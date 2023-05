Ngày “Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2023”: Techcombank mang đến trải nghiệm khách hàng khác biệt từ big data

Lãnh đạo Đảng - Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước tham quan gian triển lãm của Techcombank tại Ngày chuyển đổi số 2023

Tham gia sự kiện Ngày Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2023 cùng thông điệp “Khai phóng sức mạnh chuyển đổi số Việt Nam”, Techcombank mang đến phần trình diễn mô phỏng hai giải pháp tiêu biểu trên Techcombank Mobile - được vinh danh là “Ứng dụng ngân hàng di động mới sáng tạo nhất 2022” do Tạp chí Global Business Outlook trao tặng. Với giải pháp này, chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip để xác thực thông tin, người dùng có thể mở tài khoản liền mạch và dễ dàng trên Techcombank Mobile, hoặc trên nền tảng iDO tablet. Đặc biệt, thông qua việc phân tích và tổng hợp hàng triệu dữ liệu từ Big data, Techcombank giới thiệu giải pháp quản lý tài chính cá nhân hóa cho từng khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng lập kế hoạch, sử dụng các công cụ hỗ trợ và sản phẩm của ngân hàng để thực thi kế hoạch và đạt được những mục tiêu tài chính của mình. Bên cạnh đó, Techcombank cũng giới thiệu sản phẩm cho vay cá nhân linh hoạt và sáng tạo - MyCash trên Techcombank Mobile - giúp khách hàng có thể đăng ký vay và nhận kết quả phê duyệt ngay tức thì cũng thu hút sự chú ý của người tham dự triển lãm.

Tại sự kiện, ông Phùng Quang Hưng – Phó Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: “Luôn tiên phong và đồng hành cùng các chính sách chuyển đổi số của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với nền tảng số hóa và Big Data vượt trội, Techcombank không ngừng phát triển & đem đến các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng, giúp mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức có cuộc sống vượt trội hơn, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống”

Ông Phùng Quang Hưng – Phó tổng giám đốc Techcombank giới thiệu giải pháp tài chính cá nhân hóa cho từng khách hàng dựa trên nền tảng số hóa và Big data

Hiện tại, khoảng hơn 90% các giao dịch của khách hàng Techcombank được thực hiện qua kênh số, với tỉ lệ gắn bó với ứng dụng đạt đến 88%. Riêng trong quý 1 năm 2023, Techcombank đã thu hút thêm ~424.000 khách hàng mới, trong đó, 68% đến từ những nền tảng số. Khối lượng giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong quý 1/2023 của Techcombank cũng tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 238,4 triệu giao dịch với giá trị giao dịch đạt 2,1 triệu tỷ đồng. Đối với khách hàng doanh nghiệp, tính tới tháng 4 năm 2023, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng đối với các khách hàng doanh nghiệp tự thực hiện mở tài khoản online toàn diện đã tăng 7 lần so với thời điểm tháng 1 năm 2023.

Khách hàng hào hứng với những trải nghiệm số trên ứng dụng Techcombank Mobile

Đầu năm 2023, Techcombank đã nhận 4 giải thưởng quốc tế danh giá từ The Asian Banker, gồm “Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất”, “Ngân hàng bán lẻ tư nhân xuất sắc nhất”, “Ngân hàng chuyển đổi lên cloud xuất sắc nhất” và “Mô hình Ngân hàng số tốt nhất” Châu Á- Thái Bình Dương và Việt Nam. Những giải thưởng này đã khẳng định vị thế dẫn đầu của Techcombank trong mảng ngân hàng bán lẻ, cung cấp các giải pháp sáng tạo được “may đo” riêng cho từng cho khách hàng dưới sự hỗ trợ của công nghệ và chuyển đổi đám mây (cloud transformation). Cùng với đó, những nỗ lực chuyển đổi số và chuyển đổi đám mây của Ngân hàng đã giúp Techcombank nhận được giải thưởng “Ngân hàng số của năm” tại lễ trao giải The Asset Triple A Digital Awards năm 2023.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 10,8 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là ba2 (triển vọng “Ổn định”) và S&P xếp hạng BB-, triển vọng “Ổn định”. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB.

Trong năm 2022, Ngân hàng cũng nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín:

- “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam”- Euromoney năm 2022 (trao giải năm thứ 3);

- “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Domestic Retail Bank of the Year” và “Sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất 2022 - Credit Card Initiative of the Year” – The Asian Banking & Finance (ABF);

- “Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam – Best Digital Consumer Bank in Vietnam” – Global Finance năm 2022;

- “Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á” – Best Companies to work for in Asia - HR Asia năm 2022;

- “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” – Leading Partner Bank in Vietnam 3Q22 - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (năm thứ 3 liên tiếp).