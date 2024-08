Mô hình giáo dục tiên tiến tại Master Kids – TNR Stars Diễn Châu

Sự kết hợp giữa hệ thống trường mầm non Master Kids và chủ đầu tư dự án TNR Stars Diễn Châu giúp khu vực này trở thành nơi lý tưởng để ươm mầm và phát triển các tài năng nhí.

Hệ thống giáo dục hiện đại và chất lượng

Hệ thống giáo dục Master Kids tại TNR Stars Diễn Châu một trong những hệ thống giáo dục tiêu chuẩn cao cấp nhất tại Nghệ An

Trường mầm non Master Kids (thuộc Công ty TNHH Hợp tác thương mại Trường Thành) tại TNR Stars Diễn Châu được thiết kế với mục tiêu mang lại một môi trường giáo dục toàn diện và hiện đại cho trẻ nhỏ. Các chương trình giáo dục tại đây không chỉ chú trọng đến việc học chữ mà còn tập trung vào phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết cho trẻ. Phương pháp giảng dạy tiên tiến, cùng với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết giúp trẻ em tại Master Kids được phát triển cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Các bé lớp chồi mầm non năng khiếu Master Kids

Master Kids còn đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động văn thể mỹ nhằm khơi dậy niềm đam mê và tài năng của trẻ nhỏ. Những hoạt động như học vẽ, học nhạc, múa hát, thể thao không chỉ giúp trẻ rèn luyện kỹ năng mà còn tạo điều kiện để các em tự do khám phá và phát triển khả năng sáng tạo của mình. Hệ thống Master Kids vinh dự là trường mầm non đầu tiên được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phê duyệt triển khai chương trình tăng cường dạy năng khiếu múa, võ thuật trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Master Kids là một gia đình với lớp erobic đầy năng động

Đặc biệt trường mầm non Master Kids có chương trình mầm non song ngữ. Trẻ sẽ được học Tiếng Anh tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 qua đó, giúp trẻ được xây dựng tiền đề vững chắc với vốn kiến thức, kỹ năng thông qua các hoạt động vui học được thiết kế theo từng độ tuổi.

Nhiều hoạt động văn hóa thu hút

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Master Kids và chủ đầu tư dự án TNR Stars Diễn Châu, nhiều hoạt động văn hóa và vui chơi thú vị đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân huyện Diễn Châu tham gia. Những sự kiện như hội chợ, lễ hội văn hóa, các buổi diễn nghệ thuật không chỉ tạo ra không khí vui tươi, sôi động mà còn giúp tăng cường gắn kết cộng đồng.

Các tiết mục xiếc, văn hóa nghệ thuật được tổ chức thường xuyên hàng tuần tạo điểm đến cho các mầm non tương lại tại TNR Stars Diễn Châu

Đặc biệt, các hoạt động dành cho trẻ em luôn được quan tâm và đầu tư kỹ lưỡng. Những sự kiện như ngày hội thể thao, cuộc thi tài năng nhí, các buổi diễn kịch thiếu nhi đã mang đến cho các em những trải nghiệm tuyệt vời, giúp các em tự tin hơn và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết.

Khu đô thị TNR Stars Diễn Châu không chỉ nổi bật với các hoạt động giáo dục và vui chơi mà còn là một môi trường sống lý tưởng cho các gia đình. Hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, an ninh đảm bảo, cùng với không gian xanh rộng lớn, sạch sẽ, giúp cư dân tại đây luôn cảm thấy an lành và thoải mái.

Lớp Rumba đầy cá tính của các bé lớp lá Master Kids TNR Stars Diễn Châu

Lớp múa hiện đại thể hiện cá tính với bài múa “đóa hồng nhỏ”

Các tiện ích nội khu như công viên, khu vui chơi, hồ bơi, phòng gym, sân thể thao được bố trí hợp lý, phục vụ nhu cầu sống và giải trí của cư dân. Đặc biệt, sự xuất hiện của trường mầm non Master Kids ngay trong khu đô thị giúp phụ huynh yên tâm hơn về việc giáo dục và chăm sóc con cái.

Từ trường mầm non Master Kids rất nhiều các nhóm múa hiện đại đã được lan tỏa và phát triển tại huyện Diễn Châu

Chủ đầu tư TNR Stars Diễn Châu và đơn vị phát triển ROX Living (tiền thân là TNR Holdings Vietnam) không chỉ chú trọng đến việc xây dựng các công trình hiện đại mà còn quan tâm đến việc phát triển bền vững. Các hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, cùng với việc duy trì không gian xanh trong khu đô thị luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này không chỉ góp phần tạo nên một môi trường sống trong lành mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường.

Tương lai tươi sáng cho các tài năng nhí

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TNR Stars Diễn Châu đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một điểm đến lý tưởng để ươm mầm tài năng nhí. Hệ thống giáo dục hiện đại, các hoạt động văn hóa, vui chơi phong phú, cùng với môi trường sống lý tưởng đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để các em nhỏ phát triển toàn diện.

Các “thiên thần nhí” tại Diễn Châu tham dự chương trình của Master Kids tổ chức tại dự án TNR Stars Diễn châu

Vui khỏe năng động là điểm nhấn phát triển các mầm non tương lai tại dự án TNR Stars Diễn Châu

Khu đô thị TNR Stars Diễn Châu được trang hoàng như là điểm đến hấp dẫn nhất của Nghệ An trong các hoạt động cồng đồng.

Trong tương lai, TNR Stars Diễn Châu hứa hẹn sẽ tiếp tục là nơi ươm mầm những tài năng nhí, giúp các em tự tin vươn lên và phát huy hết khả năng của mình. Các phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi chọn TNR Stars Diễn Châu làm nơi an cư lạc nghiệp, đồng thời là nơi để con em mình có những bước đi đầu đời vững chắc và đầy triển vọng.