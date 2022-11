Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu phía Nam thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

Cùng dự Lễ tôn vinh, có ông Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH. Về phía BHXH Việt Nam có các Phó Tổng Giám đốc: Trần Đình Liệu, Chu Mạnh Sinh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố có DN được khen thưởng dịp này. Về phía khách mời có: Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH và đại diện 103 DN được khen thưởng, tôn vinh tại buổi lễ.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp

Theo Ban Tổ chức, 103 DN được BHXH Việt Nam vinh danh tại Lễ tôn vinh lần này là các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) thuộc khối các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động và có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Quy trình xét khen thưởng được thực hiện chặt chẽ theo các bước quy định tại Luật Thi đua - Khen thưởng và Quy chế thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam.

Lễ tôn vinh 103 DN tại khu vực phía Nam gồm 31 tỉnh, (từ Đà Nẵng trở vào) đã được vinh danh và nhận bằng khen của tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp được tôn vinh như TP.HCM (13 doanh nghiệp), Đồng Nai (15 doanh nghiệp), Bình Dương (16 doanh nghiệp), Long An (6 doanh nghiệp), Tây Ninh (6 doanh nghiệp), Đà Nẵng (5 doanh nghiệp)… Trong đó nổi bất như: Công ty TNHH Kanaan Sài Gòn; Công ty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam; Công ty TNHH Giầy Fuluh; Công ty TNHH Sheen Bridge; Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long; Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành …

Các tiêu chí để BHXH Việt Nam lựa chọn DN tiêu biểu bao gồm: Thực hiện tốt quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (không vi phạm các hành vi về BHXH, BHYT, BHTN được quy định trong Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Bộ Luật hình sự, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế…); đóng BHXH, BHYT, BHTN; trả sổ BHXH, trả thẻ BHYT cho NLĐ; giải quyết hưởng, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN; việc giải quyết hưởng các chế độ, chính sách BHXH cho NLĐ (lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ đúng thời hạn quy định; không xảy ra gian lận, giả mạo hồ sơ để trục lợi quỹ BHXH, BHTN); việc chi trả chế độ BHXH cho NLĐ đầy đủ, đúng thời hạn quy định (trong trường hợp NLĐ nhận qua đơn vị SDLĐ); thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan BHXH (trong các lĩnh vực: triển khai giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, cung cấp thông tin...). Ngoài ra, còn có các tiêu chí phụ như thực hiện nghĩa vụ thuế; an toàn lao động; bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện (tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. “Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội mà trụ cột là chính sách BHXH, BHYT, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa” - Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, để đạt được những kết quả, thành tựu quan trọng của ngành BHXH Việt Nam trong 27 năm qua có sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ đầy trách nhiệm của các DN, người SDLĐ, NLĐ. Các đơn vị SDLĐ đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, tạo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Tính đến hết tháng 9/2022, cả nước đã có trên 17 triệu người tham gia BHXH, BHTN, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 88,4% dân số, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trước những tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN nhưng hầu hết các DN vẫn nỗ lực bảo đảm việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp bảo đảm các quyền lợi cho NLĐ, nhất là việc thực hiện các thủ tục hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do Covid-19. Trên nền tảng sự phối hợp của các đơn vị SDLĐ, ngành BHXH Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, quỹ BHTN theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, tính đến hết tháng 9/2022, tổng chi hỗ trợ cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 47,2 nghìn tỷ đồng chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ, trong đó: chi trả 31.836 tỷ đồng trực tiếp bằng tiền từ nguồn quỹ BHTN cho trên 13,3 triệu lượt người lao động; thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ đào tạo học nghề với tổng số tiền 15.428,2 tỷ đồng cho trên 739 nghìn lượt đơn vị SDLĐ.

Chia sẻ về những kết quả đạt được đóng góp tích cực của DN trong công tác chuyển đổi số, cải cách TTHC, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, BHXH Việt Nam hiện đã xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc; kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh có khoảng trên 620 nghìn tổ chức, DN sử dụng dịch vụ công trong các giao dịch với cơ quan BHXH trên toàn quốc… Đây là tiền đề quan trọng cho công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên môi trường số của ngành BHXH Việt Nam.

Đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các đơn vị SDLĐ thời gian qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị SDLĐ trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là tạo việc làm và cộng đồng trách nhiệm với ngành BHXH Việt Nam trong việc đảm bảo các quyền lợi an sinh cho NLĐ và Nhân dân. Với ý nghĩa đó, Lễ tôn vinh DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I được ngành BHXH Việt Nam tổ chức với mong muốn đây sẽ là hoạt động thiết thực không chỉ để ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên các DN tiêu biểu mà từ đó còn tạo sự lan toả trong cộng đồng DN về thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tại buổi Lễ tôn vinh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, Chu Mạnh Sinh và Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng đã trao tặng Bằng khen cho 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN (giai đoạn 2017-2021) tại 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.