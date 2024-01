Khám phá những quốc gia an toàn nhất châu Á

Tajikistan

Tajikistan là quốc gia dẫn đầu trong Top 10 những quốc gia có chỉ số Luật pháp và Trật tự cao nhất thế giới 2023

Là một đất nước ở độ cao lớn cùng vị trí nằm sâu trong lục địa châu Á khiến cho khí hậu Tajikistan mang tính lục địa khắc nghiệt, với mùa hè nóng và mùa đông lạnh. Du khách nên ghé Tajikistan từ tháng 5 đến tháng 10 trong năm, khi đó nhiệt độ ở thủ đô Dushanbe dao động trong khoảng 30 đến 35 độ C. Thời tiết dễ chịu, phù hợp để di chuyển và tham quan nhiều địa điểm. Bên cạnh đó, mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4) cũng có vẻ đẹp riêng biệt với những dãy núi, con đường phủ đầy tuyết.

Có thể nói, mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước Tajikistan những cảnh quan tuyệt vời hơn bao giờ hết. Dãy núi Pamir hùng vĩ, sừng sững như một lời thách thức, mời gọi những nhà thám hiểm. Thung lũng Wakhan thân thiện, xinh đẹp, nơi khách du lịch có thể trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng người dân làng.

Bên cạnh phong cảnh hoang sơ, hùng vĩ, Tajikistan còn có bề dày lịch sử và văn hóa đa dạng do từng có thời gian dài nằm dưới sự cai quản của nhiều đế quốc. Ở đây, đạo Hồi dòng Sunni là tôn giáo chính, vì vậy mà vấn đề về trang phục tương đối khắt khe. Không chỉ nữ giới phải ăn mặc kín đáo, ngay cả nam giới cũng không được mặc quần ngắn ra đường. Thậm chí, nam và nữ còn không giao tiếp tại những địa điểm công cộng.

Cuộc sống của người dân Tajikistan khá yên bình, có lẽ nơi nhộn nhịp nhất tại đây là những khu chợ địa phương. Tại đây có những cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, có thể kể đến như tượng gỗ, đồ da, tượng vải, các loại khăn có hoa văn lạ mắt,...

Trong nền văn hóa Tajik, lòng hiếu thảo và tôn trọng đối với khách đều là những giá trị quan trọng. Du khách đến Tajikistan đều được người dân đón tiếp một cách nồng hậu. Hơn nữa còn được mời tham gia vào các hoạt động truyền thống và ẩm thực địa phương. Tính thân thiện của người dân nơi đây được thấy rõ trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và cộng đồng truyền thống. Trong các dịp lễ hội và sự kiện truyền thống, người dân Tajikistan thường diện những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt, phản ánh sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa lâu đời.

Du lịch ở Tajikistan chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo và đầy thú vị. Đặt chân đến Tajikistan, du khách đừng quên ghé thăm Pamir Highway, được nhiều người biết đến là "Con đường huyết mạch của Pamir”. Đây là một trong những con đường đẹp nhất và cao nguyên nhất trên thế giới. Việc du lịch qua con đường này sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị với cảnh đẹp ngoạn mục. Hơn nữa còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với cộng đồng địa phương.

Kuwait

Kuwait là một điểm đến kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, tọa lạc tại trung tâm bán đảo Ả Rập. Với di sản văn hóa phong phú và cảnh quan tuyệt vời được thiên nhiên ban tặng, Kuwait là một viên ngọc quý đang chờ đợi để được khám phá. Du khách sẽ được trải nghiệm những bãi biển tuyệt đẹp, thưởng thức ẩm thực độc đáo và khám phá di tích lịch sử đặc sắc.

Theo bảng xếp hạng Luật pháp và Trật tự toàn cầu mới nhất do Gallup công bố cuối năm 2023, Kuwait đứng thứ 4 trong Top 10 quốc gia có chỉ số Luật pháp và Trật tự cao nhất thế giới với 92/100 điểm.

Kuwait là một quốc gia nằm ở Trung Đông, tọa lạc tại vị trí trung tâm của bán đảo Ả Rập, giữa Iraq về phía bắc và Saudi Arabia về phía nam. Kuwait có diện tích khoảng 17.820 km², là một quốc gia nhỏ trong khu vực và có đường bờ biển dài ven Vịnh Ba Tư về phía đông, tạo ra một khu vực thuận lợi cho các hoạt động ven biển. Với vị trí địa lý này, Kuwait có lợi thế kinh tế và giao thông, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu.

