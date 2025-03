Đề xuất ứng dụng phương pháp truyền thông quảng cáo vào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Lý do được luật gia đề xuất là bởi hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động truyền thông quảng cáo có một số điểm tương đồng.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng này, Hội Luật gia Việt Nam xác định rõ công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng yếu.

Hoạt động Hội các cấp luôn tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung pháp luật, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội... bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, làm giảm đáng kể các vụ vi phạm pháp luật, khiếu nại, tố cáo vượt cấp,…góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật góp phần nâng cao trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật người dân có cơ hội hiểu biết pháp luật, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, thấy được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 30/1/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 129 phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030".

Đề án này là sự tiếp nối của Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021" mà Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thực hiện và hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao các kết quả Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; động lực tăng cường, tiếp tục phát huy mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ứng dụng các phương pháp truyền thông quảng cáo

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động truyền thông quảng cáo có một số điểm tương đồng:

Một là, để thực hiện truyền thông quảng cáo, thông thường sẽ trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu tới bất kỳ người xem. Cũng giống như phổ biến giáo dục pháp luật cần xây dựng nội dung, phương pháp diễn giải phù hợp để mọi đối tượng người dân, mọi tầng lớp,… đều có thể nắm được.

Hai là, hoạt động truyền thông quảng cáo cần tối ưu số lượng người tiếp cận tới quảng cáo đó. Cũng như, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật hướng tới tiếp cận được nhiều người dân.

Ba là, hoạt động truyền thông quảng cáo cần thu hút sự chú ý, sự tương tác của những người tiếp cận quảng cáo. Tương tự hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật hướng tới thu hút được sự quan tâm của người dân với chủ đề.

Bốn là, hoạt động truyền thông quảng cáo cần tạo ra sự yêu thích cho chủ đề quảng cáo. Tương tự, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cần tạo sự đồng thuận của người dân.

Năm là, mục tiêu của hoạt động truyền thông quảng cáo thông thường hướng tới thúc đẩy hành vi khách hàng cho chủ đề quảng cáo (mua sắm, sử dụng dịch vụ,…). Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cũng hướng tới tính hành động của người dân: đảm bảo tuân thủ theo đúng đường lối, chính sách, pháp luật được tuyên truyền theo chủ đề.

Sáu là, thông qua nội dung hiển thị, phạm vi hiển thị và tần suất hiển thị, hoạt động truyền thông quảng cáo cũng hướng tới mục tiêu tác động tới nhận thức người xem, nhận thức thị trường. Cũng là mục tiêu phổ biến giáo dục pháp luật muốn hướng tới.

Đề xuất xây dựng mô hình "Ứng dụng các phương pháp truyền thông quảng cáo vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật"

Hơn thế nữa, việc ứng dụng các phương pháp truyền thông quảng cáo vào hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cũng có sự phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới.

Theo đó, việc tạo ra các kênh truyền thông quảng cáo, vận hành hiển thị thường xuyên tới người dân có thể được tận dụng, sử dụng cho mục đích tuyên truyền, phổ biến khác khi phối hợp với các Đơn vị tương ứng như: Tuyên truyền cổ động, Tuyên truyền văn hoá, Tuyên truyền phục vụ mục đích an ninh - chính trị,...

Thêm nữa, công tác phổ biến giáo dục pháp luật là công tác quan trọng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Trong đó, đã có cơ chế xã hội hoá nguồn lực.

Đối với khối doanh nghiệp, luôn hướng tới phát triển dựa trên hoạt động truyền thông quảng cáo. Nên việc lồng ghép hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam với hoạt động truyền thông quảng cáo của doanh nghiệp có sự phù hợp, sẵn có cơ sở pháp lý.

Ngoài ra, với sự phát triển công nghệ, đặc biệt mạng xã hội, người dân có nhiều kênh thông tin khác so với trước đây. Việc hạn chế trong kiểm duyệt nội dung của các nền tảng mạng xã hội đã dẫn tới nhiều hệ luỵ cho người dân, do tiếp nhận những thông tin quảng cáo sai sự thật.

Với nền tảng hoạt động pháp lý, Hội Luật gia khi phối hợp với các đơn vị tư nhân có thể xây dựng cơ chế kiểm soát phù hợp, chọn lọc. Góp phần đóng góp cho xã hội một kênh quảng bá uy tín, với các sản phẩm, dịch vụ được kiểm duyệt gắt gao trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin.

Cùng với đó, thông qua sự lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội Luật gia với hoạt động truyền thông quảng cáo có thể tạo tiền đề, động lực, hỗ trợ phát triển cho các Đơn vị trực thuộc Hội, bằng cách: hỗ trợ truyền thông quảng cáo cho các đơn vị trực thuộc Hội. Tăng cường sự lãnh đạo, gắn kết của Hội với các đơn vị trực thuộc.

