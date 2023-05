THACO-tặng-1-tỷ-đồng-cho-đội-tuyển-bóng-đá-nữ-Việt-Nam

Ông Nguyễn Một – Giám đốc VHTT chia sẻ: “Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar giành huy chương vàng Sea Games 32, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO chỉ đạo thực hiện các thủ tục để Thaco tặng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng. Xin được chia vui cùng đội tuyển và huấn luyện viên Mai Đức Chung”.

Trước đó, ngày 10/5, THACO AUTO cho biết sẽ trao tặng chiếc xe Peugeot 2008 trị giá hơn 900 triệu đồng cùng với 10% thuế thu nhập cá nhân cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh – người vừa liên tiếp giành 4 huy chương vàng và 200 triệu đồng cho các vận động viên điền kinh đang thi đấu tại SEA Games 32.

Dự kiến ngày 17/5, THACO AUTO kết hợp cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng xe cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Tại buổi lễ này, THACO AUTO cũng sẽ trao 200 triệu đồng cho các VĐV điền kinh thi đấu tại SEA Games 32 và trao chìa khóa tượng trưng cho VĐV Nguyễn Thị Oanh.

Chiếc xe Peugeot 2008 trao tặng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh thuộc phiên bản GT-Line. Đây là mẫu SUV đô thị ấn tượng trong phân khúc B mang nhận diện mới nhất của thương hiệu Peugeot với đặc trưng là hệ thống đèn LED có hình dạng 3 móng vuốt sư tử, phần hông xe với những đường nét mạnh mẽ được tạo bởi các đường gân dập nổi, kết hợp các chi tiết chrome khỏe khoắn và năng động.

Về nội thất, Peugeot 2008 được thiết kế theo ngôn ngữ Peugeot 3D i-Cockpit, đa dạng công nghệ và giàu tiện nghi, mang đến trải nghiệm thể thao, linh hoạt. Tính năng an toàn Peugeot 2008 trang bị thêm các tính năng hỗ trợ an toàn nâng cao gồm: nhận diện biển báo tốc độ, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù thông minh, 6 túi khí và đặc biệt là hệ thống phanh an toàn chủ động.

Thông qua việc trao tặng, THACO thể hiện sự trân trọng những đóng góp của vận động viên cho đất nước và động viên những nỗ lực cá nhân, tập thể mang lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, vì sự phát triển của thể thao Việt Nam.