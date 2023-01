Top 10 địa điểm du lịch không thể bỏ qua dịp Tết

1. Phú Quốc - Tết ở thiên đường

Phú Quốc được mệnh danh là đảo thiên đường, không chỉ biển đẹp mà các điểm tham quan khác cũng hấp dẫn chẳng kém. Đến Phú Quốc vào dịp Tết, khách du lịch như trút bỏ mọi lo toan của năm cũ, tận hưởng trọn vẹn niềm vui những ngày đầu năm mới. Một số điểm đến nổi tiếng ở Phú Quốc mà du khách có thể ghé thăm là bãi Dài, bãi Sao, bãi Khem, mũi Dinh Cậu, mũi Gành Dầu, Hòn Thơm, làng chài cổ Hàm Ninh, suối Tranh, suối Đá Bàn, vườn tiêu, bảo tàng Cội Nguồn, nhà tù phú Quốc, đền thờ Nguyễn Trung Trực,...

Vào đầu năm, Phú Quốc có thời tiết khô ráo, ấm áp, cực thích hợp để bạn đi du xuân. Khi đi du lịch Phú Quốc, mọi người nhất định phải ghé qua Grand World Phú Quốc, VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc, chợ đêm Phú Quốc và cầu may đầu năm tại chùa Phú Quốc linh thiêng.

Vào thời điểm này, có cực nhiều lễ hội đặc sắc tại đây như lễ hội Dinh Bà Ông Lang, lễ hội Đình thần An Thới, lễ hội Đình thần Dương Đông. Tại đảo Ngọc, bạn còn được thưởng thức đặc sản Phú Quốc như ghẹ Hàm Ninh, bún kèn, tôm mũ ni nướng, tiết canh cua…

2. Huế - Ngọt ngào trong sắc xuân

Mùa xuân ở Huế rất đặc biệt, có cả màu hồng đào phơn phớt và cành mai vàng rực rỡ đẹp hơn cả nắng mai, xen lẫn là màu cúc đại đóa xinh tươi khắp các khu chợ. Huế vốn dĩ là nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống nên đi đâu, người ta cũng cảm nhận rõ ràng không khí Tết đang lan tỏa. Đến Huế những ngày đầu năm, du khách có dịp vui hội trên sông Hương, vãn cảnh chùa Thiên Mụ, thăm Đại nội Huế, lăng Tự Đức,... và thưởng thức những món ăn ngon đặc trưng xứ Huế như bún bò, cơm hến, chè Huế,...

Huế lãng mạn và nên thơ

3. Mộc Châu - Xuân mộc mạc mà đẹp

Xuân Mộc Châu có khí hậu mát mẻ, nắng chan hòa nhè nhẹ trải vàng khắp bản làng, làm những màu hoa đào, hoa mận thêm sặc sỡ. Du lịch Mộc Châu vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, du khách có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp nao lòng của sắc đào hồng và mận trắng xen lẫn nhau khắp từ quốc lộ 6 đến tận các bản làng xa xôi. Để những nếp nhà tường trình ẩn hiện giữa thung lũng lũng hoa, cuốn hút vô cùng. Du xuân Mộc Châu, du khách còn được tham gia vào các lễ hội Khai Hạ đầu năm, hòa nhịp cùng điệu nhảy tiếng khèn của người Thái, H’Mông và thưởng thức chén rượu ngô ấm nồng.

4. Hạ Long – thiên đường du lich

Vịnh Hạ Long được mệnh danh là bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ tại Quảng Ninh. Nơi đây thu hút hàng triệu du khách đến hằng năm, lẫn du khách trong và ngoài nước. Nếu nhắc đến địa điểm du lịch hấp dẫn ở Việt Nam thì chắc chắn Hạ Long là nơi được nhiều du khách lựa chọn. Bởi những cảnh sắc thiên nhiên đẹp, hùng vĩ, độc đáo với nhiều hang động ấn tượng cùng những di tích lưu dấu ấn lịch sử. Vịnh Hạ Long lọt vào top các vịnh biển đẹp trên thế giới với cảnh sắc mộng mơ, đúng là kiệt tác của thiên nhiên.

