Những khoảnh khắc khiến Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc là tâm điểm đêm giao thừa

Chương trình đếm ngược đón chào năm mới New Year Countdown 2023 – Hành trình của hạnh phúc phát trực tiếp trên VTV1 đêm 31/12/2022 đã giúp người dân trên cả nước được kết nối với nhau, để cùng khép lại một năm cũ và bước sang năm mới đầy lạc quan và tràn đầy hy vọng. Khán giả được “dẫn tới” các điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM…, trong đó, điểm cầu chính là Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc đã để lại nhiều ấn tượng khi chiêu đãi khán giả một đại tiệc của âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa mãn nhãn và hoành tráng.

Tại điểm cầu Phú Quốc, sân khấu New Year Countdown 2023 được dàn dựng công phu với quy mô khán đài lên tới hơn 1500 chỗ. Sân khấu cao 20 m, dài 32 m, hơn 550 m2 màn hình LED đã được hơn 100 kỹ sư, công nhân thi công liên tục trong 11 ngày. Trên sâu khấu ấn tượng đó, những tên tuổi hàng đầu showbiz Việt như: nhạc sĩ Huy Tuấn, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Hoàng Tôn, nhóm OPlus, Wren Evans, Ngọc Mai… đã có những màn trình diễn thăng hoa, đưa khán giả liên tục đi qua những khoảnh khắc bất ngờ thán phục.

Tiết mục Chasing the Sun (Theo dấu Mặt trời) mở màn chương trình đã khiến người xem …“nổi da gà”. 70 vũ công quốc tế đến từ 20 quốc gia đã cùng nhau bùng nổ trên sân khấu nhạc nước hoành tráng của show diễn đa phương tiện trên biển đầu tiên tại Việt Nam mới ra mắt ở Phú Quốc cuối tháng 12- Kiss The Stars (Nụ hôn giữa ngàn sao).

Chasing the Sun là màn kết hợp giữa vũ điệu đỉnh cao và nhạc nước. Với chủ đề khát vọng hướng về phía mặt trời, 70 nghệ sĩ quốc tế của Vũ đoàn Mặt trời đã chiêu đãi khán giả một màn trình diễn không thể mãn nhãn hơn trên nền nhạc hùng tráng của Vũ điệu mặt trời và khúc giao hưởng bất hủ Winter. Khán giả không ngừng trầm trồ trước những vũ điệu điêu luyện những màn biểu diễn nhào lộn xoay nhiều vòng trên không trung của vũ công. Những tia nước uốn lượn, cột lửa phun cao, hệ thống laser 3D mapping của sân khấu Kiss The Stars đã giúp tiết mục đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật trình diễn.

Trong chương trình, khán giả cũng được xem những lát cắt “hé lộ” về show diễn của những kỷ lục Kiss the Stars – Nụ hôn giữa ngàn sao. Đây là show diễn được thực hiện tại sân khấu nổi trên mặt nước, sử dụng công nghệ đa phương tiện (multimedia) hàng đầu thế giới, kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc, pháo hoa cùng hệ thống 3 vòm chiếu đầu tiên trên thế giới. Được đầu tư với tổng vốn lên tới 1800 tỷ đồng, vận hành bởi 240 nhân viên để đảm bảo sự kết hợp nhiều yếu tố, show diễn đa phương tiện này có sự bảo trợ chất lượng từ ECA2- đơn vị tư vấn thiết kế và sản xuất show diễn nổi tiếng toàn cầu.

Nối tiếp cảm xúc choáng ngợp trước Chasing the Sun, khán giả trở về Quảng trường Ánh Dương, cùng ca sĩ Hoàng Tôn và Vũ Thảo My khám phá Thị trấn Hoàng Hôn- điểm đến du lịch mới của thế giới qua giai điệu đầy vui tươi của ca khúc “Sẽ hứa đi cùng nhau”. Hoàng Tôn tiếp tục gửi tới khán giả những tình khúc da diết, khiến Thị trấn Hoàng Hôn bao trọn trong bầu không khí lãng mạn.

