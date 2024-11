Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kì 2024 – 2029

(Pháp lý) – Ngày 08/11, Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Đại biểu khóa VII, nhiệm kì 2024 – 2029 thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có Đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Đồng chí Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tỉnh HĐND tỉnh Kiên Giang, cùng các quý vị đại biểu đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, cùng các Luật gia các chi hội Luật gia tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Đức Long Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhất trí với báo cáo tổng kết công tác của Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang và nhấn mạnh: “Hoạt động của các cấp Hội đã coi trọng việc xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Về phương hướng trong thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và bám sát các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương, 4 khóa XII. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện tổ chức, phát triển hội viên để các Hội”. Đ/c Trần Đức Long nhấn mạnh thêm: “Đại hội Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang tổ chức đúng vào dịp các Cơ quan, đoàn thể trong và ngoài nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động truyền đi thông điệp về ngày Pháp luật Việt Nam, với tinh thần đó, đây cũng là dịp để Đại hội chúng ta thông tin và lan tỏa đến cán bộ, hội viên và nhân dân về việc “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” góp phần xây dựng nhà nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang tiếp tục quán triệt, cán bộ, hội viên chấp hành điều lệ Hội và 6 chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ Luật gia “giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý”.

Toàn cảnh Đại hội

Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang hiện tại có tại 15/15 huyện, thành Hội và 17 chi hội trực thuộc và hiên nay toàn tỉnh có1.428 hội viên. Cán bộ chuyên trách, làm việc thường xuyên tại cơ quan Tỉnh hội là 03, (gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực, ủy viên thư ký kiêm Chánh Văn phòng). Đơn vị trực thuộc Hội Luật gia tỉnh là Trung tâm Tư vấn pháp luật có trụ sở tại thành phố Rạch Giá (Văn phòng Tỉnh hội). Hội đã Tham gia đóng góp 87 dự án luật như: Luật Thi đua khen thưởng, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) v.v …Tham gia triển khai các đạo luật mới được Quốc hội thông qua do tỉnh tổ chức, tham gia đóng góp dự thảo trên 800 văn bản, trong đó 650 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang phối hợp với sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương thực hiện theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo pháp luật giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung cho cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc Khmer, các hộ dân cư nằm trong khu vực thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện các công trình, dự án Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hội Luật gia tỉnh còn được UBND tỉnh cho phép và giao nhiệm vụ tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật cho đối tượng yếu thế; phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đất đai kinh phí do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam quản lý chương trình, dự án, kinh phí triển khai trong 3 năm gần 500 triệu đồng. Đặc biệt, Trung tâm Tư vấn pháp luật cùng Trại giam Kênh 7 (Cục C10 Bộ Công an) phối hợp về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng tổng cộng 15 cuộc cho 1357 phạm nhân.

Đồng chí Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tỉnh HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tỉnh HĐND tỉnh Kiên Giang cho biết: “Để phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông đề nghị các Luật gia tích cực tham gia ý kiến đóng góp trên tinh thần khách quan dân chủ, đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được để phát huy, thẳng thắn nhìn nhận những gì chưa thực hiện được, tìm ra nguyên nhân, từ đó có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Về phía địa phương, ngoài việc phối hợp tốt với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Hội Luật gia tỉnh nhà, Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang sẻ thường xuyên theo dõi giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội hoạt động ngày càng tốt nhất. Đồng thời giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan phối hợp với Hội Luật gia tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động”.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long tặng hoa Ban chấp hành mới nhiệm kì 2024 -2029

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 24 Ủy viên. Luật gia Trần Thanh Phong đã đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang.

Trần Dương – Lý Bá Toán