Du lịch Tết Quảng Ninh 2023 mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Đến với Quang Ninh, bạn và gia đình nhất định phải ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng ở vùng đất này như là Vịnh Hạ Long, bảo tàng, chùa Yên Tử, Đỉnh Bình Hương, Ngoài ra, Hạ Long còn nổi tiếng với những ngôi đền, chùa linh thiêng để du khách đi dâng lễ, cầu may đầu năm như chùa Ba Vàng...

Những ngày đầu năm, Hạ Long có thời tiết rất nhẹ nhàng với không khí mát mẻ, nắng xuân dịu nhẹ, thời tiết khô ráo. Đặc sản Hạ Long siêu hấp dẫn với chả mực, sá sùng, sam biển, rượu nếp, gà đồi…

5. Đà Nẵng - Phố cổ Hội An - bức tranh muôn màu

Đà Nẵng - Hội An là điểm du lịch Tết 2023 tiếp theo mà Mytour gợi ý cho du khách bởi những nét hấp dẫn của bức tranh muôn màu ở phố cổ và thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Nếu Đà Nẵng ấn tượng với những màn pháo hóa tuyệt đẹp vào đêm giao thừa và các địa danh nổi tiếng lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui như Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, biển Mỹ Khê, cầu sông Hàn,... Thì Hội An lại đem đến không gian trầm mặc, nhẹ nhàng với đường phố lồng đèn, với dòng sông Hoài bình yên và di sản chùa Cầu.

Hội An lại đem đến không gian trầm mặc, nhẹ nhàng

6 . Tràng An - Bái Đính - Bức họa hữu tình và linh thiêng

Quần thể danh thắng Tràng An - Bái Đính ở Ninh Bình là sự kết hợp giữa khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng của tự nhiên và văn hóa tâm linh, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Mỗi dịp đầu năm mới, Tràng An - Bái Đính thu hút khách du lịch xa gần ghé thăm để thưởng ngoạn phong cảnh và tìm về chốn thiền viện cầu ước bình an cho năm tới. Các hang động kỳ ảo, những dải núi uốn lượn và thảm lúa xanh mướt ở Tràng An cùng không gian huyền bí ở Bái Đính chắc chắn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

7. Sapa - "Nàng thơ Tây Bắc" quyến rũ khi xuân về

Sapa những ngày đầu năm mới mang nhiều vẻ đẹp riêng của mùa xuân phương Bắc, rực rỡ như chiếc áo váy mà cô gái Mông đang khoác lên người. Ngoài hoa đào, hoa mận, Sapa ngỏ lời chào xuân với vô vàn màu hoa khác như đỗ quyên, hoa bất tử, lay ơn, hoa lê, hoa cúc, hoa hồng,... để du khách như bước vào ‘vương quốc các loài hoa’ vậy. Sapa nổi tiếng với nhiều resort đem cả thị trấn trong mây thu nhỏ vào khuôn viên xinh đẹp như Victoria Sapa Resort & Spa, Sapa Legend, Topas Ecolodge Sapa, Sapa Paradise View,... giúp du khách tận hưởng chuyến du lịch với các dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

8. Hà Giang - Cuốn hút đến lạ kỳ

Một trong những điểm du lịch mùa xuân hấp dẫn ở miền Bắc nhất định không thể bỏ qua chính là Hà Giang. Hà Giang đón xuân bằng màu hoa đào nhuốm hồng cả cao nguyên đá, đâu đó là những cành mận cũng bắt đầu bung nở khoe sắc trắng tinh khôi giữa nắng xuân ấm áp. Du khách đến du lịch Hà Giang sẽ bắt gặp hoa đào ở bất cứ địa điểm nào. Từ các cung đường uốn lượn ở Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh cho đến các vùng sâu hơn như Sơn Vĩ, Săm Pun, đâu đâu cũng xuất hiện hoa đào.

