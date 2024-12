Mách bạn những địa điểm có thể xem pháo hoa mỗi ngày tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc

Mỗi tối tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc có tới 2 màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn đến từ show diễn Bản giao hưởng đại dương – Symphony of the sea và Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea. Và đây là list những địa điểm lý tưởng bậc nhất để bạn có thể chiêm ngưỡng một “ngân hà” pháo hoa rực rỡ và đem về những bức hình check-in đẹp lung linh.

Mục lục

Nhà hàng Sun Bavaria Bistro – thưởng bia, ăn tối, xem show và ngắm pháo hoa Du khách thích thú ngắm pháo hoa từ nhà hàng Nhà hàng Sun Bavaria Bistro bên bờ biển Thị trấn Hoàng Hôn là không gian tận hưởng khiến bất cứ cặp đôi hay nhóm bạn nào cũng phải rung động. Đây sẽ là bữa tối có một không hai mà hiếm điểm đến nào có thể mang tới cho bạn, khi vừa được thưởng thức bữa tối, say trong men bia thủ công chuẩn Đức, tận hưởng âm nhạc sống động và ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, pháo nước từ show diễn Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea. Có lẽ không một show diễn nào tại Việt Nam lại có màn pháo hoa kéo dài đến tận 20 phút và hội tụ nhiều ngôi sao quán quân và á quân jetski, flyboard thế giới đến vậy. Show diễn sử dụng hơn 400 quả pháo với 40 hiệu ứng đặc sắc, mang đến tiết mục trình diễn pháo nước, pháo sáng và pháo diều. Đây là lần đầu tiên pháo nước – loại pháo đặc biệt chỉ kích hoạt khi gặp nước – xuất hiện trong một show diễn tại Việt Nam, tạo nên hiệu ứng của những bông pháo “phun trào” từ lòng đại dương, thắp sáng cả vùng trời Nam đảo Ngọc. Pháo “nở” trên nước lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc Đặc biệt, nhà hàng cũng khéo léo dành riêng cho du khách những góc ngắm pháo và chụp ảnh với ngợp ngời pháo hoa như khu vực bàn ngoài trời, ban công tầng 2 và tầng 3. Bên cạnh show diễn Symphony of the sea, du khách tại Sun Bavaria Bistro sẽ được chiêu đãi màn pháo hoa thứ 2 trong ngày từ show diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea hay những vũ điệu nóng bỏng từ tiết mục trình diễn Rainbow. Hãy sẵn sàng “lên đồ” lộng lẫy, mang theo máy ảnh và hòa trong niềm vui bất tận tại nhà hàng trong những buổi tối khoáng đạt của Phú Quốc. Trong mùa đẹp nhất năm, nhà hàng đang áp dụng nhiều chương trình Dinner Show giá hấp dẫn trong khung giờ 18h-20h15 như: set 750.000 đồng/người dành cho vị trí tại tầng 1 và bao gồm vé xem show diễn, ẩm thực và 500ml bia. Với vị trí ngồi tại tầng 2, du khách có thể chọn set 500.000 đồng/người, bao gồm vé xem show diễn, ăn nhẹ và 500ml bia. Khán đài show diễn đa phương tiện đẳng cấp châu Á – Nụ hôn của biển cả Pháo hoa từ khán đài show diễn Nụ hôn của biển cả Nếu bạn từng được nghe danh xưng “Hòn đảo pháo hoa”, “Pháo hoa 365 ngày” của Phú Quốc, thì đây là danh xưng được tạo nên nhờ show diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea. Được sáng tạo bởi công ty sản xuất show diễn đa phương tiện hàng đầu nước Pháp, Nụ hôn của biển cả kết hợp 8 công nghệ trình diễn gồm: lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, hình chiếu, pháo hoa tầm cao và nghệ thuật biểu diễn của 60 nghệ sĩ đến từ 20 quốc gia. Điểm gây ấn tượng đặc biệt trong chính là màn pháo hoa nghệ thuật với hơn 100 hiệu ứng pháo hoa độc đáo thắp sáng biển trời Phú Quốc hàng đêm. Từ khán đài của show diễn, chắc chắn bạn sẽ được ngắm nhìn pháo hoa tầm cao ở cự ly gần hơn bao giờ hết, để trong đôi mắt chảy tràn tràn ánh sáng và trái tim ngập tràn niềm hạnh phúc. Màn trình diễn pháo hoa khiến nhiều du khách không giấu nổi hạnh phúc Cầu Hôn – Điểm ngắm pháo hoa lãng mạn nhất Phú Quốc Cầu Hôn là một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị, một biểu tượng du lịch mới của Phú Quốc, được CNN vinh danh là cây cầu của nụ hôn. Với 2 nhánh vươn ra giữa biển trời, Cầu Hôn là địa điểm lý tưởng để ngắm Thị trấn Hoàng Hôn lãng mạn trong ánh đèn đêm và tận hưởng màn trình diễn pháo hoa từ show Bản giao hưởng đại dương – Symphony of the sea gần hơn bao giờ hết. Dạo bước trên cây cầu của tình yêu, ôm trọn người yêu thương vào lòng, tay như chạm vào dải ngân hà ánh sáng được vẽ bởi pháo hoa, chắc chắn là trải nghiệm lãng mạn nhất chỉ có tại Phú Quốc. Trong khung giờ diễn ra show diễn 19h45 – 20h10, giá vé xem show tại Cầu Hôn đang áp dụng là 250.000 đồng/người. Cầu Hôn - Địa điểm ngắm pháo hoa vô thực nhất tại Phú Quốc Chợ đêm Phú Quốc – Pháo hoa giữa nhịp sống sôi động Đi chợ đêm kết hợp xem pháo hoa chắc chắn là trải nghiệm có 1-0-2 của Phú Quốc. Giữa không gian nhộn nhịp, sôi động của chợ đêm, du khách vừa có thể thưởng thức những món đặc sản, hải sản địa phương, vừa chiêm ngưỡng pháo hoa từ show Nụ hôn của biển cả phía xa. Đây là một trải nghiệm đầy cảm hứng, không chỉ thỏa mãn thị giác mà còn khiến bất kỳ ai cũng lưu luyến không muốn rời. Bên cạnh chợ đêm, Thị trấn Hoàng Hôn còn sở hữu dãy nhà hàng bên biển, nơi du khách có thể dễ dàng ngắm nhìn những màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy như Runam, Loop Bar, Draft Beer… Vui Phết - Khu chợ đêm duy nhất tại Việt Nam có thể ngắm pháo hoa mỗi đêm La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton – Pháo hoa giữa không gian Ý Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Thị trấn Hoàng Hôn với không gian đậm chất Ý, thật không quá khi nói khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton mang đến view ngắm pháo hoa quyến rũ và sành điệu bậc nhất tại Phú Quốc. Từ những phòng ban công hướng biển cho đến salon Ý iL Salone, bể bơi vô cực ngoài trời đều là những địa điểm lãng mạn và riêng tư để tận hưởng khoảnh khắc rực rỡ của pháo hoa. Đừng quên thưởng thức đêm tiệc hải sản đầy hương vị từ nhà hàng The Merchant và ngắm nhìn bức tranh pháo hoa sống động trên nền trời để ghi dấu buổi tối lãng mạn không thể quên. Khung cảnh pháo hoa đầy tình tứ từ La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton

PV