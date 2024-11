Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Chương Mỹ - Hà Nội): Hướng đến Trường học hạnh phúc

Nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành, thực hiện bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc cho các trường mầm non, phổ thông.

15 tiêu chí trong bộ tiêu chí bám sát theo các nội dung trọng tâm của UNESCO, đó là: Học sinh là trung tâm; khuyến khích sự phát triển toàn diện; tạo môi trường an toàn và thân thiện; xây dựng mối quan hệ tích cực; khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới và phát triển kỹ năng sống. Tại trường Tiểu học Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ – Hà Nội); nhà trường đã rất tích cực hưởng ứng xây dựng Trường học hạnh phúc bằng nhiều mô hình sáng tạo, như xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng, phát triển kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên; tạo nhiều sân chơi đổi mới, sáng tạo cho học sinh. Bên cạnh các tiêu chí về môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, nhà trường tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ, lan tỏa sự yêu thương, chia sẻ, tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu thương học sinh để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, thầy cô hạnh phúc và học sinh hạnh phúc.

Theo đó, Nhà trường luôn định hướng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên chung tay xây dựng trường học hạnh phúc hướng đến các giá trị cốt lõi: yêu thương, an toàn và tôn trọng. Ở trường tiểu học Hoàng Diệu; đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên được quan tâm về đời sống vật chất, tinh thần và được phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, được thể hiện tối đa năng lực bản thân trong một môi trường dân chủ, thân thiện và linh hoạt, sáng tạo. Giáo viên, nhân viên được tham gia các đợt bồi dưỡng chuyên môn, được truyền cảm hứng về tình yêu nghề, yêu trẻ và trách nhiệm của một nhà giáo, được đào tạo để trở thành một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng toàn diện thuộc nhiều lĩnh vực. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên được làm việc trong một không gian trong lành, đẹp và gần gũi với thiên nhiên, được tạo cơ hội để khám phá nhiều địa điểm du lịch, tiếp xúc với những tư duy đổi mới, cập nhật xu hướng giáo dục hội nhập. Trang bị một hành trang vững chắc về chuyên môn, đào tạo những kĩ năng toàn diện thích ứng linh hoạt, tiếp thêm ngọn lửa yêu nghề “tất cả vì học sinh thân yêu” để khẳng định những giá trị sống ý nghĩa là hạnh phúc bền vững của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường, với phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", Nhà trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động trải nghiệm để hình thành và phát triển năng lực cá nhân cho học sinh, chú trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp các em trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện.

Thực tế việc xây dựng trường học hạnh phúc bát đầu từ những việc rất giản đơn, gần gũi, đó là mỗi học sinh đến trường, cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương tỏa ra từ thầy cô, bạn bè, theo đó niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được san sẻ. Những hành động đẹp, lời nói đẹp, cảnh quang đẹp của môi trường, thầy cô, bè bạn, mái trường đều góp phần dệt nên xúc cảm hạnh phúc, hân hoan trong trái tim, suy nghĩ tuổi học trò…Chia sẻ với PV, cô Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để mô hình trường học hạnh phúc đi vào thực chất, nhà trường tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội trong việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn, tiến bộ thực chất; tạo sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng tốt nhu cầu, quyền được học tập, giáo dục, rèn luyện một cách toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ của người học... Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch rõ ràng, chi tiết nội dung, giải pháp, chỉ tiêu ở tất cả 15 tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc mà Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành.