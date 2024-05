TECHCOMBANK tiếp tục lọt Top Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 - Hạng mục doanh nghiệp lớn

25 doanh nghiệp chiến thắng bao gồm 10 công ty thuộc hạng mục Doanh nghiệp Nhỏ (tối đa 99 nhân viên), 10 công ty có quy mô Trung bình (100 – 999 nhân viên) và 5 doanh nghiệp Lớn (1.000 nhân viên trở lên). Techcombank vinh dự lọt top 4 Bảng xếp hạng “nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” ở hạng mục doanh nghiệp lớn, bên cạnh các tên tuổi toàn cầu như Coca-Cola, DHL Supply Chain...

Techcombank lọt Top 4 Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 - hạng mục Doanh nghiệp lớn

Danh sách 25 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” năm nay dựa trên kết quả khảo sát Trust Index™ độc quyền, được thực hiện bí mật đối với hơn 135,000 nhân viên thuộc đa dạng lĩnh vực ngành nghề tại Việt Nam. Thông qua trả lời 60 câu hỏi cùng 2 câu hỏi mở, khảo sát của GPTW® đưa ra đánh giá tổng quan nhất về sự tương tác hai chiều giữa nhân viên và các nhà lãnh đạo. Khảo sát cũng lắng nghe một cách kỹ lưỡng những chia sẻ của nhân viên về nơi mà họ làm việc, niềm tin tưởng vào người đứng đầu cũng như những trải nghiệm gắn kết, cơ hội đóng góp, phát triển bản thân và các chính sách, phúc lợi mà họ được nhận. Không chỉ nhân viên, mỗi công ty tham gia khảo sát cũng phải tuân thủ chương trình đánh giá chuyên sâu với các tiêu chí khắt khe về một môi trường làm việc lý tưởng.

Bằng cách sử dụng khảo sát Trust Index™ độc quyền, GPTW® đo lường những giá trị cốt lõi tạo nên nơi làm việc xuất sắc. Điểm Trust Index™ cũng thể hiện tỷ lệ phần trăm nhân viên coi công ty của họ là một nơi làm việc tuyệt vời và là một chỉ số đánh giá mức độ giữ chân nhân tài của doanh nghiệp. Trong bối cảnh làn sóng cắt giảm nhân sự đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc những công ty không ngừng xây dựng bản sắc, văn hóa doanh nghiệp và tạo điều kiện tốt nhất để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài là sự ghi nhận đáng trân trọng cho những nỗ lực vượt trội đó. Đối với Techcombank, số năm thâm niên trung bình hàng năm của nhân viên đối với ngân hàng ngày càng tăng lên, ở mức top đầu của ngành ngân hàng, với số năm thâm niên trung bình đạt 5,4 năm/người (dữ liệu năm 2022).

Theo kết quả khảo sát mức độ gắn kết nhân viên (Employee Effectiveness score) năm 2023 của Techcombank, mức độ gắn kết của nhân viên ngân hàng đạt 82%. 87% nhân viên cảm thấy được tạo điều kiện, và chỉ số hiệu quả đạt 77%. Những kết quả ấn tượng này đã đưa Techcombank lọt top 9% công ty hàng đầu ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương về Hiệu quả Nhân viên và top 14% về Gắn kết và Tạo điều kiện cho Nhân viên. Điều này chứng tỏ Ngân hàng đang đi đúng hướng và đã thành công trong việc xây dựng nền tảng văn hóa tổ chức vững mạnh với những con người có năng lực, mức độ gắn kết cao, cùng chung giá trị, trung thành với tổ chức và dám bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển bản thân.

Bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực, Ngân hàng Techcombank tự hào chia sẻ về hành trình kiến tạo những điều tuyệt vời của Techcombank “Cùng với gần 13 ngàn CBNV, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đồng kiến tạo văn hóa doanh nghiệp xuất sắc. Từ đó tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có cơ hội được phát triển bản thân, cống hiến cùng tổ chức và phụng sự khách hàng cũng như dẫn dắt hành trình chuyển đổi của ngân hàng”.

Bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực, Ngân hàng Techcombank

Cũng theo đại diện Techcombank, nhân tài tiếp tục là “Trụ cột chiến lược” cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng”. Với chiến lược ‘Home for the Best Talent’ (Ngôi nhà dành cho nhân tài xuất sắc nhất), năm 2023 đánh dấu nhiều sáng kiến quan trọng của Techcombank trong việc thu hút nhân tài, tạo ra những cơ hội phát triển đẳng cấp quốc tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng của mỗi nhân viên và ghi nhận những nỗ lực của họ với những chế độ phúc lợi xứng đáng. Đơn cử như chiến dịch “Overseas Talent Roadshow” tìm kiếm người Việt tài năng ở nước ngoài. Tại mỗi quốc gia mà sự kiện đi qua, chiến dịch đều truyền được cảm hứng tích cực tới nhân tài, kết nối được 4600 chuyên gia là Việt kiều mong muốn trở về. Nhiều trong số đó đã và đang đóng góp vượt trội, chung tay vào hành trình “chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”.

Bên cạnh Techcombank Overseas Roadshow, năm 2024 cũng là lần đầu tiên Techcombank ra mắt chuỗi Leadership Podcast The Pioneer (Chương trình Podcast Người Tiên Phong) nhằm chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về thị trường, và thúc đẩy ý thức cộng đồng giữa các bên trong ngành. Chuỗi podcast là những câu chuyện thật, được chia sẻ dưới góc nhìn thành công của những lãnh đạo và các nhân sự tài năng của Ngân hàng.

Trong nhiều năm liền, Techcombank luôn là ngân hàng dẫn đầu trong các bảng đánh giá xếp hạng về nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ngân hàng tiếp tục là “Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán” trong 3 năm liên tiếp, theo kết quả khảo sát được CareerViet công bố tháng 2/2024 vừa qua.