Top trải nghiệm tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Âm nhạc nâng niu cảm xúc runner

Âm nhạc kết hợp cùng chạy bộ là xu thế thể thao thời thượng, lan tỏa tới runner xúc cảm tươi mới, tạo sức hấp dẫn cho đường đua. Bắt kịp xu thế đó, lần đầu tiên tại Cần Thơ sẽ có lễ hội thể thao âm nhạc VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sự kết đôi bùng nổ giữa marathon và nghệ thuật giải trí.

Âm nhạc sẽ hòa nhịp theo từng bước chạy của runner trên đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Mang chủ đề “Music Makes You Move”, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 “hô biến” các trạm tiếp nước thành trạm âm nhạc tưng bừng, sôi động. Mỗi trạm âm nhạc trình diễn theo từng chủ đề, dòng nhạc và đạo cụ riêng biệt hòa nhịp từng bước chạy. Runner sẽ được tiếp lửa bằng những giai điệu rock bùng cháy, bay bổng với bản tình ca saxophone ngọt ngào, thư thái với thanh âm violin mượt mà, thích thú với màn trình diễn kèn đồng tập thể hay hứng khởi với ca khúc acoustic sống động. Khi tiến về vạch đích, màn trình diễn của DJ Mie sẽ khiến runner vỡ òa trong cảm xúc. Đặc biệt, để ăn mừng chiến thắng của vận động viên (VĐV), ban tổ chức chuẩn bị một đại tiệc âm nhạc quy mô, hoành tráng. Khán giả sẽ gặp lại “nam thần vạn người mê” Isaac đầy mới mẻ với bản phối khí EDM cực chất, rapper Miền Tây Long Nón Lá và G5R với những bản hit dậy sóng kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và ca từ mộc mạc đậm chất miền sông nước. Chillies sẽ đốn tim runner bằng giai điệu âm nhạc chữa lành du dương và sâu lắng. Myra Trần khuấy đảo sân khấu nhờ giọng ca đầy nội lực đem sẽ là trải nghiệm khó quên trên hành trình VPBank Can Tho Music Night Run 2024.

Expo đậm chất văn hóa Tây Nam Bộ

Hình minh họa không gian ẩm thực tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Sức hấp dẫn của đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024 còn đến từ khu vực Expo mang đậm dấu ấn văn hóa miền sông nước. Đa số các gian hàng của Expo trưng bày phong vị ẩm thực đặc sắc, các sản vật đặc trưng hay biểu diễn âm nhạc mang đậm phong cách của đô thị Tây Đô. Đến với khu Expo, các VĐV được du ngoạn giữa Cần Thơ “gạo trắng, nước trong” với đủ đầy sắc màu bản địa hấp dẫn. Những món ngon nức tiếng được người miền Tây dân dã chế biến từ những nguyên liệu tươi lành, mở ra hành trình khám phá ẩm thực độc đáo, chinh phục runner khó tính nhất. Trong tiết trời mát mẻ, nhâm nhi bánh cống giòn rụm, bánh tằm bì beo béo vị cốt dừa, thưởng thức lẩu mắm thơm lừng hay cốc chè mát lịm.., nghe văng vẳng bên tai những điệu hò, điệu dân ca ngọt ngào sẽ thấy thấm đẫm sự dịu dàng, quyến rũ của xứ Tây Đô.

Huy chương cực chất

Huy chương của giải đấu VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Tấm huy chương - bảo chứng ghi nhận những nỗ lực runner trong suốt hành trình VPBank Can Tho Music Night Run 2024 được thiết kế độc đáo, ấn tượng. Huy chương được làm từ chất liệu hợp kim, mô phỏng hình ảnh một runner khỏe khoắn cùng nút “Play” được cách điệu, toát lên tinh thần thể thao cực cháy. Nổi bật trên nền huy chương là hình ảnh Cầu Cần Thơ - công trình kiến trúc tiêu biểu của Tây Đô, tượng trưng cho giải đấu năng động, hiện đại, chuyên nghiệp.

Áo đấu cũng được thiết kế với hai tone xanh - hồng chủ đạo nổi bật hình ảnh cột sóng, biểu trưng của âm nhạc hứa hẹn sẽ tạo nên một đường đua đầy màu sắc, ngập tràn cảm hứng, khí chất thể thao. Đặc biệt, runner chinh phục cự ly 21km sẽ được nhận một chiếc áo finish thiết kế ấn tượng, tôn vinh tinh thần thi đấu mạnh mẽ, vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành mục tiêu bản thân.

Khám phá thiên nhiên thơ mộng

Vượt ra khỏi giải chạy truyền thống, VPBank Can Tho Music Night Run sẽ là trải nghiệm khó quên cho runner đam mê xê dịch. Cung đường VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa VĐV băng qua nhiều danh thắng nổi tiếng của đô thị sông nước như Công viên Sông Hậu, cầu Ninh Kiều, cầu Cái Khế, phố thời trang Nguyễn Trãi, phố đi bộ, chợ đêm Ninh Kiều, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cồn Khương...chiêm ngưỡng xứ Tây Đô lung linh, huyền ảo, cảm nhận nhịp sống đêm vui tươi, sôi động của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.

Chợ nổi Cái Răng- Một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến Cần Thơ

Bước qua không gian đêm huyền ảo, Cần Thơ còn rất nhiều những trải nghiệm dành cho tín đồ ưa dịch chuyển. Những ngôi làng, miệt vườn trù phú đầy ắp cây trái sum suê, chợ nổi Cái Răng tấp nập buôn bán sản vật địa phương, nhà cổ Bình Thủy có tuổi đời 150 tuổi lưu giữ nguyên vẹn tinh hoa kiến trúc hai nền văn hóa Đông- Tây, đền thờ các vua Hùng công trình kiến trúc tâm linh độc đáo hay thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thanh tịnh… Một Cần Thơ vừa dung dị, thuần khiết nhưng cũng vô cùng gần gũi, thân thương đang chờ đợi runner tới khám phá.