gia tăng cơ hội mở rộng kinh doanh. Không chỉ ra mắt sản phẩm chuyên biệt cho nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), Vietcombank luôn là lựa chọn hàng đầu với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn với các giải pháp tối ưu lợi ích của doanh nghiệp, hỗ trợ công tác giám sát, quản trị các chi phí hoạt động một cách dễ dàng và hiệu quả.

Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng Chính sách Sản phẩm Bán buôn Vietcombank (bên trái) nhận giải thưởng

Tại Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2023, Vietcombank đã được vinh danh với 02 giải thưởng: “Ngân hàng dẫn đầu về Tổng Doanh số thẻ Doanh nghiệp 2023“ và „Ngân hàng tiên phong triển khai hệ thống Quản lý Chi tiêu dành cho Doanh nghiệp lớn 2023”.

Ngân hàng dẫn đầu về các chiến dịch Marketing

Nếu như từ đầu năm 2023, Vietcombank đã triển khai chiến dịch chào mừng “Sinh nhật 60 năm” với quy mô tổng hợp các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân thì từ giữa năm 2023 Vietcombank đã tiếp tục ghi dấu ấn với các chiến dịch marketing nổi bật: Ra mắt bộ 03 sản phẩm thẻ Vietcombank thương hiệu Visa bao gồm: thẻ Vibe, Vibe Platinum và eVer-link và Chiến dịch ra mắt Apple Pay cho chủ thẻ Vietcombank Visa tại thị trường Việt Nam. Cũng trong năm 2023, ngân hàng còn ra mắt website hoàn toàn mới với giao diện hiện đại, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng.

Ông Lê Văn Việt – Phó Trưởng phòng Marketing Bán lẻ Vietcombank (bên trái) nhận giải thưởng

Theo đánh giá của Visa, bằng việc xây dựng chiến lược marketing và truyền thông định vị thương hiệu mạnh mẽ, sử dụng tích hợp đa kênh truyền thông, các thông điệp và hình ảnh được Vietcombank truyền tải một cách sáng tạo, chuyên nghiệp, từ đó đẩy mức độ nhận biết và yêu thích thương hiệu, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Việc Vietcombank là ngân hàng duy nhất tại thị trường Việt Nam được Visa vinh danh “Ngân hàng dẫn đầu về các chiến dịch Marketing 2023” là kết quả dựa trên hiệu quả hoạt động marketing và truyền thông của ngân hàng trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Vietcombank là “Ngân hàng dẫn đầu về Khai thác & Ứng dụng dữ liệu 2023” - Giải thưởng này thể hiện sự quyết tâm của ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật để mang đến những sản phẩm tối ưu dành cho khách hàng.

Các giải thưởng Vietcombank nhận tại Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2023:

1. Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2023 (Leadership in Payment Volume 2023)

2. Ngân hàng dẫn đầu về Tần suất giao dịch qua Ví điện tử 2023 (Leadership in Digital Wallet Volume 2023)

3. Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trên Thẻ ghi nợ 2023 (Leadership in Debit Payment Volume 2023)

4. Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng kích hoạt Thẻ ghi nợ 2023 (Trailblazer in Debit Activation Growth 2023)

5. Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng kích hoạt Thẻ Cao cấp 2023 (Pioneer in Premium Active Cards Growth 2023)

6. Ngân hàng dẫn đầu về Tổng Doanh số thẻ Doanh nghiệp 2023 (Leadership in Commercial Payment Volume 2023)

7. Ngân hàng tiên phong triển khai hệ thống Quản lý Chi tiêu dành cho Doanh nghiệp lớn 2023 (First to Launch Spend Management for Medium & Large Market 2023)

8. Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ năm 2023 (Leadership in Merchant Sales Volume 2023)

9. Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán trực tuyến năm 2023 (Leadership in eCommerce Merchant Sales Volume Growth 2023)

10. Ngân hàng dẫn đầu về Mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ năm 2023 (Leadership in Acceptance Network Coverage 2023)

11. Ngân hàng dẫn đầu về các chiến dịch Marketing 2023 (Leadership in Marketing Campaigns 2023)

12. Ngân hàng dẫn đầu về Khai thác & Ứng dụng dữ liệu 2023 (Leadership in Data – driven Excellence 2023)