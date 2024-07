Trong Quý II năm 2024, Công ty Điện lực Hòa Bình đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng điện an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tình hình sản xuất kinh doanh Quý II/2024

Điện thương phẩm Quý II/2024 thực hiện 379,09 triệu kWh, đạt tỷ lệ 104,8% kế hoạch giao quý II và tăng trưởng 14,15% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ tổn thất điện năng quí II thực hiện 6,45% giảm 1,23% so cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tiền điện Quý II năm 2024 thực hiện 836,09 tỷ đồng, tăng 135,41 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2023.

Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng: Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 3,32 ngày, nhỏ hơn mức Tổng Công ty quy định là 1,68 ngày. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khàng hàng đúng thời gian cam kết là 99,71%. Tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt tính đến hết quí II đạt 79,78% tổng số khách hàng, tăng 0,68% so cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ thay công tơ điện tử có chức năng đo xa đạt 90,35% tổng số công tơ vận hành trên lưới.

Công ty Điện lực Hòa Bình đã tập trung vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, bên cạnh đó công tác đầu tư xây dựng công tác sửa chữa lớn cũng được tập trung đầu tư, nâng cấp cho hệ thống lưới điện được đảm bảo, vận hành thường xuyên, liên tục. Giảm bớt sự cố lưới điện. Công ty chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị để kịp thời xử lý sự cố, phục vụ cấp điện trở lại cho khách hàng một cách nhanh nhất. Cùng với đó, Công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với tổng đài chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (19006769) để giải quyết nhanh chóng các phản ánh của khách hàng về mất điện, hóa đơn tiền điện, cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin mất điện để nhắn tin thông báo đến khách hàng.

Trong quý II/2024, lưới điện vận hành an toàn, cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh; lưới 110kV không để xẩy ra sự cố với lưới điện. Về công suất Quý II năm 2024: Pmax đạt 274.3 MW tăng 11.6 % so với cùng kỳ. Sản lượng điện nhận ngày cao nhất đạt 5.6 triệu kWh, tăng trưởng tăng 9.8% so với cùng kỳ.

Nhằm chống quá tải lưới điện và nâng cao độ tin cây cung cấp điện cho các vùng phụ tải của khu vực thành phố Hòa Bình, trong quý II năm 2024 Công ty Điện lực Hòa Bình đã thực hiện đầu tư xây dựng cho 10 dự án: Dự án Xây dựng mới các TBA gồm: 6 dự án. Dự án đã hoàn thành 3/6 dự án, 03 dự án còn lại đã có bản hoàn thành dự kiến nghiệm thu bàn giao vào trước 20/7/2024; Dự án Xây dựng xuất tuyến 35kV sau trạm biến áp 110kV Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (04 xuất tuyến 35kV) đang thực hiện thầu tư vấn thiết kế; Dự án Xây dựng và cải tạo lưới điện hạ áp: 02 dự án. Các dự án đang thi công, dự kiến hoàn thành đóng điện vào trước 30/7/2024. Các dự án xây dựng mới các TBA cơ bản đều hoàn thành trước 30 tháng 6, như vậy sẽ đảm bảo cấp điện cho nhân dân trước mùa nắng nóng, nâng cao chất lượng điện năng để cấp điện cho các phụ tải quan trong, góp phần làm giảm sự cố lưới điện khu vực tỉnh Hòa Bình.

Đại diện Lãnh đạo Công ty Điện lực Hòa Bình trao tặng cờ lưu niệm và bằng khen cho các đội thi tham gia Hội thi Thợ giỏi – An toàn Vệ sinh viên giỏi năm 2024

Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động theo kế hoạch không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động. Tổ chức tuyên truyền phổ biến đầy đủ các các quy định, quy trình, văn bản chỉ đạo của ngành, của Nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động đến toàn thể công nhân viên, lao động; phối hợp tốt với UBND các huyện, các cơ quan có thẩm quyền tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân những thông tin hữu ích, các quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn và công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp; thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, công tác PCCC Công ty. Trong tháng 6 năm 2024, Công ty Điện lực Hòa Bình đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức huấn luyện bơi và cứu người người bị đuối nước cho các đội xung kích của các đơn vị trực thuộc Công ty. Ngày 29/6/2024, Công ty tổ chức Hội thi thợ giỏi và Cán bộ an toàn, an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2024 cuộc thi nhằm nâng cao thúc đẩy tay nghề của các công nhân và trách nhiệm của của Cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn VSLĐ. Trong quá trình xử lý nhanh các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục, hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả, thiệt hại do sự cố gây ra và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện, rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân thí nghiệm đúng định kỳ, đảm bảo người lao động đi làm việc sử dụng đúng, đủ bảo hộ lao động, trang bị an toàn khi làm việc.

Thực hiện Chỉ thị liên tịch của Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty về việc ủng hộ xây dựng công trình an sinh xã hội của Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương với số tiền: 67.700.000 đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7

Công ty Điện lực Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở Công ty. Phối hợp với NPCIT lấy dữ liệu các khách hàng CQHC, CSCC để báo cáo định kỳ hàng tuần theo quy định; Tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị về hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng, tránh khủng hoảng truyền thông; Tập trung kiểm soát chỉ số, phúc tra chỉ số công tơ đảm bảo tính chính xác; đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị ghi chỉ số, cập nhật chỉ số vào Cmis và thông báo cho khách hàng đúng thời gian qui định; kiểm soát tổn thất hàng ngày theo đúng qui định; Sẵn sàng các phương án điều chỉnh phụ tải khi có lệnh của Tổng Công ty; Tiếp tục làm việc, trao đổi với các khách hàng lớn về công tác dự báo phụ tải, đảm bảo đạt tỷ lệ sai số dự báo hàng tháng theo đúng quy định của EVN (sai số ≤±1,5%); Thực hiện thanh lý triệt để các công tơ không dùng quá 6 tháng; Kiểm soát công tác tiếp nhận và xử lý yêu cầu qua CRM hàng ngày, hạn chế phiếu tiếp nhận và xử lý trễ hạn mức thấp nhất; Chuẩn bị phương án, đôn đốc các Điện lực thay công tơ điện tử, thay định kỳ đảm bảo không có công tơ quá hạn kiểm định trên lưới; Tập trung phát triển chỉ tiêu App CSKH theo kế hoạch giao điều chỉnh đảm bảo hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao; Bám sát Tổng công ty, hướng dẫn các đơn vị rà soát chuẩn hóa thông tin hợp động với dữ liệu dân cư Quốc gia đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch Tổng công ty giao.

Công ty Điện lực Hòa Bình tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ các Điện lực hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các loại hình dịch vụ; Phối hợp với các phòng chức năng, Điện lực triển khai các hợp đồng trọn gói đã ký trong tháng 5,6; Phối hợp các Điện lực vận động khách hàng ký các hợp đồng kiểm định các thiết bị ngoài các thiết bị cơ bản yêu cầu (DCL, tiếp địa trung thế, TU, TI…); Giám sát Điện lực thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng QLVH thuê đối với các khách hàng.