Những hình ảnh “nóng phỏng tay” của Maroon 5 và các nghệ sĩ Việt trên sân khấu 8Wonder trước giờ G

Khoảng 19h50 tối 15/12, các chàng trai Maroon 5 bất ngờ xuất hiện tại Grand World, di chuyển vào khu vực sân khấu bằng xe điện trong trang phục giản dị, năng động. Ngay lập tức, họ đã lên sân khấu để bắt đầu soundcheck, duyệt chương trình.

Visual cực đỉnh của sân khấu mô phỏng đồng hồ cổ khổng lồ bừng sáng những sắc màu rực rỡ. Giai điệu quen thuộc từ các ca khúc bất hủ của Maroon 5 như “mê lực” cuốn khán giả vào “chuyến du hành thời gian cực phẩm”.

Dù mới hạ cánh chưa đầy một ngày sau chuyến bay dài nửa vòng trái đất nhưng các thành viên Maroon 5 đều rất tập trung và tràn đầy năng lượng. Trong buổi tập trên sân khấu, ban nhạc pop rock huyền thoại đã chơi một số bản hit quen thuộc với tiết tấu sôi động để kiểm tra và điều chỉnh âm thanh của từng nhạc cụ khi solo hay khi hòa quyện với nhau, đảm bảo chất lượng hoàn hảo ở mọi vị trí, cả trên sân khấu và các góc khán đài. “Thủ lĩnh” kiêm giọng ca chính Adam Levine giữ vững phong độ với cây guitar quen thuộc, cũng có lúc anh chuyển sang chơi trống một cách đầy ngẫu hứng.

Tất cả các thành viên Maroon 5 đều rất đa năng, không chỉ “chuyên trị” ít nhất một loại nhạc cụ chính trong band mà còn có khả năng sáng tác và hát đệm. Thậm chí có người còn có thể chơi thành thục 3 - 4 loại nhạc cụ khác nhau. Chính vì vậy người hâm mộ đang vô cùng mong đợi những màn trình diễn đầy ngẫu hứng và bất ngờ từ Maroon 5 ngày 16/12.

Là ban nhạc nổi tiếng nhiều thập kỷ qua, những show diễn có sự góp mặt của Maroon 5 đều phải đảm bảo những tiêu chuẩn biểu diễn toàn cầu. Hệ thống âm thanh ánh sáng, thiết kế sân khấu của 8Wonder đều được trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế, tương tự như các concert, lễ hội âm nhạc hàng đầu trên thế giới. Được biết, trước khi ban nhạc “đổ bộ” sân khấu, các chuyên gia kỹ thuật của Maroon 5 đã dành cả buổi chiều để khảo sát và căn chỉnh âm thanh, ánh sáng một cách kỹ càng. Màn trình diễn của Maroon 5 dự kiến kéo dài 75 phút với nhiều bản hit nằm trong playlist của nhiều thế hệ khán giả như She will be loved, Moves like Jagger, Payphone, Sugar, Memories… và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả tại Phú Quốc United Center.

Sau hành trình dài di chuyển bằng chuyên cơ từ Mỹ và “check-in” Vinpearl Phú Quốc khuya ngày 14/12, có thể thấy các thành viên Maroon 5 đã “nạp năng lượng” đầy đủ, sẵn sàng cho 8Wonder sau thời gian nghỉ ngơi và thư giãn tại quần thể Phú Quốc United Center. Một nguồn tin cho biết, Maroon 5 đã thay đổi lịch trình, đến Phú Quốc sớm hơn dự kiến để chuẩn bị tốt nhất cho show diễn đầu tiên tại Việt Nam. Trong ngày 15/12, nhiều fan hâm mộ bất ngờ bắt gặp các thành viên của nhóm tận hưởng, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực và khám phá thiên nhiên đảo ngọc. Tay guitar James Valentine thoải mái uống cafe tại khu nghỉ dưỡng, vui vẻ chụp ảnh cùng fan hâm mộ.

