Chốt xuống cọc Minio Green, tài xế tính bài toán siêu hời: 3 năm, tiết kiệm được thêm… 1 chiếc Minio nữa

Tối ngày 15/3, “đảo tỷ phú” Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) một lần nữa bùng nổ với đại nhạc hội quốc tế Road to 8WONDER - The Next Icon. Hàng chục nghìn khán giả đã được chiêu đãi đại tiệc âm nhạc hoành tráng mang tới bởi Rapper/ngôi sao toàn cầu B.I (cựu thành viên iKON), dàn sao V-pop Quang Hùng MasterD, RHYDER và marzuz trên sân khấu hoành tráng bậc nhất Thành phố Cảng.

