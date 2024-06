SonKim Land được vinh danh “Top 10 Nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam năm 2024”

SonKim Land đã được vinh danh là một trong Top 10 Nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam năm 2024 (Top 10 Developers Awards 2024 Vietnam) tại lễ trao giải quốc tế BCI Asia Awards - giải thưởng danh giá nhất của ngành xây dựng trong khu vực châu Á.

BCI Asia Awards khẳng định chất lượng quốc tế của các dự án mà SonKim Land phát triển năm qua cùng với những đóng góp “xanh và bền vững” của công ty cho môi trường bất động sản tại khu vực Đông Nam Á.

SonKim Land đã vượt qua các tiêu chí khắt khe của BCI Asia Awards về tổng giá trị phần xây lắp của tất cả các dự án đang thi công và nhân hệ số đối với dự án có đăng ký chứng chỉ xanh của Leed, Lotus, Green Mark, Green Star, EDGE. Dù trong hoàn cảnh kém tích cực của thị trường bất động sản từ năm 2023, SonKim Land vẫn nỗ lực duy trì nhịp độ phát triển các dự án.

Năm qua, SonKim Land đã chính thức hoàn tất công việc thi công để bàn giao tòa căn hộ The Crest, tòa nhà văn phòng The Mett thuộc tổ hợp The Metropole Thủ Thiêm.

Đặc biệt, tòa nhà văn phòng The Mett do SonKim Land phát triển là một trong những tòa văn phòng hạng A đầu tiên và hiếm hoi đạt được chứng chỉ Green Mark Gold uy tín được cấp bởi Cơ quan Môi trường Xanh của Singapore. Việc phát triển tòa nhà văn phòng đầu tiên đạt chứng chỉ Green Mark thể hiện tầm nhìn vượt trội trong việc dự đoán xu hướng và nhu cầu của các công ty hàng đầu trong và ngoài nước trong việc tìm kiếm một không gian làm việc xanh và bền vững cũng như khẳng định cam kết phát triển bền vững của SonKim Land.

The 9 Stellars do SonKim Land phát triển đạt được nhiều giải thưởng danh giá

Bà Bùi Thị Phương Hiền, Tổng giám đốc SonKim Land chia sẻ: “Danh hiệu Top 10 Nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam 2024 tại BCI Asia Awards khẳng định sự bền bỉ và tích cực của SonKim Land trong bối cảnh thách thức của thị trường bất động sản. SonKim Land cam kết sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng cũng như thị trường bất động sản Việt Nam những dự án không chỉ sang trọng và đẳng cấp mà còn đáp ứng những tiêu chuẩn xanh và bền vững”.

Năm 2024 là năm thứ 19 BCI Central vinh danh những đơn vị dẫn đầu trong ngành kiến trúc và xây dựng, vinh danh những công trình kiến trúc, xây dựng bền vững và có trách nhiệm với xã hội. Sự kiện thường niên Lễ trao giải BCI Asia Awards được tổ chức tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

BCI Asia Awards được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành xây dựng trong khu vực, tạo ra những kết nối vô giá giữa các nhà lãnh đạo bất động sản hàng đầu.