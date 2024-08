Đại biểu Quốc hội, TS Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Hội Luật gia VN: Cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý sử dụng đất công

Trình bày tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai: Chống lãng phí và vi phạm sử dụng đất công”, đại diện Chi hội Luật gia Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai năm 2024, Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đến Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an và việc quản lý, sử dụng đất an ninh trong lực lượng Công an nhân dân.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia