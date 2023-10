T&T Group hỗ trợ 5 tỷ đồng mở cánh cửa cho học sinh nghèo Hà Tĩnh vào đại học

Hà Tĩnh là vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học, sản sinh và nuôi dưỡng biết bao danh nhân khoa bảng, đóng góp to lớn vào nền văn hiến nước nhà. Truyền thống hiếu học đã được các thế hệ người Hà Tĩnh thắp sáng, trao truyền, gìn giữ, tạo nên bản sắc văn hóa riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, đại diện Hội Khuyến học Hà Tĩnh, Sở Y tế Hà Tĩnh tiếp nhận và vinh danh nguồn tài trợ 5 tỷ đồng, 2 xe cứu thương của Tập đoàn T&T Group

Nhiều thế hệ mới của con em Hà Tĩnh đã làm rạng danh truyền thống đất học Hồng Lam. Số học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa các kỳ thi đại học, đậu vào các trường đại học danh tiếng của thế giới gần đây ngày một nhiều hơn. Trong số này, có nhiều em là con nhà nghèo, chật vật lo kinh phí ăn học.

Cuối tháng 8/2021, “Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” (nay thuộc Quỹ khuyến học đất Hồng Lam) đã được tỉnh Hà Tĩnh thành lập. Nhìn nhận đây là chương trình đặc biệt ý nghĩa, Tập đoàn T&T Group đã quyết định trao tặng cho quỹ 3,5 tỷ đồng ngay trong năm đầu tiên quỹ đi vào hoạt động.

Năm 2023, Tập đoàn T&T Group tiếp tục đồng hành với quỹ cùng số tiền hỗ trợ 5 tỷ đồng, mong muốn chắp cánh ước mơ vào giảng đường đại học cho nhiều cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng luôn có ý chí vươn lên, vượt qua nghịch cảnh để đạt kết quả cao trong học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tổng số tiền Tập đoàn T&T Group hỗ trợ cho quỹ là 8,5 tỷ đồng (3,5 tỷ đồng năm 2021 và 5 tỷ đồng năm 2023).

Số kinh phí do Tập đoàn T&T Group trao tặng sẽ được quỹ sử dụng để hỗ trợ những em học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt tổng điểm xét tuyển đại học 3 môn từ 25 điểm trở lên. Theo quy định về định mức và thời gian hỗ trợ, đối với các em đạt từ 28 điểm trở lên, sinh viên học ngành y được hỗ trợ 2.500.000 đồng/tháng; các trường thuộc khối công an, quân sự, biên phòng hỗ trợ 500.000 đồng/tháng; các trường khác: 2.000.000 đồng/tháng… Thời gian hỗ trợ là 10 tháng/năm; không quá 6 năm đối với sinh viên học đại học ngành y; không quá 5 năm đối với các trường khối kỹ thuật, công an, quân sự; không quá 4 năm đối với các trường còn lại. Đối với các em đạt từ 25 điểm đến dưới 28 điểm, quỹ hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Đến nay, quỹ đã hỗ trợ 216 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn đạt điểm cao vào đại học (năm 2021 có 107 em; năm 2022 có 58 em; năm 2023 có 51 em).

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, vinh danh các tổ chức, cá nhân hỗ trợ “Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cá tổ chức, cá nhân đồng hành cùng quỹ trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ của Tập đoàn T&T Group. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, đồng hành với địa phương trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng quỹ khuyến học không ngừng lớn mạnh.

Hai xe cứu thương của Tập đoàn T&T Group tài trợ cho thành phố Hà Tĩnh được chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh

Song hành với những hoạt động khuyến học, khuyến tài, Tập đoàn T&T Group cũng đã tài trợ 2 xe cứu thương cho thành phố Hà Tĩnh với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là loại xe cứu thương chuyên dụng với đầy đủ các tính năng ưu việt nhằm phục vụ cho đội ngũ y tế sử dụng trong công tác vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân. Sau đại dịch COVID-19, cùng với cả nước, ngành Y tế Hà Tĩnh phải đối mặt với không ít khó khăn. Hai xe cứu thương do Tập đoàn T&T Group tài trợ sẽ góp phần đắc lực cho Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh trong việc hỗ trợ cấp cứu, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lấy triết lý phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, T&T Group luôn tích cực hưởng ứng và tiên phong đồng hành, thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác an sinh xã hội với ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.