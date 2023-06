Nghỉ dưỡng thượng đỉnh, xem show Kiss The Stars miễn phí

Lựa chọn thông minh cho kỳ nghỉ

Được Travel + Leisure gọi tên là ngôi sao mới của du lịch Việt Nam, Phú Quốc nổi tiếng với vô số sản phẩm du lịch đặc sắc, do vậy du khách khó lòng khám phá hết trong chuyến đi kéo dài 4-5 ngày. Cũng bởi lẽ đó, du khách sành du lịch giờ đây thường chọn trải nghiệm chuỗi dịch vụ trọn gói tại một khu vực, thay vì di chuyển nhiều nơi với quãng đường xa, tốn kém chi phí, hao tổn sức lực và ít thời gian tận hưởng trọn vẹn điểm đến.

Cầu Hôn (Phú Quốc) – điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam

Nhằm thỏa mãn nhu cầu của dòng khách hiện đại, mới đây nhất, 2 thương hiệu vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam thuộc Tập đoàn Sun Group là Sun World và Sun Hospitality Group đã tung ra những combo ưu đãi đem đến nhiều đặc quyền cho du khách với mức giá đặc biệt. Qua đó, du khách vừa nghỉ dưỡng sang chảnh tại hệ thống cơ sở lưu trú của Sun Hospitality Group, vừa được vui chơi, giải trí cực đã tại hệ thống công viên chủ đề mang thương hiệu Sun World trên cả nước.

Tại Phú Quốc, mỗi trải nghiệm đều “xắt ra miếng” bởi Sun World Hon Thom với hệ thống cáp treo dài nhất thế giới, show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars hay các công trình biểu tượng ở Thị trấn Hoàng Hôn… đều là những “điểm phải đến”, “sản phẩm du lịch không thể bỏ lỡ” của du khách khi tới đảo ngọc.

Tới Thị trấn Hoàng Hôn, ngoài tận mắt chiêm ngưỡng Cầu Hôn, Tháp đồng hồ, Đài phun nước Thần Mặt Trời, bảo tàng nghệ thuật “Sun Signature Gallery”, dạo bước trên những con phố mang đậm nét kiến trúc Địa Trung Hải, du khách không thể không dành thời gian để khám phá các dãy nhà hàng đa phong cách, thương hiệu F&B đình đám vừa đổ bộ về đây để phục vụ các tín đồ ẩm thực.

Trải nghiệm cáp treo 3 dây dài nhất thế giới

Không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp, combo của các khu nghỉ dưỡng phía Nam đảo ngọc còn giúp tiết kiệm tối ưu chi phí và thời gian. Sau thời gian vui chơi, giải trí “quên lối về” tại Sun World Hon Thom và Thị trấn Hoàng Hôn, du khách có thể khám phá thêm các điểm đến nổi tiếng khác cách đó không xa như nhà tù Phú Quốc hay tuyến 4 đảo hoang sơ thuộc quần đảo An Thới…

Nghỉ dưỡng hạng sang, xem show đẳng cấp quốc tế

Không chỉ mê hoặc du khách bởi thiên nhiên trác tuyệt với biển xanh, cát trắng, khí hậu nắng ấm quanh năm, Phú Quốc giờ đây còn là thiên đường nghỉ dưỡng và giải trí đỉnh cao. Danh hiệu đó được thể hiện rõ nét tại Nam đảo, với quần thể du lịch gồm hơn 60 công trình và sản phẩm dịch vụ do Sun Group kiến tạo. Để đón đầu mùa vàng du lịch 2023, một loạt khu nghỉ dưỡng tại đây đang tung ra gói trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Không gian nghỉ dưỡng sang trọng tại New World Phu Quoc Resort

Tại New World Phu Quoc Resort, gói nghỉ dưỡng bao gồm biệt thự với hồ bơi riêng, vé trải nghiệm Sun World Hon Thom và vé xem “Kiss The Stars” – show trình diễn công nghệ đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất Châu Á. Du khách được đưa đón sân bay miễn phí 2 chiều theo lịch trình của resort và hỗ trợ di chuyển tới sân khấu Kiss The Stars.

Sở hữu gói nghỉ dưỡng đặc biệt này cũng đồng nghĩa với sở hữu một hành trình trải nghiệm trọn vẹn Nam đảo Phú Quốc với đa dạng các hoạt động thú vị. Theo đó, từ vị trí thuận lợi trong lòng “hệ sinh thái” Sun Group, sau khi thưởng thức buffet sáng hàng ngày tại nhà hàng The Bay Kitchen, du khách có thể nhanh chóng ngắm trọn cảnh biển ban mai rực rỡ trên tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, thỏa sức trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh tại “ngôi làng” Exotica cùng các làn trượt nước đầy thử thách và sảng khoái ở công viên nước Aquatopia thuộc Sun World Hon Thom, trước khi trở về đón hoàng hôn tại Sunset Town – Thị trấn tuyệt tác với kiến trúc mang đậm phong cách Ý đang gây sốt trong giới xê dịch suốt thời gian qua.

Show diễn Kiss The Stars tại thị trấn Hoàng Hôn

Khi mặt trời khuất bóng và những ánh đèn thắp sáng Sunset Town, du khách tận hưởng bữa tối bên nhà hàng sát biển lãng mạn, hay sớm ghé thăm để thưởng thức show diễn Kiss The Stars. Từ sự choáng ngợp của sân khấu giữa đại dương mô phỏng hố đen vũ trụ với màn chiếu rộng gần 1.000m2 hay khán đài view trọn biển trời bao la, du khách sẽ đắm chìm trong câu chuyện viễn tưởng về đại dương và đảo ngọc, thông qua công nghệ trình chiếu đẳng cấp quốc tế kết hợp lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc… Chưa dừng lại ở đó, với các đêm đặc biệt, kết show sẽ là những màn pháo hoa mãn nhãn đưa sự thăng hoa đến đỉnh điểm để rồi vỡ òa cảm xúc.

Tương tự New World Phu Quoc, các khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc và Premier Village Phu Quoc cũng dành tặng vé xem show Kiss The Stars miễn phí cho khách booking combo nghỉ dưỡng đặc biệt.

Theo đó, Premier Residences Phu Quoc đem đến đa dạng lựa chọn nghỉ dưỡng, nổi bật với các phòng khách sạn “tiêu chuẩn 5 sao” phù hợp cho gia đình nhỏ hay cặp đôi trẻ. Mức giá tốt cùng vị trí bên Bãi Kem - top 50 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh là điểm cộng cho chuyến nghỉ dưỡng ở Premier Residences.

Du khách nghỉ dưỡng tại Premier Village Phu Quoc Resort

Tọa lạc ở Mũi Ông Đội, vị trí độc nhất vô nhị có thể sáng ngắm bình minh, chiều thưởng ngoạn hoàng hôn tại cùng một điểm, Premier Village Phu Quoc lại mang đến dòng biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, riêng tư và biệt lập. Lưu trú tại Premier Village Phu Quoc, khách hàng cũng được ưu đãi 10% giá phòng khi trở thành hội viên Accor Plus.

Trong khi đó, đặt phòng theo gói The JW Symphony tại “Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới hàng đầu thế giới” JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, thượng khách sẽ được tặng thêm 1 bữa ăn trưa tại nhà hàng Tempus Fugit, bên cạnh vé xem show Kiss The Stars dành cho 2 người. Ưu đãi kéo dài đến 31/8.

Rất nhiều lựa chọn, vô số trải nghiệm mở ra, việc của du khách là chỉ chọn một gói nghỉ dưỡng và tận hưởng “tất cả trong một”.