Ruộng bậc thang – Hà Giang

Không chỉ có hoa đào, mà Hà Giang còn rực rỡ cải vàng, tinh khôi mận trắng, e ấp hoa lê, có tiếng suối róc rách, có bờ nước êm ả, có tiếng cười trẻ thơ và những làn khói bếp buổi chiều tà...

Dịp Tết Nguyên Đán ở đây còn có rất nhiều lễ hội của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, H'Mông, khám phá nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc vùng cao. Đến Hà Giang mùa Tết, du khách còn có thể chứng kiến nhịp sống rộn ràng của chợ phiên Hà Giang, nhịp xuân về trên cao nguyên đá là một trải nghiệm tuyệt vời. Đặc sản nổi tiếng của vùng đất này là bánh chưng gù, thịt lợn cắp nách, thắng dền, trâu gác bếp...

9. Đà Lạt - rực rỡ sắc hoa

Thiên nhiên Đà Lạt đẹp như một bức tranh, và bức tranh đó càng quyến rũ hơn vào mùa xuân. Và dịp Tết Nguyên đán chính là thời điểm thích hợp nhất để du khách thực hiện kế hoạch du xuân Đà Lạt.

Tết đến xuân về, Đà Lạt chìm trong không khí se lạnh mát mẻ, đây là thời điểm muôn hoa đua nở sẽ đem đến cho bạn một kỳ nghỉ thật tuyệt vời đấy. Nhiệt độ của Đà Lạt vào dịp Tết thường rơi vào khoảng từ 20 – 22 độ C. Thông thường vào ngày 29 và 30 tết, Đà Lạt nhiều mây nhưng vẫn có nắng ấm nhẹ nhàng. Đây cũng là thời điểm săn mây tuyệt đẹp tại thành phố nghìn hoa. Ngoài ra còn vô số điểm chơi ở Đà Lạt như Thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ, vườn dâu Nhật Cô Thảo, các quán cà phê mộng mơ… Những món ngon bạn không thể bỏ lỡ tại Đà Lạt là bánh mì xíu mại, nem nướng Đà Lạt, ram bắp, bánh tráng nướng, lẩu rau, thịt bò nướng ngói, lẩu gà lá é...

10. Nha Trang - vui chơi thỏa thích với biển

Nha Trang có nhiều bãi biển đẹp với cát trắng, biển xanh và sóng nhẹ như Hòn Mun, Hòn Tằm, vịnh Ninh Vân, vịnh Vân Phong, bãi biển Đại Lãnh,... để khách du lịch tham gia các hoạt động dưới nước. Du khách cũng có cơ hội trải nghiệm nhiều trò chơi hấp dẫn ở Vinpearl Land, mua sắm tại chợ Đầm, chiêm ngưỡng thế giới đại dương ở Viện hải dương học hay ghé tháp Bà Ponagar - dấu ấn của người Chăm. Nha Trang chắc chắn sẽ giúp kỳ nghỉ Tết của du khách trở nên hoàn hảo hơn.

Nhiều trải nghiệm mới mẻ ở Vinpearl Nha Trang

Du khách sẽ vô cùng thích thú với màn bắn pháo hoa rực rỡ vào đêm giao thừa tại Quảng trường 2/4. Thiên đường ẩm thực ngon ngất ngây với đặc sản Nha Trang bổ dưỡng như bánh ướt Diên Khánh, nem Ninh Hòa, vịt Cầu Dứa, bún sứa, bánh căn…

Các địa điểm du lịch Tết Nguyên Đán 2023 hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một kỳ nghỉ dài ngày đáng nhớ. Cùng tận hưởng giây phút thư giãn, thảnh thơi sau một năm dài vất vả, nạp đầy năng lượng để sẵn sàng cho một năm mới đầy hứng khởi.