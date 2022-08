SeABank năm thứ 2 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Bên cạnh đó, SeABank cũng được Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư bình chọn là “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022”.

“Best Companies to Work for in Asia” là giải thưởng thường niên của Tạp chí HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại Châu Á, nhằm công nhận và tạo động lực cho các tổ chức, doanh nghiệp khu vực Châu Á nâng cao tiêu chuẩn về môi trường làm việc xuất sắc tại khu vực.

Kết quả giải thưởng được HR Asia đưa ra dựa trên việc khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên (CBNV) theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total engagement assessment model – T.E.A.M). Đây là một công cụ đánh giá trực tiếp và hiệu quả dành cho mọi quy mô nhân sự, tập trung vào 3 yếu tố: Công ty và Cấu trúc nhân sự (Core) - Cảm xúc và Tâm tư con người (Self) - Suy nghĩ và Hành động tập thể (Group). SeABank đã xuất sắc vượt qua mức điểm bình quân của toàn bộ thị trường châu Á cho tất cả 35/35 câu hỏi khảo sát và tự hào đạt kết quả chung cuộc cao ở cả ba tiêu chí, cụ thể: Core - 4.40 (trung bình 3.73), Self - 4.72 (trung bình 3.87) và Group - 4.69 (trung bình 4.01). Với kết quả này, SeABank tiếp tục được HR Asia công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022” (Best Companies to Work for in Asia 2022) năm thứ 2 liên tiếp.

Việc SeABank duy trì được điểm khảo sát cao và tiếp tục được công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022” cho thấy Ngân hàng đã thành công trong việc duy trì tốt các yếu tố liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc và quyền lợi của CBNV gồm: môi trường làm việc linh hoạt; cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích; chính sách nhân sự vượt trội, thăng tiến rõ ràng; chế độ đãi ngộ, động viên hấp dẫn xứng đáng với năng lực… Bên cạnh đó, SeABank cũng tập trung phát triển văn hóa tổ chức, thành công gắn kết tập thể gần 5.000 người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi như: Team Building, hội thao SeASport, giải bóng đá thường niên toàn hàng (SeALeague), chương trình vinh danh thâm niên (SeAPround), quà tặng Tết cho đấng sinh thành (SeATet), Ngày hội Gia đình (SeAFamily) cùng nhiều hoạt động kết nối gia đình CBNV…

Ngoài yếu tố về con người và văn hóa doanh nghiệp, SeABank không ngừng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững khác và được Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư cùng hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo các ngân hàng, công ty kiểm toán, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, nhân sự bình chọn trong “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022”. Điều này thể hiện mức độ tăng trưởng ổn định, công tác quản trị hiệu quả của SeABank, đồng thời là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Ngân hàng trong công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội cũng như phát triển văn hóa doanh nghiệp. Hiện tại, SeABank đang tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn và năng lực đánh giá, quản lý rủi ro môi trường xã hội thông qua việc áp dụng các thông lệ quốc tế và Tiêu chuẩn hoạt động của IFC (IFC Performance Standards - PSs) vào hoạt động ngân hàng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Việt Nam về loại bỏ dần điện than và giảm phát thải carbon.