Hai dự án lớn của T&T Group tại ĐBSCL khánh thành giai đoạn 1

Với quy mô rộng 267ha, nằm tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Khu thương mại, biệt thự và chung cấp cao cấp T&T City Millennia được T&T Group triển khai xây dựng với mong muốn kiến tạo nên một thành phố thiên niên kỷ mang diện mạo của các đại đô thị quốc tế hiện đại. Dự án được quy hoạch thiết kế dựa trên cảm hứng lịch sử hào hùng, mãnh liệt của vùng đất Cần Giuộc như những đóa sen tươi sáng đầy sức sống, dựa trên sự hòa quyện của các dòng chảy của tự nhiên, dòng chảy văn hóa, dòng chảy của lịch sử và con người, kết hợp với những tinh hoa từ các vùng sông nước trên thế giới như Venice – Italia, Garden by the bay – Singapore.

Dự án T&T City Millennia (Long An) chính thức khánh thành giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, dự án T&T City Millennia được hình thành và kết nối bởi trục văn hóa Đông Tây và trục phong cách sống Bắc Nam với sự hợp nhất văn hóa địa phương vào lối sống thời thượng, thanh lịch. Dự án được phân kỳ thành 4 giai đoạn với 12 phân khu mang 3 phong cách kiến trúc chính: Châu Á hiện đại – Bản sắc Việt Nam – Kiến trúc Châu Âu. Các khu nhà ở được quy hoạch thành các cộng đồng sinh thái, đô thị tích hợp, và thông minh… có đời sống văn hoá và liên hệ mật thiết với văn hoá địa phương. Các tiện ích, công năng được thiết kế tối ưu, toàn diện cùng với hệ sinh thái xanh tạo nên một môi trường sống lý tưởng, gần gũi với thiên nhiên, nhằm kiến tạo cộng đồng cư dân tinh hoa - cuộc sống tiện ích, thịnh vượng, tôn vinh bản sắc văn hóa, phát triển hạ tầng kinh tế cùng cảnh quan đô thị xanh bền vững tại Long An. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư CTCP Thái Sơn – Long An, kết hợp cùng thương hiệu tư vấn cảnh quan kiến trúc danh tiếng hàng đầu thế giới Belt Collins và tổng thầu xây dựng uy tín Newtecons. Giai đoạn 1 vừa được khánh thành được triển khai trên diện tích đất 69,38 ha, bao gồm các sản phẩm biệt thự, liền kề và shophouse nổi bật với phong cách kiến trúc Châu Á hiện đại.