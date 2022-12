Vì sao show nhạc Không Độ Chill & Cool liên tục chiếm sóng mạng xã hội?

3 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Sáng 19/12/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.