Kuwait có khí hậu sa mạc, dưới tác động của vùng Vịnh Ba Tư, Kuwait trải qua mùa hè dài, nóng khô cùng với mùa đông ngắn và ấm áp. Mùa hè ở Kuwait kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, với nhiệt độ trung bình hàng ngày từ 40 đến 50 độ C. Có những ngày nhiệt độ có thể vượt quá 50 độ C, đặc biệt là trong tháng 7 và tháng 8. Đây là một trong những khu vực có khí hậu nóng bức nhất trên thế giới. Mùa đông ở Kuwait, từ tháng 11 đến tháng 4, là mùa ấm áp hơn với nhiệt độ trung bình hàng ngày từ 15 đến 25 độ C.

Nhà thờ hồi giáo Al-Fateh Grand là điểm du lịch nổi tiếng thế giới thu hút hàng triệu du khách ghé đến mỗi năm

Kuwait là một quốc gia giàu có với nền kinh tế dựa vào nguồn tài nguyên dầu mỏ. Đây là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Ngoài dầu mỏ, Kuwait cũng đã đầu tư vào các lĩnh vực khác như ngành tài chính, bất động sản, ngành công nghiệp và dịch vụ. Quốc gia này có một mức sống cao và cung cấp các dịch vụ công cộng miễn phí cho công dân địa phương.

Một trong những điểm đặc biệt của Kuwait là người dân thân thiện, mến khách và nồng hậu. Du khách thường được đón tiếp một cách ấm áp và chào đón. Người Kuwait rất tử tế và quan tâm đến sự thoải mái của khách du lịch. Họ thường sẵn lòng chia sẻ thông tin về văn hóa, lịch sử và địa điểm thú vị của quốc gia họ.

Khách du lịch đến Kuwait sẽ có cơ hội trải nghiệm sự mến khách qua các dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo. Nhân viên tại các khách sạn, nhà hàng thường hướng dẫn và phục vụ khách hàng với sự nhiệt tình. Du khách cũng có thể nhận thấy sự chân thành và lòng hiếu khách của người dân địa phương trong các hoạt động tương tác hàng ngày.

Ẩm thực Kuwait mang trong mình sự pha trộn độc đáo của các yếu tố ảnh hưởng từ Ả Rập, Iran, Ấn Độ và các nền văn hóa khác trong khu vực Vịnh Ba Tư. Với sự kết hợp độc đáo giữa đa dạng hương vị và phong cách nấu nướng, ẩm thực Kuwait là một phần quan trọng trong trải nghiệm văn hóa của đất nước này.

Kuwait tự hào về sự kết hợp tuyệt vời giữa di sản văn hóa truyền thống và sự phát triển hiện đại. Với những hoạt động và trải nghiệm đa dạng, du khách sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị để khám phá tại Kuwait như:

Khám phá sa mạc: Du khách có thể tham gia vào những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm trên các đồi cát sa mạc ở Kuwait, ngắm nhìn hoàng hôn ấn tượng qua các hoạt động như lái xe hoặc trượt cát.

Lặn biển: Với bờ biển dài và nước biển trong xanh, Kuwait là một điểm đến tuyệt vời cho các hoạt động lặn biển. Du khách có thể khám phá vẻ đẹp dưới lòng biển, ngắm nhìn san hô đầy màu sắc hay động vật biển đa dạng.

Tham quan các công trình kiến trúc độc đáo: Kuwait có nhiều công trình kiến trúc độc đáo và ấn tượng như Tòa nhà Al Tijaria, Tòa nhà Kuwait hay Tòa thị chính Kuwait. Du khách có thể khám phá những kiệt tác kiến trúc và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những nơi này.

Tham quan các bảo tàng và triển lãm nghệ thuật: Kuwait có nhiều bảo tàng và triển lãm nghệ thuật độc đáo. Du khách có thể khám phá lịch sử và văn hóa Kuwait tại Bảo tàng Quốc gia Kuwait hoặc tìm hiểu về nghệ thuật đương đại tại Trung tâm nghệ thuật Al-M…

Việt Nam

Theo Chỉ số Trật tự và Luật pháp Toàn cầu mới nhất, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á mà còn là quốc gia an toàn thứ 7 trên toàn thế giới, thu hút khách du lịch trong năm nay.

