Công viên Châu Á tung ưu đãi mùa hè hấp dẫn dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc

Để đáp ứng nhu cầu giải trí và sẵn sàng tạo ra một mùa hè đáng nhớ cho học sinh, sinh viên sau một năm học tập vất vả, Công viên Châu Á- Asia Park tại Đà Nẵng tung ra ưu đãi “khủng”.

Cụ thể, từ 1/6 đến 31/8/2023, bên cạnh ưu đãi vào cổng miễn phí, học sinh, sinh viên toàn quốc đến Công viên châu Á có thể chọn vé vui chơi All in one (AIO) chỉ với 120.000 đồng, giảm 40% so với giá niêm yết.

Các trò chơi cảm giác mạnh tại Công viên Châu Á

Tấm vé “quyền lực” này sẽ đưa bạn trải nghiệm không giới hạn số lượt lên vòng quay Sun Wheel khổng lồ để ngắm toàn cảnh thành phố, tất cả các trò chơi ngoài trời, thưởng ngoạn các cảnh quan, kiến trúc độc đáo của Công viên Châu Á.

Vé AIO không bao gồm các trò chơi và dịch vụ: trò xe điện trẻ em, nhà ma, tô tượng, các trò chơi carnival thưởng quà, dịch vụ thuê xe và dịch vụ khác.

Điều kiện để được áp dụng mức vé ưu đãi là có thẻ học sinh, sinh viên khi mua vé hoặc ảnh thẻ đồng phục.

“Quẩy” hết mình với nhóm bạn tại Công viên Châu Á

Đến Công viên Châu Á hè này, không chỉ được “xả năng lượng” với các trò chơi hấp dẫn, các bạn trẻ còn được bước vào chuỗi ngày hè không ngủ với Lễ hội Hàn Quốc “M-Pack Festival & Carnival Street Food” bắt đầu từ 20/5.

Lễ hội sẽ diễn ra trong suốt 4 tháng, với nhiều hoạt động đặc sắc, điểm nhấn là Lễ hội âm nhạc DJ vào thứ 7 hàng tuần với sự góp mặt của những cô nàng DJ Hàn Quốc nổi tiếng nóng bỏng và xinh đẹp như DJ Soda, DJ Sura, DJ G.G…

DJ Soda là một trong những cái tên hot sẽ biểu diễn tại lễ hội

Đặc biệt, mỗi tháng một lần, tại quảng trường trung tâm công viên sẽ tổ chức các buổi đại nhạc hội, quy tụ các thần tượng K-pop hàng đầu Hàn Quốc. Xuyên suốt thời gian lễ hội, giới trẻ cũng có thể đến Công viên Châu Á để tranh tài nhảy K-pop, tham gia và cùng cổ vũ hết mình trong những trận Random Dance K-pop đã trở thành gia vị không thể thiếu tại đây.

Ngoài những niềm vui từ âm nhạc, điều níu chân du khách trong lễ hội “M-Pack Festival & Carnival Street Food” còn là ẩm thực đường phố ngon chuẩn vị. Những con phố ẩm thực tấp nập của Seoul sẽ được tái hiện, giúp du khách có thể vừa thưởng thức các buổi biểu diễn ngoài trời, vừa nếm thử các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc như thịt nướng, gà rán, thịt bò xào bulgogi, nhiều loại bánh chiên khác nhau.

Khám phá ẩm thực đường phố là trải nghiệm không thể bỏ qua khi tới Công viên Châu Á

Bên cạnh “M-Pack Festival & Carnival Street Food”, một trải nghiệm thú vị khác mà các bạn trẻ không thể bỏ qua chính là bay khinh khí cầu ngắm toàn cảnh thành phố, lần đầu tiên có mặt tại Công viên Châu Á từ mùa hè này.

Vô số trò chơi hấp dẫn, liên tục các sự kiện âm nhạc và ẩm thực…, “thánh địa giải trí” Công viên Châu Á đang mở rộng cửa chào đón để các bạn học sinh, sinh viên có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhất.