Trường Đại học KD&CN Hà Nội tuyển sinh Tiến sĩ năm 2023

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 dự kiến là 30 nghiên cứu sinh, được phân bổ cho ngành quản trị kinh doanh.

Chương trình tuyển sinh dưới hình thức xét tuyển. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ trong thời hạn 3 năm tập trung liên tục đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng đại học.

Trường hợp nghiên cứu sinh không có điều kiện theo học tập trung liên tục và được hiệu trưởng nhà trường chấp nhận thì thời gian đào tạo là 4 năm. Đồng thời nghiên cứu sinh phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ; có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 2 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài; bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp. Đồng thời cần có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ sau: Tiếng Anh TOEFL iBT (từ 46 trở lên)/ IELTS (từ 5.5 trở lên)/ Cambridge Assessment English (B2 First/B2 Business, Vantage/Linguaskill, thang điểm từ 160 trở lên); tiếng Pháp CIEP/Alliance française diplomas (TCF từ 400 trở lên; DELF B2 trở lên; Diplôme de Langue); tiếng Đức Goethe -Institut (Goethe- Zertifikat B2 trở lên); the German TestDaF language certificate (TestDaF level 4 (TDN 4) trở lên)…

Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, và có trình độ tiếng Anh tối thiểu từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Nghiên cứu sinh cần có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa. Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu; mục tiêu và mong muốn đạt được; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết, cũng như những chuẩn bị của ứng viên trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

Đối với thư giới thiệu có ít nhất 1 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư, hay học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học (nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng chuyên ngành) và 1 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của người dự tuyển. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác, hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển. Đồng thời được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường đại học, học viện nơi người dự tuyển vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo qui định của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo, nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

Ứng viên đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển; chỉ tiêu được tuyển của ngành. Đồng thời tổng điểm các phần đều phải đạt từ trung bình trở lên và lấy điểm từ cao xuống thấp. Nếu các ứng viên có cùng những tiêu chí trên thì xét đến số lượng đề tài khoa học và số lượng bài báo. Nếu số lượng bài báo giống nhau thì xét đến trình độ tiếng nước ngoài (Bằng đại học; Chứng chỉ; Chứng nhận; Điểm bình quân kết quả học tập; hoặc bảng điểm được cấp).

Hồ sơ tuyển sinh người dự tuyển đăng ký xét tuyển phải nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được bán tại Viện Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thời gian nhận hồ sơ: Đợt 1 từ ngày 1/3 đến ngày 10/6/2023; Đợt 2 từ ngày 1/8 đến ngày 10/12/2023.

Thời gian chấm điểm hồ sơ, ứng viên trình bày bài luận; bảo vệ Đề cương đề tài nghiên cứu; trả lời phỏng vấn trước Tiểu ban Chuyên môn - Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của trường: Đợt 1 dự kiến xét tuyển ngày 15/ 6/2023. Công bố kết quả xét tuyển vào tháng 7/2023. Thời gian nhập học tháng 8/2023. Đợt 2, dự kiến xét tuyển ngày 20/12/2023. Công bố kết quả xét tuyển tháng 12/2023. Thời gian nhập học tháng 1/2024.