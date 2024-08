Huyện Ba Vì (Hà Nội): Hiệu quả từ phong trào “Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”

Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Ba Vì luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động về công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống.

Qua đó, các hoạt động, phong trào được diễn ra theo kế hoạch: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện.

Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, UBMTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, kiểm tra phân loại đối tượng khó khăn về nhà ở để hỗ trợ. Bên cạnh đó, UBMTTQ các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp, mạnh thường quân để phong trào ngày càng lan tỏa, người dân hiểu rõ chính sách an sinh xã hội của các cấp ủy Đảng, chính quyền để vận động người thân, gia đình và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ để mỗi căn nhà được xây dựng đảm bảo chất lượng giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được an cư lạc nghiệp.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác giảm nghèo; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo đã được Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng khác đã được hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước. Theo kết quả thống kê tổng hợp của Phòng Lao động TB&XH huyện trên địa bàn huyện có tổng số 264 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo không thuộc đối tượng điều tra, rà soát, yêu cầu UBND xã hướng dẫn, giải thích đưa ra khỏi hộ nghèo là 2 hộ; vận động hộ thoát nghèo không cần hỗ trợ là 60 hộ; hộ cần hỗ trợ để thoát nghèo là 202 hộ. Năm 2024 huyện Ba Vì phấn đấu giảm 130/264 hộ nghèo.

Về công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, tính đến hết ngày 22/7/2024 đã có 183/184 hộ nghèo, hộ cận nghèo khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, đạt 99,46%. Trong đó có 139 nhà đã hoàn thiện toàn bộ 100%, 43 nhà đã hoàn thiện 80%, 1 nhà hoàn thiện 30% và 1 nhà sửa chữa bổ sung chưa tiến hành sửa chữa. Có 55/62 nhà tiêu hợp vệ sinh được khởi công xây dựng đạt 88,71%. Tổng nguồn ngân sách thành phố đã cấp được 2,12/7,5 tỷ đồng; nguồn quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã cấp được 4,67/4,67 tỷ đồng; nguồn xã hộ hóa huyện, xã là 7,095 tỷ đồng (trong đó huyện là 5,108 tỷ đồng, xã là 1,987 tỷ đồng), ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 138 hộ vay, với số tiền 6,9 tỷ đồng.

Việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần giúp cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhờ sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành nên đời sống nhân dân trong huyện đã được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ gặp khó khăn nhất là về nhà ở.

Để công tác an sinh xã hội trong thời gian tới đạt được những kết quả cao hơn, đồng chí Đỗ Mạnh Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện và các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Tập trung hoàn thành công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong huyện thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho người nghèo.