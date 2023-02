Chia sẻ hành trình cầm lái VinFast VF8 đi gần 800 cây số trong 36 giờ

Cuối tuần vừa rồi, anh Thành Lê, đã có một trải nghiệm cầm lái VinFast VF8 đi từ Hà Nội tới xã vùng biên Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An, theo chương trình Sưởi ấm bản cao do Otofun tổ chức. Đây là một xã vùng cao và là một trong những xã nghèo nhất huyện Quế Phong cũng như của Nghệ An.

Trước chuyến hành trình, mọi người có cảnh báo anh Thành Lê về đường đi rất khó khăn, sợ rằng lái xe điện VinFast VF8 sẽ bất tiện và lo lắng nhất là hết điện thì làm sao mà sạc được ở trên vùng núi. Nhưng anh Thành Lê đã chứng minh điều ngược lại. Bởi chiếc VinFast VF8 của anh trong chuyến trình này đã hoàn thành xuất sắc chặng đường gần 800km, cả đi và về, không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến lịch trình của chương trình Sưởi ấm bản cao.

Do có việc cá nhân nên anh Thành Lê xuất phát muộn hơn cả đoàn, chọn đi theo hướng cao tốc Bắc Nam thay vì đường Hồ Chí Minh. Lúc xuất phát, pin xe ở mức 85%. "Phải nói là đi đường cao tốc mà bực mình thật, các xe cứ "bò ra đường", chiếm làn trái, chạy chậm. Có xe đạp phanh xuống còn 60km/h mà vẫn vượt được", anh Lê viết.

Anh chạy xe thẳng đến thành phố Thanh Hoá, rẽ nhánh chạy xuyên sang Thọ Xương, Thọ Xuân, địa điểm mà đoàn SABC dừng chân nghỉ ăn trưa. Quãng đường di chuyển tới đây hơn 180km, pin còn 37%. Tại đây, trong lúc dừng nghỉ ăn trưa, anh cùng lúc sạc pin cho xe. Ở đây chỉ có trạm sạc 30 kW nên sau chừng 50 phút pin đã lên đến 80%. Sau đó, anh tiếp tục theo đoàn.

Từ Thọ Xương, chiếc xe chạy một lèo đến thị trấn Kim Sơn, trung tâm huyện Quế Phong, nơi cả đoàn nghỉ. Lúc này, pin còn 40% sau quãng đường khoảng hơn 180km và mất khoảng gần 4 tiếng di chuyển.

Để có thể tiếp tục di chuyển ngày mai, anh Lê đã cắm sạc xe ngay trong đêm. Do điện khách sạn không đủ dòng, nên chỉ sạc được lên được 63%. Sáng hôm sau, anh lái VinFast VF8 vào trường mầm non Tri Lễ, cách đó hơn 30km, theo chương trình cùng với đoàn.

Sau khi hoàn thành mục tiêu của chuyến đi là bàn giao điểm trường mà Quỹ Vì cộng đồng của Otofun xây tặng Tri Lễ, anh quay về trung tâm thị xã. Lúc này, pin còn 44%, tức chỉ sụt khoảng 19%. Sau đó, anh lại tiếp tục chạy hơn 80km nữa về thị trấn Thái Hoà.

Tại đây, anh bật ứng dụng dành cho chủ xe VinFast, tìm ra điểm sạc gần nhất ở Vincom Thái Hoà. "Phải nói là huyện giáp vùng biên mà giàu có thật. Dọc đường từ Thanh Hoá sang Nghệ An, cứ vài ba chục cây lại có một cây xăng PVOIL cắm mấy trụ sạc xe điện to đùng", anh chia sẻ. "Còn ở Vincom Thái Hoà có tới mấy chục trụ sạc lớn bé các kiểu, trụ lớn nhất 350kW. Chính ở trụ này em cắm sạc gần một tiếng nữa, để pin từ 22% lên 93%", anh Lê viết.

Sau khi sạc đầy, anh lên xe chạy tiếp, đi ra Hoàng Mai, về theo đường 1. Quãng đường lúc này còn khoảng 250km. Về đến Hà Nội sau quãng đường hơn 250 cây số, pin xe còn 33%, tức là hết 60%.

Tổng kết hành trình đi Sưởi ấm bản cao, chiếc VinFast VF8 của anh Lê đi hết quãng đường hơn 780 cây số trong thời gian 36 tiếng đồng hồ, theo lộ trình Hà Nội – Nghệ An – Quế Phong – Tri Lễ, rồi quay trở về. Tính ra cứ 95% pin, chiếc xe chạy được quãng đường khoảng 340km. Con số này chênh không nhiều so với con số của nhà sản xuất công bố là 420km (trong điều kiện tiêu chuẩn).