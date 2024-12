Uống gì khi vừa chạy deadline lại dễ dàng trúng hàng trăm triệu để ăn Tết?

Nhiều người trẻ vừa tranh thủ thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng trước áp lực deadline cuối năm vừa háo hức tham gia chương trình khuyến mãi Tết với cơ hội trúng 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 250 triệu đồng; 12 giải nhì, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng và 20 giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng để tưng bừng đón Tết.

Tết về gần cũng là lúc áp lực công việc tăng lên đỉnh điểm. Những bữa ăn vội hơn, các quán cà phê 24h đông người hơn, nhiều công ty sáng đèn về đêm hơn. Công việc dồn dập, không khí gấp gáp khiến nhiều bạn trẻ căng thẳng, mệt mỏi khi phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để chạy deadline.

Tuy nhiên trong những ngày này, hội làm công ăn lương lại trở nên háo hức hơn khi vừa giảm stress với Trà Xanh Không Độ, vừa xé nhãn tham gia chương trình khuyến mãi Tết của thương hiệu đồ uống này để tìm cơ hội trúng trúng tiền mặt lớn để tưng bừng đón Tết.

Nhiều người trẻ ưu tiên chọn Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng, mệt mỏi trước áp lực công việc dồn dập ngày cuối năm

Vừa uống chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng khi bị quá tải vì khối lượng công việc tăng cao, Trường Giang (24 tuổi), làm việc tại một ngân hàng trên đường Võ Thị Sáu (Q3, TP.HCM) chia sẻ: “Làm việc trong ngành tài chính, cuối năm luôn là giai đoạn căng thẳng nhất vì nhu cầu của khách hàng tăng cao, đây là lúc mình phải làm việc cật lực nhất”.

Trường Giang cho biết doanh số được giao khá cao nên phải cố gắng hết sức để đạt KPI vì năng lực của bản thân được đánh giá qua con số. “Những ngày này khối lượng công việc tăng gấp 4-5 lần, mình chạy deadline, KPI đến sụt cả cân nặng, không có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân hay gặp gỡ bạn bè”, Giang kể.

Để giảm căng thẳng trước áp lực công việc, Trường Giang chọn giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ. Anh cho biết thường xuyên sử dụng loại Trà xanh đóng chai này bởi được chiết xuất từ lá trà Thái Nguyên với EGCG, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi.

“Đặc biệt năm nay Trà Xanh Không Độ đang thực hiện chương trình khuyến mãi Tết với 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 250 triệu đồng. Ngày nào mình cũng uống Trà Xanh và xé nhãn tham gia chương trình khuyến mãi, vừa là cách để giảm stress, vừa hy vọng trúng 250 triệu đồng, biết đâu may mắn đến thì mình có tiền ăn Tết lớn”, Trường Giang tươi cười nói.

Được chiết xuất từ lá trà Thái Nguyên với EGCG, Trà Xanh Không Độ giúp giảm stress, xua tan căng thẳng mệt mỏi trước những lo lắng ngày cuối năm

Đầu tháng 12, khi nghe thông tin về việc thưởng tết, khi nhiều đồng nghiệp vui mừng thì Đăng Lĩnh (28 tuổi, chuyên viên đầu tư và phát triển dự án khu công nghiệp, quê Nam Định) lại có cảm xúc trái ngược.

“Mình mới vào công ty được nửa năm nên chắc thưởng không được nhiều, chỉ mong đủ tiền vé máy bay về quê ăn tết”, vừa uống chai Trà Xanh Không Độ, Lĩnh vừa nói.

Những năm trước, ngoại trừ tiền đi lại, anh thường dành ra khoảng 30 triệu đồng để chi tiêu tết, bao gồm tiền biếu bố mẹ và mua quà cáp, đồ trang trí, lì xì cho người thân. Năm nay, anh chuyển chỗ ở và đổi công việc nên cần đầu tư nhiều khoản để ổn định cuộc sống.

Uống chai Trà Xanh Không Độ để giảm stress sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ cho dự án tại Tây Ninh, Lĩnh kể phải nhận thêm việc bên ngoài để có thêm chi phí trang trải cho dịp cuối năm.

“Mình làm thêm tư vấn đánh giá hiệu quả cho các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, M&A… cho khách hàng tại khu vực phía nam mới đủ chi tiêu. Từ giờ tới trước khi về quê ăn Tết còn mấy đám cưới phải đi, rồi tiền phụ giúp gia đình, sắm sửa, chi tiêu ngày tết….thật sự rất lo lắng, stress”, Lĩnh tâm sự.