Theo tạp chí du lịch Travel Off Path , an toàn là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, nơi xung đột dường như đang bùng phát ở khắp mọi nơi và an ninh đang suy giảm ở một số điểm đến.

Trong vài năm gần đây, tình hình bất ổn chính trị, xảy ra xung đột vũ trang bắt đầu xảy ra ở nhiều điểm du lịch châu Á. Tuy nhiên, Travel Off Path nhận định vẫn còn một quốc gia đặc biệt được chứng minh là khá ổn định, an toàn cho khách du lịch, đó là Việt Nam.

Các chuyên gia dự báo, khi những rào cản do COVID-19 được dỡ bỏ hoàn toàn, năm 2024 sẽ khiến du lịch châu Á hồi phục mạnh mẽ. Du khách phương Tây hiện đang ồ ạt quay trở lại lục địa này với những nụ cười thân thiện ở mọi điểm đến. Các khu du lịch chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng kỷ lục trong những tháng tới.

Theo bảng xếp hạng Luật pháp và Trật tự toàn cầu mới nhất do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam là quốc gia có thứ hạng cao nhất châu Á, với số điểm 92/100

Những du khách khó tính đang hướng về Việt Nam, nơi được nhận định là viên ngọc quý của Đông Nam Á. Nước ta sở hữu nền văn hoá lịch sử lâu đời bậc nhất, cùng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt được du khách toàn cầu công nhận.

Trên thực tế, Travel Off Path đánh giá Việt Nam là quốc gia an toàn nhất ở Đông Á. Chiến tranh tại nước ta đã diễn ra cách đây vài chục năm, Việt Nam ngày nay trở nên thịnh vượng và hòa bình, có tỷ lệ tội phạm thấp và sự ổn định chính trị ấn tượng. Ở Việt Nam, hệ thống chính trị chính đảng đảm bảo được sự phát triển kinh tế, đoàn kết toàn dân.

Về du lịch, Việt Nam là nơi lý tưởng cho những du khách đang tìm kiếm sự chậm rãi, người muốn kết nối với thiên nhiên và tiếp xúc với một nền văn hóa đa dạng.

Việt Nam có rất nhiều điểm đến tạo nên sự hài lòng, phấn khích cho du khách

Khi đi du lịch xuyên Việt, du khách nhất định nên dành thời gian đi dạo trên những con đường vàng rực quyến rũ của phố cổ Hội An (Quảng Nam), trở thành Di sản Thế giới được UNESCO công nhận với nhiều ngôi đền lịch sử và kiến trúc thuộc địa Pháp. Cùng với đó, Travel Off Path tiết lộ Hội An cũng nằm trong top 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024.

Trong khi đó, điểm đến này cũng được tờ South China Morning Post (SCMP ) của Hồng Kông (Trung Quốc) đưa vào danh sách 9 thành phố có bãi biển đẹp nhất, nằm trong số 25 thành phố đẹp nhất thế giới do Travel And Leisure bình chọn.

Ngoài Hội An, Travel Off Path nhận xét rằng du khách còn có rất nhiều điểm đến khó thể bỏ qua trên khắp cả nước, từ những kỳ nghỉ sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển sầm uất của Nha Trang hay thủ đô trang nghiêm Hà Nội, đến hòa mình vào thiên nhiên ở Ninh Bình, nổi tiếng với những cánh đồng lúa và những kiến tạo địa chất hoành tráng. Du khách thực sự có thể không bao giờ cạn kiệt danh sách việc cần làm khám phá đất nước.

Trên thực tế, chính quyền địa phương đang rộng mở chào đón khách du lịch và gần đây đã nới lỏng các yêu cầu về thị thực đối với người Mỹ, cho phép họ ở lại Việt Nam trong 90 ngày (trước đây người mang hộ chiếu Mỹ chỉ có thể ở lại 30 ngày một lần nhập cảnh - PV).

Indonesia

Indonesia là một đảo quốc liên lục địa, nằm giữa khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Indonesia được mệnh danh là "Xứ sở vạn đảo" vì tổng diện tích lãnh thổ cả nước lên đến 13.487 hòn đảo. Bắc ngang qua đường xích đạo nên Indonesia có nền khí hậu nhiệt đới với độ ẩm cao.