Văn Mai Hương khuấy động sân khấu với tiết mục Take me to the Sun. Giai điệu trẻ trung, vui tươi của bài hát, cùng sự kết hợp duyên dáng của vũ đoàn với đạo cụ là phao bơi, những bộ quần áo sắc màu khiến ai cũng muốn đến Phú Quốc ngay lập tức để đắm mình trong biển xanh và nắng vàng.

Hành trình của những giai điệu vui tươi tiếp tục được thể hiện bởi Ngọc Mai, Wren Evans, Vũ Thảo My đem đến một làn gió trẻ trung, đầy sôi động cho Quảng trường Ánh Dương. Wren Evans “kể chuyện” bằng ca khúc Thích Em Hơi Nhiều một cách dí dỏm, duyên dáng, còn Ngọc Mai gây ấn tượng với sân khấu Cánh Mặt Trời nhiều hiệu ứng thị giác, và Vũ Thảo My “đốt cháy” bầu không khí với những giai điệu nhạc điện tử. Trong khi đó, Tùng Dương, Bùi Lan Hương có cơ hội thể hiện giọng ca đặc biệt, đầy nội lực trước những ca khúc được hòa tấu mới lạ.

Nhưng ở New Year Countdown 2023, sự biến đổi liên tục của sân khấu lại chính là điểm gây ấn tượng với khán giả. Trong màn trình diễn tiết mục One Moment In Time, sân khấu dành cho nhóm OPlus là 4 ô cửa sổ của một trong những tòa nhà thuộc thị trấn Hoàng Hôn. “Sân khấu đặc biệt” này đã giúp người xem càng thêm ngạc nhiên trước vẻ đẹp lãng mạn của những căn nhà mang sắc màu Địa Trung Hải tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Trước giao thừa ít phút, khán giả ồ lên bất ngờ khi chiếc piano “bay” lơ lửng giữa trời cất lên những thanh âm mỹ miều của nó. Từ không trung, nhạc sĩ Huy Tuấn đã gửi tới khán giả giai điệu Khúc giao mùa được hoà phối lại theo phong cách hiện đại.

Và khi Tùng Dương cùng với Bùi Lan Hương cất lên những lời hát đầu tiên, khán giả không khỏi xúc động và trào lên cảm giác hạnh phúc khi năm mới đã gõ cửa. Cả trên sân khấu lẫn khán đài, khán giả cùng vỡ oà khi đồng hồ đếm ngược điểm số 0.

Thị trấn Hoàng Hôn chào đón năm mới bởi màn pháo hoa lung linh và rực rỡ với phông nền là cây Cầu Hôn lãng mạn, được dự đoán sẽ trở thành biểu tượng mới của du lịch Việt Nam khi được ra mắt vào đầu năm nay. Đêm Phú Quốc dường như chưa bao giờ rực rỡ và lung linh và lãng mạn đến thế.

New Year Countdown 2023 – Hành trình của hạnh phúc tại Phú Quốc đã mở ra một năm mới hứa hẹn bùng nổ rực rỡ cho đảo ngọc. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động WOW Phú Quốc, khởi động chiến dịch WOW Việt Nam diễn ra trên toàn quốc, do Tập đoàn Sun Group hợp tác với các địa phương và các đối tác quan trọng trong lĩnh vực du lịch – lữ hành và truyền thông thực hiện, để tôn vinh những điểm đến hấp dẫn trên cả nước, đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới, với định hướng đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Sau Phú Quốc, chiến dịch WOW Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tới nhiều vùng đất khác với hàng loạt những sản phẩm du lịch độc đáo, những sự kiện quy mô hoành tráng như New Year Countdown 2023, để du khách đến mỗi vùng đất đều không thể không thốt lên: “WOW Việt Nam”./.