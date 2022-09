Techcombank hợp tác cùng Masan mang đến dịch vụ tài chính “Ngân hàng trong tầm tay” tại các chuỗi của hàng Win

Ngành bán lẻ, tài chính tiêu dùng tại Việt Nam đang được đánh giá đầy tiềm năng. Với cơ cấu dân số trẻ, người tiêu dùng Việt không chỉ sẵn sàng hơn cho chi tiêu, mà còn dễ thích ứng với các phương thức giao dịch đa kênh nếu đảm bảo được yếu tố tiện lợi-liền mạch-bảo mật. Các chuyên gia cho rằng, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp hàng đầu dám đầu tư mạnh tay cho công nghệ và chất lượng, và đảm bảo “mọi điểm đến trên một nền tảng” khi đáp ứng được các nhu cầu về nhu yếu phẩm, tài chính và các nhu cầu khác của cuộc sống. Thị trường sẽ chứng kiến sự bứt phá của những tập đoàn quy mô lớn, có chiến lược bài bản, trong đó Techcombank và Masan là những thương hiệu dẫn đầu.

Đây là lý do hệ sinh thái WINLife được Techcombank và Masan đồng kiến tạo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng cả về tài chính và phi tài chính, với trải nghiệm “Tiện hơn tiền mặt, lợi hơn tiền mặt”. Khách hàng Hội viên WINLife khi sử dụng hình thức thanh toán mới qua Techcombank Mobile như thanh toán một chạm, quét mã QR Code sẽ không phải mang tiền mặt, không cần cầm theo thẻ, đồng thời sẽ nhận ưu đãi kép, cụ thể: Tiết kiệm đến 20% trên các mặt hàng thiết yếu tại WINLife; Hoàn thêm 2% không giới hạn. Cùng với đó, các hội viên mới của WINLife sẽ được tặng 50%, lên đến tối đa 50.000 VNĐ, giá trị đơn hàng đầu tiên. Các khách hàng WINLife mở tài khoản mới tại Techcombank sẽ được tặng ngay thêm 50%, tối đa lên đến 100.000 VND, cho giá trị đơn hàng đầu tiên khi thực hiện thanh toán một chạm, hoặc quét mã QR tại cửa hàng.

Hệ sinh thái WINLife không chỉ đáp ứng “Trọn Vẹn Điều Bạn Cần” cho các nhu cầu hàng hóa, tiện ích thiết yếu, mà còn mang dịch vụ ngân hàng Techcombank đến ngay dưới chân nhà bạn. Khách hàng có thể dễ dàng tự mở tài khoản qua Techcombank Mobile; nộp và rút tiền ngay tại cửa hàng thông qua “két sắt điện tử gia đình” là các máy nộp/rút tiền Techcombank CDM, và trải nghiệm thanh toán một chạm/QR Code dễ dàng, đơn giản như khi mua một chai nước tương Chinsu.

Trong tháng 9, hệ sinh thái WINLife đã được Techcombank và Masan chính thức đưa vào hoạt động tại chuỗi 27 cửa hàng đa tiện ích WINLife tọa lạc tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, và dự kiến khai trương từ 80 - 100 cửa hàng WINLIFE trên cả nước trong năm 2022. Cùng với đó, chương trình Hội viên WINLife sẽ được triển khai tại hơn 3.000 siêu thị và cửa hàng thuộc WINCommerce trên toàn quốc.

Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner chia sẻ: “Việc hợp tác với Masan để tiên phong mang đến hệ sinh thái tiêu dùng – tài chính tiện ích, đơn giản tại các chuỗi cửa hàng WINLife là cam kết mạnh mẽ của Techcombank nhằm hiện thực hóa sứ mệnh “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”. Chúng tôi sẽ mang đến giải pháp thanh toán đặc quyền vượt trội cho mọi dịch vụ tài chính và phi tài chính đến mọi khách hàng hội viên tại WINLife”.

Techcombank hiện là ngân hàng tiên phong dẫn dắt số hóa nền tảng ngân hàng tại Việt Nam, và đã hoàn thành chuyển đổi cho hơn 70% khách hàng cá nhân hoạt động sang ứng dụng mới Techcombank Mobile trong Quý II/2022. Ứng dụng Techcombank Mobile hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng ngân hàng điện tử, với đánh giá 4,7/5 sao từ người dùng. Techcombank nhiều năm liền được công nhận là Ngân hàng được tín nhiệm nhất tại Việt Nam với chỉ số NPS (chỉ số tin tưởng và giới thiệu sử dụng thương hiệu) lên đến 83 điểm năm 2021, cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành là 69,3. Cam kết đem đến cho khách hàng những trải nghiệm vượt trội đã giúp Techcombank đạt được giải thưởng Euromoney “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới trong ngành ngân hàng, trong 2 năm liên tiếp 2021, 2022.

Tập đoàn Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Masan là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân. Các Công ty thành viên và liên kết của Masan là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam./.