Các nghệ sĩ Việt cũng đã đến Phú Quốc từ sớm để tranh thủ làm quen với sân khấu. Sáng qua, hai “nam thần Gen Z” Grey D và DJ 2Pillz cùng vũ đoàn đã có buổi ghép sân khấu đầu tiên, tích cực tập luyện để đảm bảo mang đến cho 8Wonder những màn trình diễn hoàn hảo nhất.

Chất giọng cực bắt mic, giai điệu catchy cùng vũ đạo sôi động của chàng ca – nhạc sĩ đa tài Grey D hứa hẹn sẽ chinh phục trái tim nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z. Theo hé lộ mới nhất từ ban tổ chức, Grey D sẽ có màn collab đặc biệt với “cô nàng tắc kè hoa” Tóc Tiên trên sân khấu 8Wonder.

DJ 2Pillz cũng đã xuất hiện tại sân khấu từ sớm trong outfit chất lừ. “Nhà sản xuất tỷ view” sẽ mang đến những set nhạc sôi động và cực chất với đa dạng thể loại từ R&B đến House, Electronic…

Hệ thống âm thanh của 8Wonder mùa thứ hai được tăng cường số lượng lớn loa sub và outfill – “trợ thủ” đắc lực của nhạc EDM nên dù mới chỉ sound check lần đầu nhưng âm thanh rất tròn trịa, đầy đặn. Cộng hưởng cùng không gian bao la của biển đảo Phú Quốc và không khí hội hè tưng bừng, các set nhạc của 2Pillz sẽ làm bùng nổ quảng trường biển Grand World tại “thành phố không ngủ”.

Trước đó, JustaTee là nghệ sĩ đầu tiên “bóc tem” sân khấu khổng lồ 8Wonder cùng cùng ban nhạc Màu Nước. Loạt “hit quốc dân” của “ông hoàng melody” như Thằng điên, Đã lỡ yêu em nhiều, Bâng khuâng… sẽ mang màu sắc mới hoàn toàn khi bắt tay cùng live band trên nền nhạc EDM.

Đặc biệt, 2 nhóc tì nhà JustaTee là CiCi và Mino cũng có mặt tại sân khấu để cổ vũ cho bố. Cả gia đình “ông hoàng rapmaker” đã đến thành phố đảo từ rất sớm để vui chơi, thư giãn tại Phú Quốc United Center bên cạnh tâm điểm lễ hội âm nhạc 8Wonder.

Nhiều thông tin cho biết, các nghệ sĩ Tóc Tiên, Phương Ly, Double2T sẽ tiếp tục tập luyện trên sân khấu cho đến ngay sát giờ biểu diễn với những ca khúc hit được làm mới hoàn toàn và có nhiều ẩn số thú vị dành cho khán giả 8Wonder Winter Festival.

Sân khấu đỉnh cao được dàn dựng công phu và hoành tráng bậc nhất Việt Nam hiện nay đã sẵn sàng chào đón sự thăng hoa của các nghệ sĩ hàng đầu và sự bùng nổ cảm xúc không giới hạn của hàng ngàn khán giả. Không khí lễ hội tại Phú Quốc United Center ngày càng trở nên sôi động, náo nhiệt. Nhiều khán giả đã đổ về khu vực quanh sân khấu để mong có cơ hội gặp gỡ các thần tượng trước giờ G. Tất cả đã sẵn sàng để tận hưởng lễ hội âm nhạc đẳng cấp thế giới trong không gian tuyệt đẹp của hoàng hôn đảo ngọc. Lễ hội âm nhạc 8Wonder Winter Fest sẽ chính thức mở cửa đón khách từ 15h chiều 16/12 và kéo dài đến tận bình minh với chuỗi hoạt động after party thú vị trên bãi biển thuộc top đẹp nhất thế giới.