Ngày khai giảng đặc biệt từ VINAMILK & Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam dành cho các em học sinh khó khăn

Trong không khí “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” – 5/9/2024, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) tổ chức trao tặng gần 200.000 hộp sữa tươi đến với các em học sinh theo kế hoạch năm 2024 của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Dịp này, một buổi lễ khai giảng đặc biệt đã được tổ chức cho các học sinh tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre như một món quà ý nghĩa đón các em đến trường đầu năm học mới.

Đại diện Vinamilk & Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (bên trái) trao bảng tượng trưng phần hỗ trợ hơn 135.000 hộp sữa cho đại diện Sở Lao động thương binh & xã hội tỉnh Bến Tre nhân ngày khai giảng 5/9

Ngày khai giảng đặc biệt

Nằm cách xa trung tâm thành phố Bến Tre, Trường tiểu học Bảo Thạnh (xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) là ngôi trường thuộc xã vùng sâu - vùng xa, nằm trong danh sách 45 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của cả nước. Thầy Phạm Ngọc Toàn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2024-2025, trường có 752 học sinh thì có đến 145 em thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. Nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể phải dừng việc học do ba mẹ không có điều kiện cho con đến trường.

Trường gồm một cơ sở chính và 3 điểm trường lẻ, với cơ sở vật chất đã xuống cấp, điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực từ nhà trường, chung tay của phụ huynh, năm học mới 2024-2025 này, Trường Bảo Thạnh đã đón đầy đủ học sinh nhập học như những ngôi trường khác trên cả nước.

Một ngày khai giảng đặc biệt với nhiều niềm vui từ Quỹ sữa và Vinamilk dành cho các em học sinh Bến Tre

Nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh trên con đường theo đuổi tri thức, Vinamilk và Quỹ BTTEVN đã phối hợp tổ chức một sự kiện khai giảng đặc biệt để chào đón năm học mới. Không chỉ được trang trí cờ hoa đẹp hơn so với mọi năm, lễ khai giảng của học sinh Trường tiểu học Bảo Thạnh năm nay còn có thêm gần 17.000 hộp sữa tươi Vinamilk đến từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam (gọi tắt là Quỹ sữa) và nhiều món quà đặc biệt đón các em đến trường.

“Do điều kiện kinh tế khó khăn, vấn đề dinh dưỡng của đa phần học sinh ở đây còn nhiều hạn chế. Đến thăm các điểm trường lẻ, nằm ở cách xa trung tâm xã, tôi thực sự chạnh lòng khi thấy các con có vóc dáng thấp bé hơn nhiều so với học sinh đồng trang lứa. Nguồn sữa do chương trình Quỹ sữa hỗ trợ là sự động viên rất lớn dành cho học sinh, các thầy cô giáo chúng tôi cũng cảm thấy vui lây niềm vui của các con. Hy vọng việc uống sữa đều đặn sẽ giúp các con bổ sung những dưỡng chất cần thiết và thông qua chương trình này, cũng sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc uống sữa, giúp trẻ phát triển tối đa cả thể chất lẫn trí tuệ”, ông Toàn nói.

Bên cạnh hỗ trợ sữa, Vinamilk cũng dành tặng nhà trường Tủ sách Vươn cao Việt Nam, với gần 1.000 quyển sách – vở, hàng trăm bộ dụng cụ học tập và 5 máy laptop để các em học sinh thực hành môn tin học và tiếp cận kho thông tin, kiến thức vô hạn từ internet. Toàn bộ tủ sách này đến từ sự chung tay đóng góp của chính nhân viên Vinamilk, thông qua chương trình vận động nội bộ “Trao cuốn sách mới, đón em tới trường”.

Cũng nhân dịp này, Quỹ BTTEVN và Vinamilk dành tặng 30 phần học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, để khích lệ các em kiên trì đến trường. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và nhiều dụng cụ học tập thiết yếu như balo, tập vở, bình đựng nước Vinamilk.

Ngoài ra, các em còn được trải nghiệm một ngày khai giảng thật sôi nổi với các hoạt động thú vị như khu vực trổ tài vẽ tranh sáng tạo, hóa trang theo nghề nghiệp mơ ước, khu trò chơi vận động và đố vui nhận quà từ Vinamilk…

Các em học sinh trải nghiệm các laptop mới trong khu vực tủ sách Vươn cao Việt Nam của Vinamilk

Em Phan Văn Kiệt, học sinh Trường TH Bảo Thạnh hồ hởi chia sẻ: “Hôm nay là lần đầu tiên con được dự một buổi lễ khai giảng vui và nhiều quà tặng như vậy. Con thích nhất là được nhận sữa, vì sữa uống rất ngon. Con cũng được nhận một cái balo mới từ Vinamilk, từ nay con có thêm cặp mới, sách vở mới đi học. Con rất vui, con cảm ơn các cô chú rất nhiều!”