Sự phát triển của các đơn vị trực thuộc Hội, trong đó bao gồm những đơn vị có thu sẽ tạo cơ sở xây dựng cơ chế tài chính phù hợp để phát triển hoạt động Hội mạnh mẽ hơn. Cũng như, từng đơn vị trực thuộc có thể phát huy tối đa hoạt động sẽ góp phần xây dựng hình ảnh, vị thế Hội.

Bên cạnh đó, các công cụ kinh tế, kỹ thuật, công nghệ truyền thông quảng cáo cho phép thu thập số liệu cụ thể, chi tiết các số liệu như: lượt tiếp cận, phân loại người tiếp cận (theo độ tuổi, giới tính, khu vực địa lý), sự phản hồi tương tác, phản hồi, mức độ quan tâm… và nhiều số liệu thống kê khác.

Việc thu thập này được diễn ra chủ động, phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Các số liệu thống kê này có ý nghĩa rất lớn với hoạt động Hội nói riêng, với ngành Tư pháp nói chung.

Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ thông tin, có nhiều hình thức truyền thông quảng cáo cho phép tăng tính tương tác với người xem. Sự phát triển của các công nghệ bảo mật, an ninh mạng cũng có thể giới hạn trong phạm vi phù hợp những tương tác đó.

Việc áp dụng công nghệ phù hợp, với phương pháp phù hợp có thể giúp thu thập thông tin phản hồi đa dạng, dễ dàng, góp phần tăng cường các hoạt động khác của Hội Luật gia, như: Lấy ý kiến người dân theo chủ đề, Tiếp nhận thông tin góp ý xây dựng văn bản pháp luật,…

Đưa pháp luật hiển thị mỗi ngày ở khắp mọi nơi

Công tác chuyển đổi số có thể được lồng ghép cùng các phương pháp truyền thông truyền thống phù hợp, thông qua việc hiển thị các mã QR, đường dẫn (url) để người xem có thể truy cập dễ dàng vào các kênh, công cụ công nghệ của Hội quản lý: Website, Zalo, hộp thư trả lời tự động, biểu mẫu mà người dân có thể hoàn thiện trực tuyến,…

Việc áp dụng hướng dẫn truy cập như vậy phù hợp trong bối cảnh nguồn lực và nhân sự chưa đủ dồi dào.

Có thể vừa vận dụng được công nghệ thông tin, tiến hành chuyển đổi số hoạt động Hội trong thời kỳ cách mạng 4.0, vừa có thể chủ động công cụ, lựa chọn sử dụng phù hợp, trong phạm vi kiểm soát, tránh được nhiều rủi ro so với phương pháp truyền thông qua mạng xã hội; vừa hạn chế kinh phí ban đầu do các phương pháp truyền thông truyền thống thường có chi phí rẻ hơn so với các loại hình quảng cáo trực tuyến.

Đơn cử, nếu lựa chọn phương pháp truyền thông hiển thị tại địa điểm như: Biển quảng cáo, bảng quảng cáo, màn hình quảng cáo, ap-phích/poster,…

Vận dụng kết hợp, có thể hiểu sự kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật đối với phương pháp truyền thông quảng cáo này là việc: "Hội Luật gia đặt các bảng thông tin, màn hình thông tin pháp luật tại các địa điểm cố định".

Với thiết kế bảng thông tin, màn hình thông tin chia sẻ thay đổi một trong các nội dung: Thông tin pháp luật do Hội Luật gia tuyên tryền theo chủ đề, thông tin tuyên truyền phối hợp với các đơn vị, thông tin quảng cáo của doanh nghiệp tài trợ, thông tin quảng cáo cho hoạt động đơn vị trực thuộc Hội Luật gia.

Việc tìm kiếm, lựa chọn địa điểm đặt bảng thông tin, màn hình thông tin có thể xuất phát từ chính nhiệt huyết, đóng góp của hơn 100.000 Hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Cũng như việc theo dõi, giám sát, quản lý vận hành bảng thông tin, màn hình thông tin cũng góp phần tạo thêm hoạt động cho các cấp Hội, Hội viên, làm rõ nét thêm hoạt động Hội tại cơ sở.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, đặc biệt điện thoại thông minh, mỗi người có nguồn thông tin tiếp cận hàng ngày khác nhau. Cùng sử dụng một mạng xã hội, nhưng luồng thông tin tiếp nhận có thể khác thông qua hành vi sử dụng. Với lượng thông tin dồi dào có phần nhiễu loạn trên mạng internet, việc tiếp cận người dân trực tiếp thông qua nơi ở, nơi làm việc,… hàng ngày sẽ là kênh hiển thị hữu hiệu.

Cũng như, với đặc thù địa lý khu vực nội đô các thành thị lớn nhiều ngõ, ngách, hẻm. Việc đặt các bảng thông tin, màn hình thông tin có thể đưa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, hình ảnh Hội Luật gia Việt Nam thực sự tới được mọi khu vực dân cư trên địa bàn, đưa pháp luật hiển thị mỗi ngày ở khắp mọi nơi.

Luật gia Phạm Duy - Ủy viên Thường vụ, Hội Luật gia quận Đống Đa