Theo bảng xếp hạng Luật pháp và Trật tự toàn cầu mới nhất do Gallup công bố cuối năm 2023, Indonesia xếp vị trí thứ 10 trong Top 10 quốc gia có chỉ số Luật pháp và Trật tự cao nhất thế giới với 90/100 điểm.

Indonesia có diện tích đại dương rộng gấp nhiều lần phần đất liền. Trong đó diện tích đất liền của Indonesia là 1,91 triệu km2 trong khi diện tích các đại dương là 6,279 triệu km2. Với phần diện tích rộng lớn như vậy, không quá ngạc nhiên khi Indonesia có tài nguyên thiên nhiên trên đất và đại dương vô cùng dồi dào, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Đảo quốc này còn nổi tiếng những cánh rừng gỗ đàn hương ngút ngàn, thiên đường nghỉ dưỡng trong mơ Bali xinh đẹp, cho đến những đền đài được chạm trổ tinh xảo. Và từ lâu, người bạn Đông Nam Á này cũng là điểm đến rất quen thuộc với du khách Việt. Đến đây, du khách có thể khám phá những di sản thế giới được UNESCO công nhận như công viên quốc gia Komodo (ở Nusa Tenggara), công viên quốc gia Kulon ( ở Banten), hay khu rừng mưa nhiệt đới Sumatra…

Indonesia là quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo. Do vậy các lễ hội ở Indonesia rất đa dạng, Một số lễ hội tiêu biểu có thể kể đến như: Tết Tahun Baru Saka (của tín đồ đạo Hindu), Tết Tahun Baru Hijiriah ( tín đồ theo Hồi giáo), Tết Tahun Baru Imlek ( của cộng đồng người dân Indonesia), Lễ hội Kasada (lễ hội truyền thống của người Tenggerese) và tháng chay Ramadan.

Indonesia được mệnh danh là "Xứ sở vạn đảo" vì tổng diện tích lãnh thổ cả nước lên đến 13.487 hòn đảo.

Ẩm thực của Indonesia cũng rất phong phú và khác biệt tùy theo ảnh hưởng từ Trung Quốc, châu Âu, Trung Đông hay Ấn Độ. Các món ăn của người Indonesia là sự kết hợp hòa quyện giữa nhiều loại gia vị, nước cốt dừa, cá và gà,...làm say đắm bao tử của nhiều du khách.

Những điểm du lịch không thể bỏ lỡ tại Indonesia, đầu tiên trong danh sách không thể bỏ qua cái tên Bali - điều làm nên dấu ấn cho ngành du lịch Indonesia. Bali được xem là hòn đảo thiên đường của những câu chuyện tình và những chuyến trăng mật. Hòn đảo tuyệt đẹp này cũng là cảm hứng của cuốn tiểu thuyết “Ăn, cầu nguyện và yêu" vô cùng nổi tiếng. Đảo Bali hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của thiên nhiên hữu tình. Nơi đây có tất cả từ núi non xanh ngắt, bờ biển xanh trong, những cánh đồng nên thơ cùng những công trình tôn giáo đậm bản sắc văn hóa Hindu.

Điểm đến tiếp theo đó chính là Vườn quốc gia Komodo. Năm 1986, vườn quốc gia Komodo được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Du khách đến với Indonesia đều không thể bỏ qua địa điểm này và muốn ngắm nhìn loài rồng Komodo độc lạ trong truyền thuyết. Rồng Komodo có vẻ ngoài khá hung tợn và nằm trong nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Đặc biệt, Indonesia vốn được biết đến là quốc gia mang phong cách cổ kính. Thế nên thật đáng tiếc nếu du khách bỏ qua thành phố cổ Yogyakarta. Ghé thăm thành phố cổ Yogyakarta du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu lịch sử của nền văn hóa cổ đại Java. Tiếp đó là ngắm nhìn những ngôi đền thờ Borobudur và Prambanan.

Đến đây du khách còn có thể đi dạo tham quan các con hẻm nhỏ để ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật đường phố. Sự pha trộn nhiều nền văn hóa và tôn giáo tại đây hứa hẹn sẽ để lại cho du khách nhiều cảm giác mới mẻ.