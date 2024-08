Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 27/8, Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức có sự tiến bộ rõ nét

Tham dự đại hội có Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn; ông Phan Văn Đăng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; cùng 178 đại biểu, đại diện cho 2.200 hội viên Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận.

Quang cảnh đại hội

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thành Luyến thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Luật gia Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam tham dự đại hội

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận, Hội Luật gia Việt Nam, sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong Khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận và các cấp Hội đã khắc phục những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội, phong trào thi đua hàng năm và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký đại hội

Về kết quả hoạt động 5 năm qua, các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, bám sát các quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong Chỉ thị số 56/CT-TW và Chỉ thị số 14/CT-TW của Bộ Chính trị, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, các Quyết định giao nhiệm vụ của UBND các cấp; các cấp Hội đã chủ động triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thường trực Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp tổ chức 162 lớp tuyên truyền cho hơn 5.544 lượt người ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và tuyên truyền tại 2 trại giam thuộc Bộ Công an (Thủ Đức và Huy Khiêm), các Nhà tạm giữ thuộc công an cấp huyện và Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận (với 82 đợt).

2.697 lượt can phạm, phạm nhân đã được Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo tinh thần Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Luật gia Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội có sự tiến bộ rõ nét. Cho đến nay, Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận đã kiện toàn tổ chức Hội Luật gia 10/10 huyện, thị xã, thành phố gồm: Hội Luật gia huyện Hàm Thuận Bắc, Hội Luật gia huyện Hàm Thuận Nam, Hội Luật gia huyện Đức Linh, Hội Luật gia huyện Tánh Linh, Hội Luật gia huyện Hàm Tân, Hội Luật gia huyện Tuy Phong, Hội Luật gia huyện Bắc Bình, Hội Luật gia huyện Phú Quý, Hội Luật gia thị xã La Gi và Hội Luật gia thành phố Phan Thiết; 171 chi hội cấp cơ sở xã, phường, thị trấn; 13 Chi hội trực thuộc sở, ngành cấp tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận đã phát triển được 4 Chi hội trực thuộc Tỉnh hội, vượt chỉ tiêu (4/2 chi hội) do Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2014 đề ra. Đội ngũ cán bộ làm công tác Hội được tăng cường. Năng lực, trình độ và kỹ năng công tác của cán bộ Hội được nâng lên đáng kể; công tác phát triển hội viên tiếp tục có bước phát triển.

Luật gia Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận cần làm tốt hơn nữa công tác tư vấn pháp luật

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Luật gia Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho biết: "Qua công tác theo dõi, nghiên cứu báo cáo tài liệu trình bày trong Đại hội hôm nay cũng như báo cáo tóm tắt, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị rất là chu đáo của Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội. Trong 5 năm qua, Hội đã bám sát nhiệm vụ, theo điều lệ của Trung ương Hội và triển khai khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác tham gia xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, tư vấn, trợ giúp pháp lý và đặc biệt là nhiệm vụ theo yêu cầu chính trị của địa phương, từ vấn đề điểm nóng, hòa giải".

Luật gia Trần Công Phàn đề nghị Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận phát triển những cơ sở hội, chi hội ở cấp xã, phường để làm công tác phổ biến, tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp, hòa giải để góp phần hỗ trợ người dân. Đồng thời, thu hút những người đang làm công tác pháp luật vào công tác Hội.

Cùng với đó, Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận tích cực chủ động hơn nữa trong công việc đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận những việc sẽ đăng ký thực hiện và chịu trách nhiệm việc thực hiện của mình.

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới

"Nếu chúng ta xử lý việc tư vấn, trợ giúp, hòa giải ở cơ sở giải quyết tốt thì sẽ góp phần giảm đơn, thư khiếu nại ở cơ sở. Chúng ta có đội ngũ công an xã chính quy, có trình độ về pháp luật. Họ đã về sinh hoạt ở địa phương thì chúng ta thành lập Hội Luật gia để phổ biến tuyên truyền, tư vấn, hòa giải cơ sở ngay tại xã, phường góp phần tư vấn nhân dân làm tốt công tác pháp luật", Luật gia Trần Công Phàn cho biết thêm.

Cũng theo Luật gia Trần Công Phàn: "Hiện nay, chúng ta cần chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo tinh thần Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030" mà Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký phê duyệt vào đầu năm. Đề án cho thấy Hội Luật gia các cấp cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý, nhất là cho đối tượng yếu thế. Đồng thời, Hội tiếp tục có ý kiến đóng góp các văn bản, Điều lệ (sửa đổi) của Hội Luật gia Việt Nam chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 vào cuối tháng 12/2024".

Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phải biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt UBND tỉnh Bình Thuận, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Hội Luật gia tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội theo quy định, đảm bảo cho tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về tổ chức, chính trị - giỏi về nghiệp vụ - tinh thông về pháp luật; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hội Luật gia.

Đồng thời, Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận tiếp tục làm tốt công tác vận động, tập hợp những luật gia có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp cũng như thu hút những luật gia trẻ tham gia vào tổ chức Hội. Hội cần chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Việc này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, góp phần phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Hội cũng cần tích cực thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân hơn nữa, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế trong xã hội, nhằm đảm bảo bình đẳng cho quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể Nhân dân.