Mùa Tết năm nay Trà Xanh Không Độ thực hiện chương trình khuyến mãi khủng để tri ân khách hàng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5,6 tỷ đồng

Tuy nhiên, vài ngày gần đây Lĩnh tươi tỉnh hẳn, hỏi ra thì biết anh mới trúng tới 4 lần giải thưởng thẻ cào trị giá 50 ngàn đồng nhờ uống Trà Xanh Không Độ và tham gia chương trình khuyến mãi Tết của nhãn hàng này.

“Ngày nào mình cũng uống Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng và xé nhãn tham gia chương trình khuyến mãi Tết với hy vọng trúng được giải nhất trị giá 250 triệu đồng. Nếu may mắn đến thì mình và gia đình tha hồ ăn Tết lớn. Nếu không thì mình cũng giảm stress mỗi ngày trước áp lực công việc để tận hưởng không khí đặc biệt thú vị ngày cuối năm”, Lĩnh tươi cười nói.

Những ngày này, Phương Lan (25 tuổi, trợ lý marketing) đã lên xong danh sách chi tiêu dịp cuối năm và Tết, ngoài các khoản tiền đi lại, biếu ba mẹ, lì xì, mua sắm, khoản chi lớn nhất mà cô phải đối mặt là trả món nợ trả góp sau khi quyết định “lên đời” chiếc xe máy mới để phục vụ cho công việc.

“Mỗi tháng mình phải thanh toán 4 triệu, bằng ¼ mức lương của mình. Hy vọng dịp này bán hàng thuận lợi và chờ thêm thưởng Tết, mình sẽ trả nợ xong và cố gắng tích góp thêm một ít để dự phòng cho năm mới”, Lan nói.

Để tăng thu nhập, hơn 1 tháng qua Lan bắt đầu bán thời trang trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm và khó cạnh tranh được với các shop lớn nên cô bán không được nhiều như mong muốn.

Ngày chạy deadline công ty, tối về lại miệt mài tư vấn, livestream bán hàng, thấp thỏm chờ chốt đơn khiến Phương Lan lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.

Vừa giảm stress trước deadline, vừa có cơ hội trúng 4 giải nhất, mỗi giải trị giá 250 triệu đồng; 12 giải nhì, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng và hơn 350 ngàn giải thưởng giá trị khác để tưng bừng đón Tết

“Để giảm stress vì công việc và áp lực tiền bạc, mình thường chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt mỗi ngày giúp tâm trạng mình tích cực, tinh thần sảng khoái hơn. Đặc biệt những ngày vừa qua mình vừa uống Trà Xanh, vừa tham gia chương trình khuyến mãi Tết để có cơ hội trúng tiền mặt lớn từ Trà Xanh Không Độ với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5,6 tỷ đồng. Nếu may mắn trúng giải nhất hoặc giải nhì để có tiền trả nợ và ăn Tết thì năm nay sẽ là một năm trọn vẹn thành công với mình”, Phương Lan tươi cười hy vọng.

Được khởi động từ ngày 02.12 vừa qua, chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” mùa Tết của Trà Xanh Không Độ đang tạo ra cơn sốt săn tiền mặt của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ trên khắp nước bởi chỉ cần chơi là dễ dàng trúng để có thêm tiền ăn Tết lớn.

Chương trình khuyến mãi Tết của Trà Xanh Không Độ đang tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ khi vừa giúp giảm stress ngày cuối năm vừa có cơ hội trúng thưởng lớn để tưng bừng ăn Tết

Sau 10 ngày tổ chức đã có hơn 72.000 giải thưởng là các thẻ cào điện thoại trị giá từ 10 ngàn đến 50 ngàn đồng được trao cho người trúng thưởng. Buổi livestream quay số tìm 1 khách hàng may mắn trúng giải nhất; 3 khách hàng may mắn trúng giải nhì và 5 khách hàng may mắn trúng giải 3 lần đầu tiên trong mùa Tết năm nay sẽ diễn ra vào 10h sáng ngày 18/12 tới đây.

Là những “công dân số” năng động và nhạy bén, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội, nhiều người trẻ không chỉ đang nỗ lực chạy deadline từng ngày và giảm căng thẳng, tìm kiếm cơ hội trúng các giải thưởng lớn với tổng trị giá lên đến 5,6 tỷ đồng của Trà Xanh Không Độ trong mùa Tết năm nay.

Có thể thấy sức hút của chương trình khuyến mãi “Xé ngay trúng liền” đến từ việc đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng trong thời điểm hiện nay. Vừa giúp người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu giải khát, giảm stress trước áp lực công việc, cuộc sống ngày cuối năm vừa có cơ hội trúng các giải tiền mặt lớn để tưng bừng đón Tết đang về rất gần.