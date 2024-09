Techcombank tham gia đồng sáng lập trung tâm cách mạnh công nghiệp thứ 2 Đông Nam Á

Nhâp dịp tháp tùng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Cuba; tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp và làm việc với Phó Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Anne Neuberger.

