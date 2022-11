Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tôn vinh 87 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

Lễ tôn vinh dưới sự chủ trì và tham dự của các ông: Trần Đình Liệu, Chu Mạnh Sinh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố và 87 DN tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc được khen thưởng, tôn vinh tại buổi lễ.

Ông Trần Đình Liệu – Phó Tổng Giám đốc BHXH VIệt Nam phát biểu tại Lễ tôn vinh khu vực phía Bắc ngày 31/10/2022

Trong không khí trang trọng, Lễ tôn vinh được tổ chức nhằm biểu dương, động viên, khích lệ các DN có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2021. Thông điệp của lễ tôn vinh tạo sự lan tỏa tới tất cả các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp về BHXH, BHYT, BHTN của người lao động (NLĐ), góp phần đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là dịp để ngành BHXH Việt Nam thể hiện sâu sắc hơn sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của Ngành với các DN trong công tác chăm lo ASXH cho NLĐ.

Sự kiện này được BHXH Việt Nam tổ chức tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam với 190 DN tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng, trong đó có 87 DN thuộc khu vực phía Bắc và 103 DN thuộc khu vực phía Nam. Các DN được tôn vinh không chỉ là những đơn vị có bề dày thành tích trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, mà còn có kết quả sản xuất kinh doanh tiêu biểu, chấp hành tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh, được Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các tỉnh, thành phố trong cả nước lựa chọn và đề nghị khen thưởng, sau khi có kết quả hiệp y từ các sở, ngành quản lý nhà nước trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách ASXH mà trụ cột là chính sách BHXH, BHYT, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước. Qua 27 năm hình thành và phát triển, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng. Trong những thành tích ấy có sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ của các đơn vị sử SDLĐ nói chung và cộng đồng DN nói riêng. Các đơn vị SDLĐ đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, tạo việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Trong số 87 DN được tôn vinh đợt 1 Khu vực phía Bắc được tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2021phải kể đến các đơn vị như: Công ty Tân Đệ 9Thias Bình); Công ty TNHH: Shints BVT, Sumidenso Việt Nam (TP Hải Dương); Điện tử Taisei Hà Nội (Cẩm Giàng); GFT Việt Nam (Tứ Kỳ); May Tinh Lợi (Kim Thành) và các Công ty CP: Nhựa An Phát xanh (Nam Sách); Thép Hòa Phát Hải Dương (Kinh Môn); Công ty Cổ phần sản xuất ô tô HYUNDAI Thành Công Việt Nam; Công ty TNHH Giầy ADORA Việt Nam; Công ty TNHH May Phoenix và Công ty TNHH MCNEX Vina… Các doanh nghiệp này đều sử dụng đông lao động, số thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lên đến hàng chục tỷ đồng/năm. Đặc biết các doanh nghiệp đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đóng bảo hiểm, giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Chính sách BHXH, BHYT, BHTN đang ngày một được củng cố, đặc biệt, ngay cả trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, diện bao phủ BHXH, BHYT vẫn tiếp tục được mở rộng. Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng từ 2,3 triệu người năm 1995 lên trên 16,5 triệu người vào năm 2021 (gấp 7,2 lần so với năm 1995, bình quân mỗi năm tăng gần 0,9 triệu người). Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 6 nghìn người năm 2008 lên 1,45 triệu người vào năm 2021 (gấp 241,7 lần so với năm 2008, bình quân mỗi năm tăng trên 100 nghìn người). Số người tham gia BHTN tăng từ gần 6 triệu người năm 2009 lên 13,4 triệu người vào năm 2021 (gấp 2,24 lần so với năm 2009, bình quân mỗi năm tăng 0,6 triệu người). Số người tham gia BHYT tăng từ 7,1 triệu người năm 1995 lên 88,8 triệu người vào năm 2021 (gấp 12,5 lần so với năm 1995, bình quân mỗi năm tăng hơn 3 triệu người), đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Theo đó, từ năm 1995 đến hết năm 2021, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết cho hơn 124,2 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (bình quân mỗi năm gần 5 triệu lượt người hưởng); từ năm 2010 đến hết năm 2021 giải quyết cho trên 7,68 triệu người hưởng các chế độ BHTN (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề); đến cuối năm 2021, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khoảng 3,3 triệu người (tăng 179% so với năm 1995); từ năm 2003 đến 2021, toàn Ngành đã phối hợp với các cơ sở y tế bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho trên 2.217 triệu lượt người.

Ông Chu Mạnh Sinh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao bằng khen cho đại diện các DN được tôn vinh ku vực phía Bắc

Hiện nay cả nước đã có khoảng 600 nghìn DN, cơ quan, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 15,1 triệu NLĐ. Trong bối cảnh như vậy, việc DN thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã giúp NLĐ được đảm bảo đầy đủ, kịp thời các quyền lợi, chế độ như: trợ cấp thất nghiệp, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, BHYT… Theo đó, trong suốt những năm qua đã có hàng trăm triệu lượt NLĐ được thụ hưởng các chính sách này, góp phần giúp NLĐ vượt qua khó khăn, đảm bảo và ổn định cuộc sống, cũng như được khám chữa bệnh kịp thời. Qua đó giúp NLĐ yên tâm làm việc, cống hiến, gắn bó, đồng hành cùng DN, tiếp tục cống hiến xây dựng đất nước.

Có thể thấy, với sự đồng hành, phối hợp của các đơn vị SDLĐ, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện việc triển khai hỗ trợ và giảm mức đóng từ các quỹ BHXH, BHTN theo các gói hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ tới NLĐ và NSDLĐ là trên 47.200 tỷ đồng, chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ. Cụ thể, chi trả 31.836 tỷ đồng trực tiếp bằng tiền từ nguồn quỹ BHTN cho trên 13,3 triệu lượt người lao động; thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ đào tạo học nghề với tổng số tiền 15.428,2 tỷ đồng cho trên 739 nghìn lượt đơn vị sử dụng lao động. Qua đó đã góp phần hiệu quả giúp các DN phục hồi sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của NLĐ, đồng thời đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Với ý nghĩa đó, thay mặt ngành BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đánh giá cao và trân trọng sự đóng góp tích cực của các DN cho công tác đảm bảo, chăm lo ASXH cho NLĐ. Thời gian tới, chặng đường hồi phục sau đại dịch chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với sự sáng tạo, bản lĩnh vững vàng, kiên định của cộng đồng DN, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bày tỏ tin tưởng, các DN sẽ nhanh chóng vượt qua và có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa.

Tại buổi lễ, nhằm ghi nhận và khích lệ các DN tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2017-2021, thừa ủy quyền Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã trao tặng Bằng khen cho 87 DN tiêu biểu tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.