Nửa triệu hộp sữa cùng em đến trường

Không riêng hơn 750 em học sinh của Trường TH Bảo Thạnh, dịp tựu trường năm nay, hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bến Tre được đón nhận hơn 135.000 hộp sữa từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Từ đầu năm 2024 đến nay, chương trình Quỹ sữa và Vinamilk đã trao tặng gần 490.000 sản phẩm dinh dưỡng đến với hơn 6.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, ngay trước thềm năm học mới, gần 200.000 hộp sữa đã được Vinamilk hoàn tất trao tặng đến nhiều điểm trường khó khăn tại các tỉnh/thành: Điện Biên, Hưng Yên, Bình Dương, Bến Tre, Cần Thơ và Hà Nội.

Ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk - trao tặng 30 phần học bổng và quà tặng năm học mới cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk – cho biết, bản thân ông cũng vui lây niềm vui ngày khai giảng của các em. “Tôi hy vọng sự đồng hành của Vinamilk sẽ giúp các cháu cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng đến việc học tập và chăm sóc sức khỏe của mình, từ đó, nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn. Trong suốt 17 năm qua, Vinamilk tin rằng giá trị lớn nhất mà Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao đi là những ước mơ và động lực thôi thúc các em – thế hệ tương lai của đất nước - vươn cao hơn trong tương lai”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Quỹ BTTEVN - dù đã thực hiện rất nhiều năm, nhưng ở mỗi nơi Quỹ sữa dừng chân, đều có những em bé lần đầu được dự một ngày hội đến trường tưng bừng, trọn vẹn hay các bé lần đầu tiên được uống sữa thỏa thích như vậy.

“Từ khi thực hiện chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cùng Vinamilk, Quỹ BTTEVN cũng không ngờ chương trình có thể đi một hành trình dài như vậy. Càng đi chúng tôi càng thấy rằng, vẫn còn nhiều nơi mà trẻ em rất cần nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chúng ta. Mong rằng chương trình sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều năm nữa, để ngày càng có nhiều trẻ em kém may mắn nhận được tình yêu thương từ xã hội”, ông Hải nhấn mạnh.

Trong ngày khai giảng các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, sáng tạo do các nhân viên Vinamilk tổ chức

Trong khuôn khổ chương trình, Vinamilk và Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam cũng đã đến thăm và trao tặng sữa nhân ngày đầu năm học cho các em học sinh tại Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Trung tâm đang nuôi dưỡng, luyện tập phục hồi chức năng, dạy văn hóa, dạy nghề cho khoảng 300 trẻ em khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ. Đây là cũng nơi thụ hưởng Quỹ sữa trong suốt 14 năm qua. Riêng trong năm 2024, các em học sinh tại trung tâm đã được hỗ trợ hơn 23.400 hộp sữa từ Vinamilk.

Gần 17.000 hộp sữa Vinamilk sẽ là “bạn đồng hành” của hơn 750 em học sinh Bảo Thạnh khi đến lớp

Các em hào hức chờ đón chiếc xe sữa Vinamilk đến trường mang theo niềm vui đặc biệt nhân ngày tựu trường

Ra đời từ năm 2008, chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ BTTEVN đồng hành thực hiện từ suốt 17 năm qua. Đến nay, đây vẫn là một trong những chương trình chăm sóc dinh dưỡng trẻ em có quy mô lớn nhất và được thực hiện dài hạn, đều đặn qua hàng năm nhằm nâng cao sức khỏe, thể trạng cho các em thông qua dinh dưỡng. Ước tính, chương trình đã trao tặng hơn 42 triệu sản phẩm dinh dưỡng với tổng giá trị hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng, đến hơn nửa triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khắp 63 tỉnh thành, không phân biệt vùng sâu vùng xa hay hải đảo, biên giới./.

Ra đời năm 1976, Vinamilk hiện là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa tại Việt Nam và đứng thứ 6 thế giới về giá trị thương hiệu (theo định giá của Brand Finance). Với năng lực sản xuất lớn đến từ hệ thống 16 nhà máy hiện đại cùng 15 trang trại đạt chuẩn Global G.A.P trong và ngoài nước, Vinamilk không chỉ dẫn đầu thị phần ngành sữa và các sản phẩm từ sữa trong nước mà còn có sản phẩm hiện diện tại hơn 60 quốc gia/ vùng lãnh thổ. Kiên trì theo đuổi sứ mệnh “Chăm sóc dinh dưỡng cho các thế hệ người Việt”, Vinamilk không ngừng nghiên cứu - ứng dụng các thành tựu khoa học mới nhất vào phát triển sản phẩm cũng như đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nổi bật là chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được duy trì suốt 17 năm qua; Tài trợ hơn 500 ca phẫu thuật tim thành công; Phối hợp với các hội y khoa và bệnh viện đầu ngành triển khai các chương trình sinh hoạt khoa học kỹ thuật, đào tạo y khoa nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho 12.000 lượt nhân viên y tế trên cả nước; Thăm khám – tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho hàng nghìn lượt người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khắp Việt Nam…